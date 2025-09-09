來稿｜美斯及熱氣球事件：香港盛事經濟的治理挑戰與改革路徑

來稿作者：張展鵬



美斯缺陣與熱氣球嘉年華事件，暴露出香港「盛事經濟」治理模式的不足。熱氣球嘉年華事件最終以主辦方全額退票告終，政府雖通過民航處、機電工程署履行安全監管，並通過海關、消委會跟進市民投訴，且透過新聞處一再強調活動屬商業性質，但其事後撇清責任的姿態仍引發公關危機，反映現制在權責平衡與公眾溝通方面的缺陷。

現行政策下，政府一方面藉旅發局推廣盛事吸引旅客，另一方面卻在出問題時迅速將一切與活動相關資訊下架，形成有事就退居後位的的負面觀感。加上主辦單位未獲完整審批即售票，亦反映政府需加強規管商業宣傳，尤其應提早介入需前置審批的項目。社會輿論呼籲應由更高層級部門統籌協調，從源頭建立與主辦方的溝通和危機應對機制。

因此筆者建議建立「政府－業界－民間」三方協作的資訊透明機制，以規避再次發生同類事件之風險：

1、政府將審批關鍵節點向指定協力組織團體（例如區議會提振地區經濟專責工作小組、消委會）開放查詢，保持監管中立及資訊流通；

2、透過具公信力的民間組織、區議員或業界以「風險提示」方式向社會披露活動籌備狀況，管理公眾預期；

3、公眾可藉此獲取中立資訊，做出更明智消費決策，同時減少政府直接介入商業活動的風險。

透過構建三方聯動的資訊溝通與監督機制，實現權責清晰、風險可控、公眾知情的新型治理，可維持政府監管權威與中立，避免過度介入商業，也通過協力組織團體發揮緩衝與橋樑作用，從而建立社會化監督網路，從源提升治理效能，減少政府公關危機。希望此路徑能優化大型活動中的監管，為香港優化盛事經濟提供具操作性的改革方向。

作者張展鵬是西貢區議員。文章僅屬作者意見，不代表香港01立場。



