鄭泳舜｜積極提升全運觀賽體驗　開創體育盛事新格局

由粵港澳三地共同承辦的第十五屆全運會和殘特奧會，於過去一個月開始進入百日倒數，香港賽區亦迎來提前舉行的群眾賽事活動保齡球，以及殘特奧會大眾項目輪椅舞蹈比賽，全運氣氛逐漸升溫。全運會比賽首次在香港上演，為本地及海外觀眾帶來欣賞體育賽事的新體驗，預期將吸引一批新的體育旅遊客群來港觀賽，也是展現本地旅遊景點和設施的良機；隨著全運門票已正式開售，我們應積極透過鼓勵業界推出聯乘套票，以及鼓勵地區組織以團體方式購入門票再協助分發，盡力提升賽事入座率，並以此為契機，開創體育盛事新格局。



四年一度的全運會是國內最高水平、規模最大的綜合性運動盛會，香港賽區是次承辦當中八個競賽項目。據本港當局在不同場合中匯報，各項籌備工作已進入中後期階段，特別是在賽務安排上，香港與內地相關單位一直保持緊密聯繫，並通過測試賽和賽前演練積累了寶貴經驗，比賽的具體安排相信可令人放心。

筆者特別關注如何把握接下來的約兩個月時間，吸引更多觀眾入場觀看本港所承辦的八項賽事。過去數星期，我看到多項宣傳工作正全速推展，例如在全港各區商場及熱點舉辦巡迴展覽，吸引不少市民參與，義工誓師典禮也展現出全城動員的熱情；同時推出專為香港賽區設計的全運會公仔盲盒，以及於群眾賽事場地發售的特許商品，這些新猷都為熱潮添上話題，期望這個勢頭持續，進一步提升賽事的關注度和參與度。

全運會匯聚全國最優秀的運動員參與，許多參賽者都曾是奧運會、世錦賽等國際賽場上的冠軍人馬，個別項目觀賞性甚至不遜於亞運或奧運，因此相信不少內地粉絲會專程來港「追星」。本港當局早前就曾估計，全運會將吸引10萬人次來港，甚至冀可吸引東南亞旅客到港觀賽。

據筆者分析，這批全運會觀眾將成為新的體育旅遊客群，與一般來港消費購物的旅客有所不同。因此，應該了解他們的喜好和需求，提升這批旅客來港的體驗，以吸引他們延長逗留時間為目標。

全運會早前正式公布賽事票務安排，香港將舉行八項比賽，共有四十萬張門票，首批已於上月二十八日起公開發售。筆者預期，除了官方購票平台，當局還會與業界探討推出全運會旅遊套票，透過旅遊平台提供「體育+旅遊」的融合特色產品，並充分利用各種配套設施的優勢，助旅客「跟住賽事去旅行」。

事實上，這次香港賽區在選定比賽地點時頗具心思，分別位於啟德體育園、紅館、香港單車館、香港哥爾夫球會粉嶺球場、維園及中環海濱等地標性建築或景點。海內外觀眾在來港觀賽的同時，能夠順道了解本港各地的風貌和特色景點。因此，筆者建議業界在推出全運旅遊產品時，針對不同項目所舉行的地點，提供更多旅遊指南和資訊，包括介紹場館附近的特色景點，並推介附近的飲食、零售等選擇，推動地區經濟；不同機構亦可在賽事前後安排具香港特色的文化體驗活動，讓觀眾在觀賽之餘，深入感受香港的多元魅力，吸引他們日後再次造訪香港。

全運會的另一觀眾來源是本地市民。香港賽區承辦的八個項目之中，劍擊、場地單車和七人欖球等都屬於優勢項目，對香港市民來說會有一定看點，期待大家能親身入場，支持主場作賽的香港運動員。筆者欣見票務情況相當踴躍，部分熱門賽事的門票已迅速售罄，但可考慮以不同方式，進一步提升不同賽事的入座率。舉例來說，鄰近場館的學校可考慮安排學生參觀日間賽事，讓年輕一代體驗全運會的精神。

筆者注意到，市民購買全運門票需實名登記，並且採取限購政策，香港賽區的賽事每筆訂單限購六張。對於部分賽事，例如欖球和籃球，由於門票數量較多，除了官方線上票務平台和指定服務商香港中旅社外，建議採用團體協助分銷策略，鼓勵地區組織、學校、街坊會、體育團體或社福機構集中購票，並利用他們的網絡協助分發。

這些團體和機構都是在日常生活中，跟市民最常接觸的，由他們鼓勵市民入場觀看全運，有助提升觀賞人數。據筆者了解，許多團體願意擔當這個「橋樑」，建議當局能研究為這些團體提供購票渠道，這亦有助促進全運會的全民參與精神。

由筆者擔任主席的慈善體育組織「青途」，過去一個月也舉辦名為「躍動全運」的體驗巡禮，透過六個主題活動，助市民提前感受全運氣氛。特別是在西九文化區舉行的全民體驗活動，以及由本港花劍好手、兩屆奧運金牌得主張家朗與兩屆世界賽冠軍法國劍擊好手拿霍特的劍擊表演賽，都圍繞了全運會香港賽區的比賽項目，透過多元化的體驗和運動員的分享，與市民共同迎接全運。以民間團體的方式打造全運活動平台，對筆者來說是一次嶄新的嘗試，我自己參與其中，也十分享受與市民互動，並共同認識全運的過程。

當然，筆者最希望在全運會期間建立的氛圍和精神，能在賽事結束後得以延續。我了解到，為著共同承辦全運會，粵港兩地在這段期間已建立常態化聯絡機制，惟早前透過立法會財委會提問，得悉現時專責全運會及殘特奧會工作的全運會統籌辦，僅運作至明年三月底。事實上，全運會加強了香港與大灣區在體育方面的聯繫，特別是開創了以跨境方式合辦賽事的模式，因此我們也一直爭取當局認真研究讓全運辦改設為常設機構，繼續推動與大灣區其他城市合作，未來合辦不同類型和特色的體育賽事，例如一些亞洲級別賽事、甚至國際性綜合運動會，共同開創區域體育盛事的新格局。

