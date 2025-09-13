梁海明、梁海明｜從沿線到共建：香港融入一帶一路要有新思路

人生有幾多個十年？第十屆「一帶一路」高峰論壇已於9月11日圓滿落幕，充分展現了香港作為國際合作平台的重要地位，同時亦見證了十年來的努力與貢獻，彰顯了「超級聯繫人」及「超級增值人」的獨特角色。今年的論壇吸引了來自超過70個國家及地區的6,200名政商界翹楚參與，共同探討合作新模式，拓展互惠共贏的新機遇，推動「一帶一路」合作發展。



為期兩日的論壇成果豐碩，創下多項新紀錄，包括促成45份合作備忘錄、展示超過300個投資項目，以及安排逾800場一對一項目對接會，充分彰顯了香港作為「一帶一路」倡議功能平台的重要角色。

香港參與「一帶一路」有優化空間

2019年，國家主席習近平在第二屆「一帶一路」國際合作高峰論壇開幕式的主旨演講中指出：「未來5年，中國將邀請共建『一帶一路』國家的政黨、智庫、民間組織等1萬名代表來華交流。」2023年，習近平主席在第三屆「一帶一路」國際合作高峰論壇上再次表示：「中方將舉辦『良渚論壇』，深化同共建『一帶一路』國家的文明對話。在已經成立絲綢之路國際劇院、藝術節、博物館、美術館、圖書館聯盟的基礎上，成立絲綢之路旅遊城市聯盟。繼續實施「絲綢之路」中國政府獎學金項目….…..中方將同共建『一帶一路』各國加強能源、稅收、金融、綠色發展、減災、反腐敗、智庫、媒體、文化等領域的多邊合作平台建設。」

我們可從上述講話中發現，「共建『一帶一路』國家」這一稱謂已經逐步取代了早期的「一帶一路」沿線國家。這是因為「一帶一路」合作範圍已經從沿線的亞歐大陸，延伸至非洲、大洋洲和拉美國家，形成了覆蓋全球的合作網絡。截至目前，已有150多個國家和30多個國際組織簽署了共建「一帶一路」合作文件，用「共建『一帶一路』國家」更全面地反映了這一倡議的全球性與包容性，也更加準確地彰顯了其合作成就。正如習主席在2019年所說：「從亞歐大陸到非洲、美洲、大洋洲，共建『一帶一路』為世界經濟增長開闢了新空間，為國際貿易和投資搭建了新平台，為完善全球經濟治理拓展了新實踐，為增進各國民生福祉作出了新貢獻。」

近日在香港舉辦的第十屆「一帶一路」高峰論壇上，不少出席人員仍沿用「一帶一路」沿線國家這一稱謂，這相信並非出於有意，但在表述上與當前「一帶一路」合作的全球化趨勢可能並不完全匹配。

未來，特區政府和香港各界或許需要更廣泛地推廣和使用「共建『一帶一路』國家」這一稱謂，以更準確地反映合作的廣度與深度，也更好地展現「一帶一路」倡議的全球性與開放性。這一稱謂的轉變，也將能為香港進一步融入「一帶一路」建設拓展更大的發展空間，助力其在國際合作中發揮更重要的作用。

而且在參與共建「一帶一路」的過程中，香港更應牢牢把握「共建＝共贏」的核心理念，強調合作並非各自獨立發展，而是攜手同行、齊齊發展。

香港作為國際化城市，能發揮其在金融、貿易、法律及創新服務等領域的優勢，推動合作各方實現互利共贏，在過去逾10年參與共建「一帶一路」的經驗積累，也十分重要。但在全球經濟形勢複雜多變的背景下，香港未來如何進一步發揮自身優勢並克服挑戰，並在挑戰中尋找新機遇，將是未來發展的關鍵方向。以下四個方向值得深思。

其一，角色定位需與時俱進，專業參與有待深化。香港以「超級聯繫人」和「超級增值人」的角色為「一帶一路」建設架起橋樑，但隨著倡議進入高質量共建階段，角色定位尚需根據國家需求和國際形勢進一步調整。例如，在法律、會計等專業服務方面，香港擁有接軌國際的優勢，但相關專業人才的參與仍顯不足，亟需完善支持機制和激勵政策，釋放更多潛力。

其二，金融與專業服務的區域影響力仍有提升空間。作為國際金融中心，香港在資本市場與風險管理方面具備穩固基礎，但應對共建國家的多樣化需求時，金融產品和服務的靈活性尚有不足。特別是在「走出去」企業的定制化融資支持及金融科技領域的創新應用上，香港仍有進一步探索的機會，這也是未來鞏固競爭力的關鍵方向。

其三，對共建國家市場的認識需進一步深化。香港的國際化背景賦予其開拓共建「一帶一路」國家市場的優勢，但在對當地經濟結構、法律制度和文化背景的理解上，仍存不足。若能加強針對性的研究及策略，並在人才引進、產業對接等方面聚焦發力，更多合作機會將被有效轉化。

其四，基建參與度仍有提升空間。雖然香港在基建管理、設計與運營方面達到國際標準，但在大型基建項目的設計與施工中，尚未充分發揮主導作用。未來，若能進一步加強與內地大型建設企業的協作，提升技術能力並擴大資本規模，香港在基建領域的影響力必將更為顯著。

要重新審視「一帶一路」的新機遇

這些挑戰雖然揭示了當前不足，但更顯示出香港在「一帶一路」建設中的巨大潛力。只要香港持續發揮自身優勢，推動創新與合作，完全有能力在新階段實現更高層次的突破，為國家和全球發展作出更大貢獻。

正如國家主席習近平所強調的，要「推進高質量共建一帶一路機制建設」，而國務院總理李強也明確指出香港需「深化國際交往合作」。這些重要指示為香港融入國家發展大局，進一步參與共建「一帶一路」指明了方向，提供了清晰的目標與政策支撐。

其一，區域協同創新，強化大灣區聯動。香港應與粵港澳大灣區城市如深圳、廣州深化協同，聯合參與數字基建與綠色產業項目，實現跨區域產業鏈整合與技術轉移。此外，香港也可與海南自貿港聯動發展，在制度創新與國際貿易上共同打造面向東盟等共建「一帶一路」國家的開放平台。

其二，鞏固金融中心地位，拓展金融合作平台。香港需進一步強化離岸人民幣業務，推動數字人民幣跨境應用，並發展綠色金融與可持續投資平台。透過「一帶一路」綠色債券發行與碳市場建設，香港可為全球綠色轉型提供資金支援與產品創新。

其三，發揮教育與文化樞紐功能，培育「一帶一路」人才。香港可利用其高質教育資源與國際化環境，吸引更多共建國家學生來港深造，推動教育交流與人才融合。透過設立與「一帶一路」相關的專業課程，香港有望成為倡議下的「人才培養基地」。

其四，提升專業服務輸出，打造高端智庫與顧問中心。香港的法律、會計、工程諮詢等專業服務可組成「一站式服務平台」，針對共建國家的制度改革與項目推進提供顧問支援。未來應加強與內地企業協作，推動香港專業人員參與更多「走出去」項目，發揮制度與經驗優勢。

「一帶一路」倡議作為21世紀最重要的全球發展合作平台之一，其意義不僅在於基建投資與資源配置，更在於推動全球治理體系改革與構建人類命運共同體。香港當前所面臨的不足並非阻礙，而是促使其更深度融入國家發展大局、找準新定位的契機。

十年高峰論壇，是總結過去的節點，更是邁向未來的起點。關鍵不在於挑戰的大小，而在於香港如何主動應變，通過創新求變、精准調整與善用優勢。未來，香港更需堅持「走出去」與「引進來」並重，在內外聯動中釋放更大活力，持續發揮「聯繫人」和「增值人」的角色，逐步升級為「引領人」，以更高站位服務國家戰略，為「一帶一路」注入中國智慧，開拓自身更廣闊的空間。

梁海明是海南大學「一帶一路」研究院院長、絲路智谷研究院院長，梁海明是海南大學「一帶一路」研究院客座教授、訊息工程學博士、香港資深工程師。兩名作者同名同姓，近期合作出版書籍《海明問海明：香港未來在共建「一帶一路」中的角色和方向》。文章僅屬作者意見，不代表香港01立場。



「01論壇」歡迎投稿，來函請電郵至01view@hk01.com。來稿請附上作者真實姓名及聯絡方法。若不適用，恕不通知。