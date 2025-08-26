來稿｜泰國佩通坦難逃法院「魔掌」

來稿作者：陳文坪



曼谷刑事法庭8月22日對他信冒犯君主案以控方指控不成立為由，駁回當局對他涉嫌冒犯君主的起訴。他信雖贏了這一官司，但並不意味着，他手中的那張「王牌」——其女兒佩通坦的相職，泰國憲法法院即將在8月29日的裁決，也能幸運逃脱。

是因為，法院如判他信冒犯君主案有罪，對泰國來說並沒有任何好處，反而會激起民眾對他信的同情。畢竟他信在執政期間，留下不少政績，獲得人民的有力支持。而佩通坦剛上台執政不到一年，沒什麼政績可言，現在又冒犯軍方，而且有電話錄音為憑。事件曝光後，她並沒有否認，也公開道歉。法院以此為依據，如對佩通坦作出不利裁決，支持者也不會伺機作出反彈。既可掃除他信手中的這一張「王牌」，也能滿足泰國國內政壇上多方的要求。

過去25年來，泰國的政治發展與他信家族有着密切相連，可說是「斬不斷、理還亂」的怪現象。二十一世紀初，他信執政期間發生軍人政變而下台；一段時間後，其妹妹英祿上台執政三年後，又被軍方推翻下台；數年後，他信女兒佩通坦又上台執政，今年6月因與柬埔寨洪森的一段電話錄音流傳開來有損國家形象被指違憲而遭停職。她能否逃過「厄運」？

回顧2023年5月泰國大選，為泰黨贏得國會第二多席次。為泰黨與其它多個政黨組成聯合政府，此時佩通坦並沒有入閣，賽塔（Settha Thawisin）當選新一任泰國首相。不過，2024年4月，賽塔改組內閣，任命有「前科」的前首相他信的律師披集（Pichit Chuenban）出任首相府部長，而被指違法憲法，最終被泰國憲法法院解除首相職務。2024年8月16日，泰國國會下議院舉行特別會議通過佩通坦為新一任首相。

事隔不到一年，泰柬邊境發生衝突，本是「私交甚篤」的他信家族與柬埔寨前首相洪森，卻「陰溝裏翻船」，洪森「叔叔」不顧情面把與「侄女」輩的佩通坦之間的通話公開，其通話被指有損泰國形象，佩通坦成了各方眾矢之的而被令停止首相職權。

泰國憲法法院將於8月29日就佩通坦是否存在違憲行為作出裁決。在這之前，佩通坦本月21日在法院出席關於其涉嫌違憲的調查聽證會上作出申辯。能否力挽狂瀾於不倒？本世紀以來泰國多起憲法法院對首相作出的「道德審判」，或許已經有了「明示」。

回看過去憲法法院對多任首相違憲的案例：

第25任首相沙馬（Samak Sunthorawet），2008年1月獲選為泰國首相。同年9月初，沙馬被舉報曾任民營電視台受薪烹飪節目主持人，涉嫌違反泰國憲法部長不得自民間領取酬勞的規定，受法院審查。法庭在9月9日判決沙馬違憲，即時解除首相職務。

第26任首相頌猜（Somchai Wongsawat），2008年9月擔任泰國首相，同年12月2日，泰國憲法法庭裁定頌猜所屬的人民力量黨在選舉中舞弊並需要解散，即刻下台。

第28任首相英祿（Yinglak Chinnawat），2011年8月出任首相，2014年5月，泰國憲法法院認定她違法濫權調動國家安全委員會秘書長，迫令她即時下台。

第29任首相巴育（Prayut Chan-o-cha），2014年5月軍事政變上台，出任全國維持和平秩序委員會主席後擔任首相。2022年8月，泰國反對派171名議員向憲法法院提交聯署釋憲案，要求法院裁定是否終止首相巴育的任期。雖暫停其首相職務，但最終還是復職續任首相。

以上多位前首相，都是被指違憲而被解職。只有巴育幸運。因軍人出身，屬於「自家人」，加上憲法也沒有明文規定，首相任期的正確算法從哪裏開始。

沙馬、英祿、賽塔在擔任首相期間都被指違憲，外人看來並非犯了什麼嚴重錯誤，但還是被法院解除相位下台。而佩通坦被指違憲的行為，比起對沙馬、英祿的指控，其嚴重性有過之而無不及。反對派必將利用這一機會來打擊佩通坦。換個角度來看，只要拉下佩通坦，等同於對他信及其家族、為泰黨採取另一次的打擊。

在他信冒犯君主案與佩通坦違憲的判決中，泰國法院以「兩害相權取其輕」來作出考量，既放他信一馬，又對佩通坦違憲作出不利裁決的幾率相當高的。從過去的多起案例來看，佩通坦難逃泰國憲法法院的「魔掌」。

過去，泰國法院以「道德」規範而非以違反「法律」來裁決。有一種「非讓你下台不可」的做法來下判。相信這次也不會例外。法院站在「道德」的高處，干預民選政府的施政，違背了民主精神。

作者陳文坪是新加坡時事評論人，關注新加坡、馬來西亞、中港台等地的政治時事和經濟民生。文章僅屬作者意見，不代表香港01立場。



