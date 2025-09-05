思路研究會｜優化策略增加誘因　釋放銀髮生產動力

來稿作者：王昊、陳溢朗



受高老齡化、少子化等因素的持續影響，香港人口正面臨結構性改變，這給本港人力資源供應帶來嚴峻挑戰。推動銀髮就業毫無疑問是緩解人力資源短缺的重要手段，特區政府早前推出促進銀髮經濟30項措施，當中四項屬於釋放銀色生產動力。接下來應該持續細緻推進有關政策，比如推出專門措施鼓勵退休人士重返職場，促進高效釋放銀髮生產動力。



根據特區政府統計處數據，本港65歲或以上長者的比例，推算將由2021年的20.5%上升至2046年的36.0%。與此同時，政府近年雖然多管齊下，令本港總和生育率有所回升，但在2024年全球生育率排名中仍然處於偏低水平。長此以往，將持續加劇本港人力資源緊張，各行業人手不足的情況將會惡化。

香港退休年齡普遍在60歲至65歲，退休人士往往有豐富的工作經驗和閱歷，以及扎實的技能；而且不少人身心健康，仍然有能力繼續工作。若能高效釋放這部分生產動力，不僅能填補人力資源供應缺口，還能提升長者的社會參與感、成就感和並獲得更多經濟保障。

僱員僱主稅收優惠

雙管齊下促就業

對於促進退休人士重返職場，稅務優惠既直接又有效，而且能在僱主和僱員層面同時發揮激勵作用，不僅能減輕企業負擔，還有助提高僱主招聘和留用資深員工的意欲，同時也能提高退休人士重返職場的積極性。

在僱主層面，政府目前已推行「中高齡就業計劃」、「再就業津貼試行計劃」等政策，鼓勵僱主聘請年滿40歲或以上的失業人士，以及鼓勵40歲以上人士再就業。計劃雖然取得了一定成效，但對於聘請已達退休年齡人士，僱主可能因擔憂其身體狀況、適應能力或工作效率而有所顧慮。建議在現有政策基礎上，提供更具針對性的稅務減免措施。例如，企業若聘用或續聘退休年齡以上的員工，可按每人的薪酬支出減免一定比例的稅款，或直接設立專項稅務豁免額度。這在減輕企業的財務負擔的同時，還能提高企業招聘和留用資深員工的積極性。

在僱員層面，建議對已退休人士設立專門的稅務優惠，增加就業誘因。例如，政府可為退休後重返職場人士提供額外的薪俸稅免稅額，或降低其累進税率。此外，按照現行的「再就業津貼試行計劃」，40歲或以上人士領取再就業津貼至少需要連續三個月無工作。建議將有關措施調整為60歲以上人士無需連續三個月無工作便能領取津貼，從而提高退休人士就業的就業的吸引力，鼓勵即將離開或已經離開職場的退休人士繼續留在職場或盡快重返職場。

與此同時，為防計劃被濫用，每名連續完成六個月全職工作的合資格人士可獲一萬元津貼，連續完成12個月全職工作可再獲一萬元津貼，以及每名合資格人士在計劃推行期間可獲發津貼的上限為20,000元等規定應當繼續適用。

加強培訓更新技能

適應職場需求

隨着科技進步，各行各業都在進行數字化升級，退休人士倘僅僅掌握傳統技能，恐難以完全適應現代職場的需求。因此，為他們提供針對性的職業培訓至關重要。建議政府與商界、僱員再培訓局以及相關教育院校合作，共同推出具針對性的「銀髮人才培訓計劃」，幫助退休人士更新技能，使其能夠勝任當前的職場需求。

對於從事基礎職位的退休人士，建議開設現代職場技能課程，如基本電腦操作、手機應用程式使用等，幫助他們適應現代數字化工作環境。對於物業管理、零售服務、餐飲服務等人力需求殷切的職位，開辦以掌握基礎知識和實用技能為目標的培訓課程，如溝通技巧、服務技巧等，並充分考慮退休人士的學習特點，採取簡單易明的教學方式，結合實際演練，確保快速掌握技能並應用於工作中。

此外，培訓計劃中可增加實習元素，幫助他們提前熟悉工作環境，提升實際操作能力。例如，學習零售技能的退休人士可在連鎖店進行短期工作，掌握客戶服務的要點。這種「學習+實習」的模式不僅能提高課程的實用性，幫助退休人士盡快上手工作，也能讓他們嘗試相關職位是否符合興趣及專長。

對於具備專業背景的退休人士，應提供高階技能提升課程，幫助他們在專業領域中繼續發揮能量。例如，銀行可以與僱員再培訓局以及相關教育院校合作，為財務、金融等範疇的退休從業員提供金融科技、大數據分析、人工智能工具等相關課程，協助他們掌握新技術。這些高階課程不僅能讓專業人士保持與時俱進，還能促進這些資深員工將豐富的經驗結合新技術，讓企業開展業務活動如虎添翼。

建立銀髮人才平台

促進供需匹配

人力資源與市場需求有效匹配對於高效釋放生產力尤為重要，要盡可能讓退休人士在擅長的領域發光發熱，才能高效釋放銀發生產動力。為此，政府應優化「年長求職人士專頁」，讓退休人士詳細上傳其工作履歷、個人技能、求職意向等資料，並利用人工智能技術，根據退休人士的特點與企業需求進行初步智能匹配。

此外，「專頁」也應該為僱主提供簡單易用的篩選工具，幫助他們快速找到符合條件的求職者。若僱主希望聘用某些特定技能的退休人士，例如具備豐富管理經驗的顧問或熟悉某行業運作的專業人士，平台也可以提供定制化的搜索和推薦服務。透過系統化的配對機制，不僅能縮短企業招聘時間，也能讓退休人士更快找到擅長的工作，從而讓銀髮人力資源更加緊密的匹配市場需求。

此外，勞工處還應注重提供專業化的求職輔導和支援服務。部分退休人士可能久未接觸職場，對現代化的招聘流程感到陌生，因此勞工處可設立專門的求職顧問團隊，為長者提供簡歷撰寫指導和面試技巧培訓。勞工處還可定期舉辦面向長者的招聘會或就業講座，讓他們有更多機會直接與僱主交流，了解勞動市場需求，以獲得更多就業機會。

高效釋放銀髮勞動生產力是改善人力資源供應的一大趨勢，未來，政府應與商界、教育機構緊密合作，持續完善政策，確保措施貼合長者及企業需求。透過系統化支持，讓退休人士的豐富經驗與現代技能相結合，實現銀髮族群就業與社會需求的雙贏局面，助力香港在人口結構轉型的過程中仍然能夠穩步前行。

作者王昊是思路研究會研究總監、全國港澳研究會會員；作者陳溢朗是思路研究會研究員。文章僅屬作者意見，不代表香港01立場。



