來稿｜泰國首相阿努廷充其量是過渡政府

來稿作者：陳文坪



泰國下議院9月5日召開特別會議投選新首相，由泰自豪黨首相候選人阿努廷（Anutin Charnvirakul，58歲），對上為泰黨候選人猜甲森（Chaikasem Nitisiri，77歲）。泰國下議院現有492席，首相候選人須獲得過半支持，即至少247票才能當選。在最大反對黨人民黨支持下，阿努廷獲得311票，當選第32任首相。而泰國國王哇集拉隆功9月5日也批准任命阿努廷為新一任首相。

阿努廷所屬的泰自豪黨在下議院是第三大黨，只佔69席。阿努廷能出任首相，是與反對黨人民黨（前進黨的前身）達成多項「政治交易」。即承諾：四個月內解散國會舉行大選；全民公投推動修憲，泰自豪黨不得採取任何手段組建多數派政府；人民黨不入閣，繼續擔任反對黨。

單以承諾四個月內解散國會舉行大選來看，阿努廷的少數政府只有四個月時間，明年初即須舉行大選。一個新成立的政府，閣員多數是新上任的人，磨合期都須一段時間。若再次舉行大選，阿努廷能否繼續執政出任首相，還是未知數。這種情況下，再能幹的閣員一上任，任期即倒數中，能幹出什麼成績呢？其政策能給人民帶來怎樣改變或受益？

回顧泰國2023年5月舉行大選，代表年輕人希望改變的政黨前進黨（現在的人民黨）贏得下議院151席位，成為第一大黨，但因軍方及上議員的杯葛，時任黨魁披塔無法贏得上下兩院過半支持而無法組閣。前首相他信創立的為泰黨因取得141席位成了第二大黨獲得組閣權，由社德他代表為泰黨組織政府。但任相不到一年，就被泰國憲法法院解職而下台。他信的女兒佩通坦只好親自上陣，擔任首相領導政府。執政不足一年，泰柬邊境再次爆發紛爭，而佩通坦與柬埔寨參議院主席洪森因「電話門」有損泰國形象而被停止行使首相權力，8月29日，更被憲法法院解職，立即下台。

不到三年時間，泰國換了三個首相。阿努廷當選新一任首相，政局看似已化解了佩通坦下台帶來的僵局，其實還是「無解」的。

一個政府上台不到半年時間，就須舉行大選，如何能專心致志服務人民？如何以人民為先？哪來的時間解決國家面對的困境？

從這裏可以看出，阿努廷政府「等同於」或無異於是個看守政府，有的看守政府都不止六個月的時間。阿努廷領導的政府，充其量只是個過渡政府，難有作為。

因為，阿努廷一上台執政，就有「把柄」落下，已經受到了人民黨的牽制，難以有自身黨派的政治議程。如果不按照與人民黨早前所達成的協議去進行，那更加寸步難行。換句話說，人民黨只要不支持，阿努廷政府隨時都會垮台。不但如此，他的政府還會受到主要反對黨為泰黨及其它反對黨的制衡。

剛下台的為泰黨也加以反擊，早前泰國數十名眾議員聯名提交請願書，要求眾議院議長提交給泰國憲法法院，終止自豪黨黨首阿努廷與人民黨黨首那他蓬的眾議院資格。因為兩人（黨）協議違反了泰國憲法與政黨法。自豪黨聯合政府並不是為國家與人民利益服務，而是受到了人民黨的操縱，為人民黨的利益服務。

為泰黨利用阿努廷與那他蓬的協議，一紙告上泰國憲法法院，這也為這個少數政府增添變數。雖然目前撤回請願書，但並不意味着為泰黨不可以再次呈上。還有，他信日前被判入獄，對為泰黨、前首相佩通坦雖是一大打擊，但佩通坦還是被為泰黨推舉擔任黨魁，領導為泰黨籌備接下來的大選。新政府剛上台，領導人就面臨開始籌備選舉，也就是說，下屆大選雖還未確定選舉日前，其實競選已經被提前了。阿努廷這個過渡政府的施政，如何能得到人民的支持？

阿努廷成立少數政府，並不能化解政治僵局，也難以解決政局混亂局面。人民黨不加入政府，既是反對黨，又是執政黨，想「黑白」通吃，可說是給政黨政治的要求帶來一種亂象。泰國目前的政局亂象叢生，直到下次大選，還會繼續動盪搖擺下去。新政府雖成立，但少數政府『無』法推行好的政策，短時期裏也難以改善、提升人民的生活，對於國家所面對的棘手問題如經濟蕭條、出口疲軟、美國關稅、泰柬邊界糾紛也難以『解』決。

阿努廷雖圓了首相夢，但剛上台位子還未穩固，施政還未實質進行，就須為四個月後的大選先行開跑，這樣的政府，即便不是看守政府，也是過渡政府，甚至無為政府。

作者陳文坪是新加坡時事評論人，關注新加坡、馬來西亞、中港台等地的政治時事和經濟民生。文章僅屬作者意見，不代表香港01立場。



