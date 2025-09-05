「香港國際熱氣球節」，乍聽之下好不威風。主辦單位盛事（亞洲）有限公司營運總監陳佩君曾經指出，大灣區未有同類型的國際熱氣球節，這次活動可以展示香港作為國際城市的魅力，吸引周邊旅客。結果？熱氣球只可遠觀而不可登上，市民憑票入場買的原來只是一肚子牢騷。



這次活動放置了多隻大型熱氣球，其中兩隻更會提供載人服務，定點升至10至20米空中，讓參加者感受數分鐘的空中漫步，俯瞰維港景色。雖說主辦單位早已明言，熱氣球載人升空視乎天氣條件及政府審批，但市民以大約600元購票入場，毫無疑問就是為了乘坐熱氣球升空。更何況直至活動周四（9月4日）開始前，主辦單位也未曾透露他們未獲當局批准載人升空，誰知期望會已然落空？

「呢單嘢唔係我跟開」 中環海濱只為收租？

政府第一時間撇清關係，強調「友邦香港國際熱氣球節是一項商業活動，而非政府主辦、協辦或資助的活動」，通俗的說法就是「呢單嘢唔係我跟開」。社會當然知道中環海濱活動空間一直由政府外判管理，去年「中環夏誌」的「充氣奇蹟」展覽引起爭議，市民記憶猶新，政府自認為不宜過度規管，讓承租人有發揮創意空間。

中環海濱活動多年以來一直由Central Venue Management（CVM）承租管理，每個月向政府繳交大約100萬元租金，繼而再對外招租舉辦活動。這次的國際熱氣球節由盛事（亞洲）有限公司舉辦，聲稱投資額高達3000萬元，收取數百元入場費可以說是必然。即使兩隻熱氣球在四天展期內百分百運作，帶來收入也不過一、二百萬元，主辦方為了收支平衡，不可能不扭盡六壬。即使到展期前夕仍未獲批載人升空，也可能會心存僥倖，希望避免開幕即停擺的商業災難。

政府將中環海濱外判了出去，大概認為事不關己；CVM作為二房東，場地批了給主辦單位，租金回報已經確定，主辦方的熱氣球是多是少、用來打卡抑或升空，基本上也不影響他們的收入。中環海濱活動空間，坐擁維港景色的核心地段，作為香港成為盛事之都的寶貴資產，就是這樣淪為一盤收租生意。由充氣展品到熱氣球爭議，事出必然有因——而且相信不會是最後。

超越二房東模式 各地海濱可參考

事關CVM的租將即將在明年6月屆滿，政府提出重新招標。新的招標方案將固定租期由三年延長至五年，技術與價格評分比重為七對三，重視承租人吸引遊客的能力。但沿用這種招標模式，並未改變中環海濱的短租本質，承租人很可能依然是個二房東，追求分租出去最大化利潤以帶來回報。

相比之下，倫敦南岸由慈善機構南岸中心（Southbank Centre）營運，向英格蘭藝術委員會負責，這種管理模式不是為商業機構創造利潤，而更要考慮公共利益；澳洲悉尼的海濱地帶由法定機構集中管理，涵蓋日常管理、商業運作以至文化遺產保護，並會主動進行市場研究，以確保其商業組合能同時滿足遊客和本地居民的需求。

即使內望香港，西九文化區也是採取法定機構模式，由西九文化區管理局進行長遠和綜合的文化規劃，將海濱空間無縫融入博物館、公園和表演場地，由爵士音樂節到東京咖啡節，不見任何爭議；尖沙咀星光大道以非牟利模式管理，去年以象徵式收費批予新世界旗下社企管理十五年，並且規定收入全數再投資，確保其最終目標是服務公眾。

由此可見，即使政府不想直接參與，希望可以善用市場力量，中環海濱的管理模式仍然不只外判一途。中環海濱活動空間佔地逾3.6萬平方米，地點極為中心，而且飽覽維港景色，是鞏固香港作為盛事之都的重要資產。由Clockenflap音樂節、Art Central藝術展到S2O潑水音樂節，這片土地的吸引力和潛力毋庸置疑。但若不想再鬧出笑話，我們應該從根本檢討目前的管理模式，以長期規劃、公共使命為本。中環海濱需要來來去去的短期租客，抑或是以此為家、有系統地管理的主人，答案不言而喻。