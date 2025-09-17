來稿｜香港旅遊新挑戰：東壩「黑的」亂象亟待整治

來稿作者：張展鵬



自小紅書熱潮興起以來，西貢東壩的地質奇觀吸引了大量內地遊客前往觀賞。這一現象不僅凸顯了香港旅遊的吸引力，同時也暴露出一些亟待解決的問題，其中最為突出的就是交通問題以及「黑的」問題。許多遊客和市民在東壩地區遭遇了的士車司機濫收車資、拒載等違規行為。這些行為不僅嚴重損害了消費者的合法權益，更玷污了香港作為國際旅遊都會的良好形象。為了有效解決這一問題，本人特向政府提出以下三項「科技執法、即時解圍」的具體建議，希望能夠從根本上根治「黑的」亂象。

一、強制張貼司機與車輛QR Code，實現資訊透明化

運輸署可以修訂發牌條件，強制要求所有市區及新界的士在車廂內座椅背部或顯眼位置，張貼由政府系統生成的防偽QR Code。乘客只需掃碼，即可查詢該車輛的車牌號碼、司機姓名及駕駛證件號碼等關鍵資訊。這一措施有利於建立一個完全透明的監管環境，讓不良司機無處遁形，同時也讓乘客能夠掌握關鍵資訊，從源頭上起到威懾作用。

二、整合警方HKSOS應用程式，建立即時求助與執法機制

這是本次建議的核心內容。筆者建議警務處將QR Code系統與「HKSOS」手機應用程式有機結合。當乘客遭遇司機違規行爲時，只需掃碼並通過HKSOS一鍵求助，系統將即時完成以下操作：

1、自動記錄車輛及司機資料、行程起點、即時位置和目的地；

2、同步啟動手機錄音及攝錄功能，將現場情況記錄並上傳至雲端，作為執法證據；

3、即時通知附近前線警員（如駐守萬宜水庫的警員）前往現場處理，實現「科技執法、即時解圍」。

這樣不僅可以讓HKSOS成為乘客的求助工具，更可以成為警方的主動執法工具，能夠在違規行為發生時當場制止，大幅提升檢控成效。

三、通過廣泛宣傳教育，達到全面威懾效果

政府應開展廣泛的公眾宣傳活動，通過機場、口岸、旅遊熱點、社交媒體及旅客資訊平臺，教育來港旅客及市民養成「上車先掃碼，遇事即求助」的習慣。提高公眾的自我保護意識的同時，也能讓司機明白任何違規行為都將被即時記錄並面臨嚴厲後果，從而達到最大的預防和威懾效果。

根治「黑的」問題，不僅要靠行業自律或呼籲，還須借助科技手段，建立常態化、高效率、具威懾力的執法機制。本方案結合了「預防、威懾、取證、執法」等多個層面，環環相扣。對於不懂廣東話、普通話、英語，甚至聾啞及聽障人士，以及那些怕麻煩或不懂舉報程序的遊客及本地市民來說，這些措施將極大地降低他們的投訴門檻，讓他們能夠更便捷地獲得幫助。QR Code的掃描操作簡單便捷，HKSOS應用程式也設計了簡單易懂的操作界面，並提供文字提示和圖標引導，確保所有群體都能輕鬆使用。政府的廣泛宣傳教育活動將進一步提高公眾的使用意願和能力。本人深信，若政府部門能採納並儘快落實這些建議，定能讓旅客和市民享有更公平、安全、可靠的出行服務，為香港的旅遊業發展營造一個更加良好的環境。

作者張展鵬是西貢區議員。文章僅屬作者意見，不代表香港01立場。



「01論壇」歡迎投稿，來函請電郵至01view@hk01.com。來稿請附上作者真實姓名及聯絡方法。若不適用，恕不通知。