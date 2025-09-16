來稿｜一帶一路下的港馬創新契機與青年視野

來稿作者：許嘉俊



香港剛舉行的「一帶一路高峰論壇」簽署了45份合作備忘錄，凸顯「超級聯繫人」優勢。其中與馬來西亞的合作協議印證該國作為「一帶一路」關鍵夥伴，顯示港馬合作潛力巨大。馬來西亞近年在創新科技領域的崛起，對香港及粵港澳大灣區具有借鑒意義。

馬來西亞正透過頂層政策驅動與多層次協同機制，在東南亞創新版圖中快速崛起。自《國家科技創新政策（NSTIP）2021–2030》發布以來，馬來西亞強調「本土需求、本土技術、本土利益」三大原則，結合《MyDigital藍圖》與《Ekonomi Madani經濟框架》，全方位推動數位轉型與社會創新。政府以「一站式創新服務中心」為核心，串連MOSTI（科創部）、MDEC（數碼經濟機構）、Malaysia Debt Ventures等多部門資源，提供課題申請、資金對接、人才培育與法規諮詢等整合支援，確保科研成果更快落地並形成產業價值。

2025年馬來西亞擁有超過21,400家初創企業，累計融資金額達189億美元，而當地政府風投Malaysia Debt Ventures與多家國際基金合作設立合資基金，填補早期與成長期資金缺口。此外，Cendana Innovation基金專注社會創新領域，支援教育、環保與公共衛生等民生科技項目。

另外，馬國多媒體超級走廊向來為馬國數位經濟的基礎和催化劑，過去短短 25 年內為馬國 2020 年的國內生產毛額（GDP）貢獻了22.6%，在2022年財政預算中引入的馬國數位遊民計畫（Malaysia Digital Nomad Programme）將支持國內和外國數位人才的流動，並將數位專業知識擴展至馬國所有地區，符合新 MSC 將馬國建立為該地區首選的目標數位遊牧中心（Digital Nomad Hub）。

當地自2022年10月推出的馬來西亞數位遊牧計畫（DE Rantau Programme），標誌著該國人才策略的重大轉變。該計畫允許從事IT及數位相關行業的自由職業者、承包商和遠程工作者在馬國居住3至12個月，可延長至最多24個月。這種差異化定位使兩地能在不同層次吸納國際人才，形成互補效應，對於近來香港「搶人才」的政策，或許也有參考的空間。

馬來西亞與香港在創新科技領域的合作已逐步展開。數碼港、香港科技園等機構先後與馬來西亞數字經濟機構 （MDEC） 簽署諒解備忘錄，推動兩地初創企業的雙向交流與市場拓展；香港工研院專家團隊亦曾赴檳城參與智慧製造示範項目，加速港企技術輸出。未來，香港應進一步加強與馬來西亞等「一帶一路」沿線國家的交流，並鼓勵年輕一代走出去，拓展國際視野。近期例如由民青局國際青年交流資助計劃支持的「龍聚‧馬來西亞」活動，就將會在下月與當地新創機構合辦創新論壇，發掘更多兩地合作的機遇。這類青年交流不僅有助於技術轉移與市場開拓，更能深化兩地創新生態的融合，為區域創科發展注入新動能。

香港正積極尋求新的經濟增長點與國際合作模式。面對全球科技競賽與區域協作的新形勢，加強與馬來西亞等「一帶一路」夥伴的創科聯盟，不僅有助於鞏固香港「超級聯繫人」的戰略地位，也為本地初創、人才及年輕一代提供更廣闊的舞台。

作者許嘉俊博士是商業顧問、認可ESG策劃師CEP®、 認證數碼營銷專業人員。文章僅屬作者意見，不代表香港01立場。



