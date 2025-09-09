來稿｜熱氣球節主辦方心存僥幸，政府欠缺警覺，香港聲譽受損

來稿作者：蔡誠



全港首個熱氣球嘉年華「友邦香港國際熱氣球節」因未能載客導致已購票入場不滿，不但引發公關危機，更引起一些對政府營運中環海濱方法的批評。由活動概念、籌備宣傳、活動審批、公關應對，均顯示出由主辦方到政府的缺失。結果不但影響香港聲譽，更引來外媒攻擊，實在值得各方認真檢討。

在維港乘坐熱氣球根本是不可能

乘坐熱氣球本是高風險活動。熱氣球不是玩具，而是航空器，但操作員卻只能控制上升和下降，但左右移動均受氣候風向影響，變數極大。海外舉辦這些活動時，多於空曠原野舉行，少有在市中心升空。另外，維港為限制飛行區，旁邊不但是國際金融中心等高樓大廈，更有解放軍中環軍營、政府總部及立法會等敏感地點。故此，根本不可能任由熱氣球升至高空。

然而，若是以繫留方式載人升空，則對乘客更危險。繫留繩愈短，同一風力令其傾側的幅度愈大。按早前傳媒報導指熱氣球「會升至離地10至15米高」，其實是十分容易因風力傾側，不但乘客可能從高空掉下；另外，傾側時內部火焰可能引燃熱氣球，熱氣球若燃燒爆炸後掉落至附近大廈或嘉年華中密集人群，將造成嚴重傷亡，後果不堪設想。

故此，「熱氣球嘉年華」的活動概念一開始已是根本性錯誤。

主辦方事前僥倖，事後推諉，拙劣的危機管理

中環海濱嘉年華式活動已舉行多年，主辦方或為求新意以吸引市民購票，才會提出乘坐熱氣球這新的活動概念。而當有人提出「國際熱氣球節」、「一嚐在維港旁坐熱氣球」、「天際無人機攝影服務」時，主辦方只考慮到活動噱頭、市場推廣等，但對根本可行性掉以輕心。而很多管理層往往只會提出概念，卻把實際可行性交給下屬，便置之不理。可是到了活動「見真章」時，即使把相關下屬解僱，對公司的危害卻已無法挽回。

所以，這個「國際熱氣球節」概念可行性近零，貨不對辦，風險高且易被追究，而又難以有後備替代方案的活動，在危機管理上根本就不應以此為活動核心概念來籌辦及宣傳。

至活動當日民航處因安全理由不批出相關許可時，由於「熱氣球繫留定點飛體驗」是需另外購票，而這類涉及天氣的活動，很多時都會因天氣因素而取消。其實主辦方在公關處理上，只要對外宣稱「因天氣等因素，『熱氣球繫留定點飛體驗』暫停。」然後在事件發酵前，主動提出退還全款或部份款項，也能將公關危機盡量減少。然而主辦方卻將有關責任推諉至政府部門，其網站中注明：「熱氣球繫留定點飛體驗視乎政府部門批准、當日天氣狀況及飛行人員專業判斷而定，只限當日現場購票。」天氣狀況及專業人員判斷是合理的免責，但寫有「政府部門批准」就明顯不妥。

這一舉動，不但引來購票入場人士不滿，更引來政府人士反擊，最後連累「冠名贊助商友邦香港高度關切」，數天後還是要全額退款，正是「賠了名聲又蝕了錢」。

籌辦大型活動時，均需取得不同政府部門的許可或不反對，往往是在活動前一至數星期才會得到「臨時公眾娛樂場所牌照」（TPPEL）的最後答覆。然而，大型活動多是需要在半年至一年籌備，數月前宣傳，所以等待政府批準才宣傳本是不可行。然而，就活動本身性質、或是有沒有先例可循等，事前均能評估活動可行性。此外，在審核當中，政府部門相關人員在討論時，也會透露出活動可行性高低。

若真有大問題，他們也會提早建議更改活動內容。故此，若說主辦方對熱氣球載人升空可能性一無所知，並不可能。但主辦方仍於8月20日會見傳媒並進行宣傳，其中重點便是「入場人士付580元，可一嚐在維港旁坐熱氣球」，其中可見其心存僥倖。而其網頁事先已註明「視乎政府部門批准」字眼，可反映出主辦方其實早知政府部門可能不會批出許可，故已事先留下推諉的引子。

外媒借機攻擊，香港聲譽受損

除了本港一些立場自媒體以「旅發局」為官方機構宣傳這次「盛事經濟」活動，並得《大公文匯》等媒體宣傳，將此事歸究香港政府。

海外媒體如：法國國際廣播電台（RFI）報導標題：《港版盛事經濟再受挫 首個熱氣球節現「貨不對辦」主辦方要認錯退款》；英國廣播公司（BBC）報導標題：《「無法載客的熱氣球」——香港又一場尷尬的「國際盛事」》等均以此事為由攻擊特區政府，令香港聲譽受損。

特區政府雖以中環海濱場地租務外判，又宣稱「熱氣球嘉年華」為商業活動作為理由，強調此事與政府無關。但經旅發局當作「盛事經濟」活動宣傳，在公關上難免被人詬病。

據主辦方聲稱活動「所有所需牌照的申請已呈交相關部門審批，包括食環署、民航處、機電工程署及消防處等」。難道當中沒有任何部門看出在中環海濱以熱氣球載人的可能性極低嗎？為何沒有任何一個部門主動提出質疑並向上級或其他部門溝通？旅發局在為此活動背書宣傳前，難道沒有考慮其可行性？還是各部門均只會「各家自掃門前雪」？究竟是部門間的山頭主義還是官僚主義令政府未能及早介入或預防？然而最後受損的卻是整個香港的聲譽，危害的是政府的威望，暴露的是管治團隊的弱點。

一如BBC所說：「這是繼去年初「美斯缺陣」、今年桌球賽『提早趕走觀眾』事件後，再有大型活動引發風波。」

「盛事經濟」是香港「由治及興」的標誌，也是押上了香港聲譽的活動，每一次錯失均成為別人攻擊香港的藉口。特區政府宜有專人為「盛事經濟」活動把關，並設跨部門協調機制，以評估風險、制定後備方案、及早介入，以防鬧劇再次發生。

千丈之堤，百尺之室

另外，近年多次涉及特區政府的風波中，無論是物流署採購飲用水的疏漏，或是粉嶺屋苑出現食水含瀝青的事件等，均反映出有關部門欠缺危機意識及應有警覺。《韓非子﹒喻老》：「千丈之堤，以螻蟻之穴潰；百尺之室，以突隙之熛焚。」特區政府全體管治團隊當引以為戒。

作者蔡誠從事公共關係行業多年，是公關顧問創辦人。文章僅屬作者意見，不代表香港01立場。



