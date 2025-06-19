鄭泳舜｜讓主場經濟的小氣候演化至大環境

香港足球代表隊近日首次在啟德體育園主場出擊，於亞洲盃外圍賽一球絕殺印度，成為社會熱話。這場賽事吸引了創紀錄的觀眾入場，對於近年經歷不少發展波折的港足而言，也成了一場難得凝聚社會的「勝仗」。近年來，港足成功累積一些忠實粉絲，無論主場還是客場，都有大量球迷捧場，已形成主場經濟的小氣候。筆者期望本港未來還有來自各方的進一步「承托」，發展出足以支撐本地足運，以至其他不同運動產業的「大環境」。



發展體育產業主場經濟的概念去年首次在施政報告中提出，當局明言會繼續支持運動員參加各類賽事，並充分利用啟德體育園和其他現有場地主辦多項大型國際賽事，讓港隊在主場作賽，建立觀眾群，有利體育產業長遠發展。然而，關於主場經濟和應援經濟的具體形成，尚未有深入探討。隨著啟德體育園的開始運作，我們期待社會能逐步探索出有效的發展模式，而從港足效應所帶來的熱度，以及體育發展趨勢的演化，筆者有以下幾點觀察和建議。

套票優惠吸引潛在觀眾入場

港足對印度一役最令人驚喜的畫面，莫過於是本地球迷從北看台打氣區合力拉出巨型橫幅（Tifo）的一刻，營造出如同在歐洲賽場的高漲氣氛。事後得知，這一創舉原來是得到足總的協助，而催生出來。要發展主場經濟，提升觀眾的觀賽體驗必不可少，應援產業的配合變得重要。從這次經驗所見，若得到相關總會和園區的支持和協助，允許觀眾帶入更多應援物品，將大大增強比賽氛圍。儘管目前出於保安考量，園區對應援物資有所限制，但隨著經驗的累積，應可與應援組織協調，引入更安全且創新的打氣物資，例如更具視覺衝擊力的旗幟、標語或燈光裝置，使應援方式更加多元化。

+ 2

筆者當晚也有入場觀賽，最讓人欣喜的是，這場比賽不僅吸引忠實的港足粉絲，還有不少新面孔的球迷，以及家庭觀眾共同進場，為港隊首次在啟德體育園主場館出戰，即帶來爆棚的盛況。無論這些球迷是希望支持港隊，還是為了體驗新場館設施，筆者認為在高層看台提供80元的票價優惠是一次成功的經驗。推動主場經濟的關鍵在於建立強大的觀眾群，除了吸引本身已熱愛本地足球的球迷，還需吸納那些平時未曾觀賽的潛在觀眾。因此，建議未來在港隊主場賽事中靈活釐定票價，並引入更多售票策略，如早鳥優惠、家庭套票或商戶聯乘優惠，以盡可能吸引不同背景的觀眾入場，讓港隊事成為全民參與的盛事。

於不同運動項目建立「黃金一代」

當然，除了足球，不同運動項目皆有推動主場經濟發展的潛力，特別是隊際運動若然能取得佳績，將更易在社會引起共鳴。然而，國際運動水平競爭激烈，我們心須同時提升本地運動員的競爭力，鞏固主場效應。期待啟德體育園啟用後，除了引入具觀賞性的國際賽事外，還能成為吸引世界頂級隊伍或運動員來港的平台，為本地球隊帶來更多切磋的機會。我們也應進一步探討如何在政策上支援隊際運動項目，包括檢視「隊際運動項目發展計劃」的整體成效，以及計劃優化後的港隊第二梯隊發展情況，冀透過於不同運動項目建立「黃金一代」，讓主場產業真正蓬勃發展。

值得深思的更大願景，是如何趁著啟德體育園開幕，加快發展體育「五化」政策之中的產業化。政府早年曾聘請顧問研究體育產業化的發展，過程中徵詢體育界和商界意見，早前表示經參考顧問報告的建議及其他地區的經驗，正落實多項措施推動體育產業化，惟具體發展路向並不明朗。筆者最近與澳門人士接觸，得知當地剛於3月成立了澳門體育企業商會，涵蓋30多間本地體育産業領軍企業，業務涉及籃球、足球、跆拳道、游泳、單車等超過20個體育項目。本港同樣應趁著啟德體育園落成的契機，加強推動，將不同業界聯繫起來，全面構建完善體育産業生態鏈。

著重運動員發展、體育產業人才培養

此外，政府曾於2019年表明就啟德體育園設立諮詢委員會，針對園區的營運和推銷策略提供意見。筆者一直期望這個委員會可加入不同業界人士，例如零售、旅遊、餐飲、體育產業等代表，透過廣納意見，助啟德體育區發揮最大經濟效益。儘管文體旅局局長羅淑佩早前曾稱要待體育園「企定先」，委員會是用於日後進一步發展體育園，但筆者認為，既然本港遲早需要朝向體育產業的方向發展，應把握契機，盡早設立相關架構，集思廣益，為未來的體育產業發展鋪路。

筆者早前與很多人談起，都擔心啟德體育園主場館經過5月舉辦的連串演唱會後就會無以為繼，但港足卻帶來了良好的示範。我們不應忘記興建啟德體育園的初心，重點和優先應放在舉辦不同類型的體育賽事和活動，而非僅以舉辦演唱會為目標，所舉辦體育賽事的目光，也不應只是大型賽事，也要著重本地運動員的發展和體育產業人才的培養，這才是園區的真正使命。港足將於今年10月和11月再次在主場迎來亞洲盃外圍賽，我們再有另一次實踐「主場經濟」和「應援經濟」的機會，希望各方能為此做好充分準備，協調一致，共同推動本地體育的進一步發展。

作者鄭泳舜是立法會議員、大型體育活動事務委員會副主席。文章僅屬作者意見，不代表香港01立場。



「01論壇」歡迎投稿，來函請電郵至01view@hk01.com。 來稿請附上作者真實姓名及聯絡方法。 若不適用，恕不通知。