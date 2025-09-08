張美雄｜乘熱氣球夢碎，主辦方責無旁貸

「我來坐熱氣球，原來你連license都沒有，我要畀六百幾蚊睇你放風箏？」香港首個國際熱氣球節日前於中環海濱開幕，惟主辦方未獲政府批准熱氣球載客，場內熱氣球只能作表演用途，未能讓入場市民及旅客乘坐，令人大失所望。苦主之一的何小姐一怒之下連爆金句，迅即成為網絡熱話。她其後向媒體表示已聯絡律師跟進，不少市民欣賞她為公義不平則鳴，更批評事件猶如「美斯事件」翻版，質疑當中的「詐騙」成份。



「喂大佬我聽日去租個場，話自己去放火箭都得啦！」正如何小姐所言，購票者主要不滿在於主辦方企圖以免責條款開脫責任。雖然門票列明不包括乘坐熱氣球作「繫留定點飛體驗」，並指主辦方可延遲或取消環節而不退票，但免責條款並非「免死金牌」。主辦方將「乘熱氣球」作為活動推廣重點，有機會違反《商品說明條例》。據了解，海關已正跟進有關舉報，表明如有違例將依法處理；消委會亦表示已與主辦單位聯絡，並將積極跟進事件。

安全措施不能草率

事件演變為「公關災難」，主因是主辦單位在知悉未獲政府批准載人牌照後，仍繼續出售門票，既未及時向公眾披露實情，亦未停止銷售。資料顯示，早在8月20日，民航處與主辦方進行現場測試時，一個用作展示的小型熱氣球就曾被大風吹至翻側，其後主辦單位一直未再有足夠時間進行載人測試，最終導致政府拒絕批出牌照。此事令人聯想到近十年前黎明於中環舉辦的演唱會，當時同樣因未符合消防條例而一度面臨取消。然而，黎明主動公開道歉，勇於承擔的態度不僅贏得公眾諒解，更被譽為「公關王者」，與此次事件形成強烈對比。

坊間有意見質疑政府拒絕批出牌照是否把關過嚴。需知「繫留定點飛體驗」雖以纜繩固定熱氣球，但仍存在相當風險。熱氣球易受風力影響而搖晃，甚至導致乘客跌倒。維港兩岸高樓密集，若熱氣球鬆脫或被強風吹偏，後果不堪設想。去年英國布里斯托氣球節就曾因大風取消升空，而國外亦屢發生熱氣球爆炸或起火事故，參與者往往需簽署免責協議。2013年埃及樂蜀熱氣球慘劇更是令人記憶猶新，事件造成包括港人在內的重大傷亡。既然載人熱氣球涉及公眾生命安全，在主辦單位未妥善解決安全問題前，政府基於安全考慮拒絕發牌，實在合情合理。

外地經驗值得參考

參考外地經驗，例如蘇格蘭格拉斯哥熱氣球節雖僅限工作人員參與升空表演，但活動免費開放，並設音樂表演、市集攤位及經典車展等環節，深受旅客及居民歡迎。日本大崎熱氣球節則提供繫留體驗，主辦方選址於高壓電線稀少、民航航線影響較低的近郊地區，並實施人數限制，整個流程公開透明、明碼實價，運作井然有序。相比之下，本次香港主辦單位一直未對外公布牌照申請問題，直至開幕當日下午五時、活動開始半小時後，才宣布熱氣球僅作展示而無法載客，令許多慕名而至的市民及旅客大失預算。

是次熱氣球節的成人下午場門票高達880元，出現如此「貨不對辦」的情況，難免引起入場人士強烈不滿。雖然主辦單位提出持票人可於活動期間任何一天的相應時段免費入場一次作為補償，但由於活動以「熱氣球節」為名，並以「繫留定點飛體驗」作為主要賣點，加上持票人未必能再度安排時間參與，早前的補償方案顯然未能符合大多數消費者的期望。及後，筆者在執筆之時得知主辦單位將會提供全額退款，這才是正面回應公眾的合理訴求。

長遠而言，政府相關部門應全面檢視是次事件的審批及監管機制，完善對大型活動的風險評估與應急方案，從而提升本港舉辦國際盛事的專業水平和抗風險能力。未來若再舉辦同類活動，應借鑒海外經驗，選址於干擾較少、安全系數較高的近郊區域，並確保整個運營流程公開透明。同時，政府須督促主辦單位在宣傳及售票階段清晰標明活動內容與潛在風險，明確註明繫留體驗需視現場天氣及安全條件而定，讓參與者有所預期。唯有通過制度化的規範、專業的籌辦與負責任的宣傳，才能真正發揮「盛事經濟」的效益，維護香港作為國際旅遊之都的聲譽與競爭力。

作者張美雄是西貢區議員、大灣區青年企業家協會副會長。文章僅屬作者意見，不代表香港01立場。



