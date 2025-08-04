鄭泳舜｜推動體育產業成為經濟增長新引擎

啟德體育園今年3月初正式開幕，經過香港國際七人欖球賽、香港足球代表隊迎戰印度的亞洲盃外圍賽、近日兩場香港足球盛會等國際性體育賽事，以及多場歌星演唱會，短短五個月時間，主場館近日已迎來第一百萬名入場觀眾，踏入一個重要的里程碑。這一亮眼成績，除了歸功於園區團隊的專業與努力，文化體育及旅遊局從前期籌備、場館演練，到透過「M品牌」制度促成多項國際賽事落戶，一直擔當帶頭協調角色，同樣值得一讚。



儘管發展勢頭令人振奮，我們應當審時度勢，未雨綢繆，深入思考如何持續推動園區、以至整個體育產業的發展，將其打造成香港經濟增長的新引擎。

作為全港最大型綜合體育及娛樂的世界級新地標，啟德體育園落成後，為舉辦各類型賽事帶來更大可塑性，也為觀眾提供不少嶄新體驗。以近日接連舉行的利物浦對AC米蘭和阿仙奴對熱刺的兩場足球盛會為例，四支歐洲傳統勁旅難得移師香港較技，均創下近五萬名觀眾座無虛席的盛況；筆者都有入場觀看賽事，看到各支球隊的擁躉們在POP-UP專門店爭相購買應援用品，熱情高漲地為自己的愛隊加油助威，球場氣氛空前熱烈。賽後，大批球迷湧向九龍城周邊餐廳消費，其中不少是專程來港的海內外觀眾。他們在享受比賽的同時，也順道在香港消費和購物，這些都充分顯示隨大型體育賽所產生的的經濟動力和潛力不容忽視。

有了啟德體育園的世界級體育設施，我們當然希望這類具「吸客」能力的大型體育盛事可以接踵而來。然而，我們也要理解到，啟德體育園僅營運一段短時間，未來的發展需要不斷改進，並以循序漸進的方式吸納新客源。對於持續引入高質量大型體育盛事，筆者有以下幾點觀察和建議。

第一，啟德體育園應繼續將「體育優先」作為運作的核心目標。根據當局早年與園區協定的主要績效指標，園區設施每年需有一定天數專用於舉辦體育活動，例如在第一至第五個營運年度，主場館每年需有四十日用作舉行體育活動。筆者歡迎園區舉辦不同大型盛事，例如演唱會，這些也是有助刺激經濟。然而，在活動安排上須取得適當平衡，園區的首要目標應是配合特區政府的體育政策方向，致力於吸引更多世界級體育賽事落戶香港。

賽事平均分布 提升營運效益

隨著主場館配備可開合式上蓋，為舉辦不同賽事提供更大靈活性。未來，園區可在營運一年後進行全面評估，確保設施資源的充分利用，並優化賽事的時間分布，避免集中於特定時段，可通過合理規劃，讓不同賽事平均分布於全年各個季節，既能吸引穩定的觀眾流量，也有助於提升園區的營運效益。

第二，助力「主場經濟」落地生根。作為大型體育活動事務委員會副主席，筆者觀察到，雖然近年來香港成功吸引不少國際大型體育賽事落戶，但本地運動員參與這些高水平賽事的機會仍然有限。然而，今年6月香港足球代表隊在亞洲盃外圍賽中迎戰印度的比賽，成功吸引大量市民入場支持港隊，顯示市民願意支持港隊賽事。未來，啟德體育園應著力加大對本地運動員的支持力度，便利包括有本港運動員在內角逐的國際賽事舉行，配合去年施政報告提出發展「主場經濟」的方向，借助本港體育硬件，讓精英運動員加速成長。

加強支持本地運動員 便利國際賽事舉行

第三，加快成立啟德體育園諮詢委員會。當局早年曾向立法會承諾成立一個高層次的諮詢委員會，邀請不同業界人士，就園區策略、業務拓展、管理，以及園區的表現提供意見。就體育產業發展，雖然本港有一個不錯的起步，惟相對於歐美等地，發展相對較遲；筆者認為，隨著去年巴黎奧運後香港再度掀起運動熱潮，配合啟德體育園落成，當局應抓住這股勢頭，加快成立該諮詢委員會，廣納社會專業意見，協助啟德體育園營運在現有基礎上進一步優化，並為整個體育產業的長遠發展制定更清晰的規劃。

筆者最近也有留意到一些國家統計局數據，知道國內的體育產業規模也在急速上升，增加值達14,951億元（佔GDP1.15%）。其中，體育服務業增加值，佔增加值比重達72%，體育用品與相關產品製造增加值佔25.7%。我覺得國內這些數據十分值得香港參考，也記得本港當局年前也完成香港體育產業發展報告書，希望政府也能適時跟大家分享相關體育產業發展方向。

提到大型體育設施，筆者也希望大家不要忘記，本港其實尚有一個香港大球場可以善用。儘管當局早年曾表示，啟德體育園落成後，香港大球場可以減少座位，重建成公眾運動場，但筆者認為，既然本港已具備發展體育產業的勢頭，並不建議此時重建大球場，反而可為該設施賦予新角色，例如可供舉辦亞洲級別或大灣區級別的賽事，或騰出空間讓體育總會運作和香港體育學院作訓練中心，與啟德體育園在體育產業發展上形成良好的分工。

隨著疫情後的生活習慣變化，市民愈加重視運動，許多地區在體育產業的發展上已取得顯著成就，為經濟帶來正面影響。香港應抓住這一機遇，持續推動體育產業的多元化發展，完善整體產業布局，並透過集結社會資源和專業意見，未來創造出更具活力的體育生態圈，甚至拓展成為本港新經濟增長點。

作者鄭泳舜是立法會議員、大型體育活動事務委員會副主席。內容僅屬作者意見，不代表香港01立場。



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