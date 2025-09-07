地球之友｜談判破裂　全球持續被塑膠淹沒

來稿作者：洪藹誠



又一輪「最終」談判，卻再次以失敗告終。三年前，各國通過了一項歷史性決議，承諾終結塑膠污染，並起草一份具國際法律約束力的協議，以規範塑膠的全生命週期。然而，繼去年底韓國釜山談判破局後，2025年，來自180多個國家的代表在瑞士日內瓦仍未能達成共識。

超過100個國家正推動限制塑膠生產並管制有害化學物質的使用，但談判卻遭到少數化石燃料和塑膠生產國的阻撓，當中包括沙特阿拉伯、俄羅斯和伊朗，而美國在新保守派政府的領導下也加入了反對陣營。他們反對任何具法律約束力的義務，僅支持與廢物收集和管理相關的措施。

日內瓦聯合國辦事處外的雕像 —《沉思者的重擔》（The Thinker's Burden）；為期11天的塑膠污染條約談判最終未能達成共識（圖片來源：Artmajeur）

塑膠作為一種「神奇材料」，曾為社會帶來革命性的改變，如今卻因廢物處理不力而演變成為環境悲劇。每年有1900萬至2300萬噸塑膠廢物流入湖泊、河流與海洋。如果不採取干預措施，塑膠產量預計在2060年前增長三倍，而且此數字還會持續攀升。儘管塑膠產業宣稱採用新回收技術處理廢物，但事實是全球的塑膠回收率一直停滯不前，維持在不到10%的水平，這些承諾實在難以令人信服，更令人質疑這是否是塑膠行業用以分散對塑膠生產監管注意力的策略，同時試圖從持續消費中獲取最大利潤。

塑膠使用量預計將從2019年的4.6億噸增至2060年的逾12億噸，增幅達三倍之多，其中發展中與新興經濟體將是增長最迅速的地區。（圖片來源：經濟合作暨發展組織）

如今，即使是最原始、純淨的環境也難逃塑膠污染，動物誤食、窒息或被塑膠纏繞的案例屢見不鮮。人類同樣無法倖免，微塑膠已被發現在人體的各個部位，包括肺部、肝臟和大腦。最近發布的《柳葉刀倒計時》（The Lancet Countdown）報告表示，僅是健康影響一項，塑膠污染每年便造成超過1.5萬億美元的經濟損失。

塑膠對人類健康的潛在直接和間接影響（圖片來源：Landrigan et al.,，2025年）

這次僵局與近年來的氣候談判如出一轍，同樣被一小撮頑固的反對派挾持，導致整個過程陷入癱瘓。儘管聯合國的共識決策機制旨在促進各國達成最廣泛的協議，卻經常被批評為使決議缺乏雄心且成效有限。日內瓦談判的失敗，不僅無助於解決塑膠污染問題，更突顯了未來多邊主義與環境治理所面臨的挑戰。

雖然國際間尚未達成具法律約束力的協議，但作為負責任的全球公民，香港應積極為減少塑膠廢物作出貢獻。政府應盡快實施第二階段即棄塑膠餐具管制措施，擴大生產者責任計劃的涵蓋範圍，同時積極推廣停用即棄塑膠的商業模式。此外，香港亦應與中國內地建立協作框架，分享最佳實踐、交流技術，並在廢物管理及回收方面開展聯合項目，加快邁向循環經濟的轉型步伐。

作者洪藹誠博士是香港地球之友行政總裁。文章僅屬作者意見，不代表香港01立場。



