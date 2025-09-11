方國珊｜運輸署新規12月實施　依法清理廢車釋車位

立法會去年通過《2024年道路交通（車輛登記及領牌）（修訂）（第2號）規例》，旨在優化車輛登記及領牌制度，由源頭加強管控，提高對車主以不當方式棄置廢棄車輛行為的阻嚇力。



運輸署於周二（9月9日）公佈，將於12月22日起實施新條例，將向兩年或以上未領牌車輛的登記車主發出通知書，要求車主必須在發出通知書日期的3個月內為車輛領牌，或把車輛拆毀或永久送離香港後向署方取消登記。如車主在三個月通知期屆滿前仍不採取行動，即屬犯罪，首次定罪最高可被罰款1萬元及監禁3個月。

筆者早前指出，西貢大坳門路公眾停車場及菠蘿輋一帶長期存在廢棄車輛問題。多輛「死車」停泊數月甚至更久，車身積滿灰塵落葉，不僅佔用公共空間，更影響市容。類似情況亦在將軍澳創新園及西貢鄉郊地區出現。

立法會議員張欣宇表示，新的車輛登記及領牌制度可為有關部門提供一個可行工具。而方國珊議員亦表示支持，以往車輛長期停泊導致道路及錶位被長期佔用，而警方較難處理棄置車輛的問題。期望在新規例實施後，有關部門能夠盡快依法清理長期違泊的車輛，從源頭解決棄置車輛問題，釋放更多車位給予有實際需要的駕駛者。

作者方國珊是西貢區議員、交通及運輸委員會副主席。



