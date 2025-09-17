林宣武｜香港首辦環球航空盛事　物流貨運業界大有可為

9月國際大型會議接連在香港登場。首先是月初貿發局舉辦的「一帶一路高峰論壇」，隨後月底，香港國際機場更將舉辦「世界航線發展大會2025」(Routes World 2025)。這項航空業年度盛事首次落戶香港，屆時來自全球逾2,500位業界精英將齊集亞洲國際博覽館，他們來自全球超過115個國家，分別有航空公司及機場代表，又有地方領事，與會期間共同交流經驗、討論發展方向，亦有參觀團了解香港和大灣區的接駁設施。傳媒報道，主辦方機管局冀藉今次大會吸引更多航空公司開設新航線到香港，若已有航線就爭取加密班次，進一步加強香港作為樞紐機場的地位。這個大會每年舉辦一次，今次由香港取得主辦權，可見香港在航空界的江湖地位。



香港國際機場於2024年再度榮膺全球最繁忙的國際貨運機場，自2010年以來第14次奪得全球第一；而客運方面同樣穩居全球十大國際客運機場之列。放眼世界，能同時於客運與貨運兩方面表現出眾的機場屈指可數。這一切成就來之不易，尤其在當前全球經濟充滿不確定性的情勢下，更加難能可貴。我們必須未雨綢繆，把握每個發展契機。盛事當前，我也希望趁特首9月公布《施政報告》之際，大家都聚焦香港未來發展，我在此也分享一些拙見，期望激發各界對物流界的前景，多作討論與思考。

靈活用三跑

我們物流與航空業發展向來以基建為先。觀乎中東及新加坡等地持續加大物流基建投資，提升設施運力。香港機場早於9年前已啟動三跑系統工程，終於去年11月投入服務。硬件升級，效果立竿見影，據媒體報導，現時機場早上繁忙時段的客運量已超越疫前水平。根據機管局數據，三跑系統未來每年空運貨量可達1,000萬噸，客運量更可達1.2億人次，我們業界對此甚感期待。

由此可見，一項重要基建可以惠及不同行業，甚至是整體經濟發展的引擎。正因為這個基建資源寶貴，更要靈活調配。據報道，機管局與民航處近期推出新措施，有效靈活分配三條跑道，我甚表同意。我們行內人都明白空運繁忙時段多在晚間，而機場南跑道鄰近貨運停機坪，為了支援夜間貨運繁忙時段，8月起延長運作至凌晨二時。至於凌晨二時至七時，南跑道就進入備用狀態，北或中跑道則維持單跑道運作。這項安排對我們業界幫助很大，尤其現今電子商貿興起，貨運時效成為競爭關鍵。三跑道靈活運用，不僅提升機場運作效率，更讓香港貨運業者可以快人一步，鞏固本港於國際空運市場之領先地位。

打通大灣區

講到「靈活變通」，香港作為大灣區「空運門戶」，大灣區70%國際航空貨物是經過香港國際機場轉運到世界各地，這裡涉及跨境運作，物流界更要「變通」，想出「靈活」的方法增強運輸效率。

一個好例子是業界十分支持香港機場管理局與東莞港務集團合作發展的全球首個直達空側海空聯運項目——「香港國際機場東莞空港中心」。現在已經有超過25間航空公司及超過130間貨運代理參與東莞空港中心的運作。

在這個新聯運模式下，安檢、打板及收貨等程序可預先在「香港國際機場東莞空港中心」完成，然後經海路直接運送至香港國際機場空側，直接裝機出口到世界各地，無須於香港國際機場重複安檢程序。國際貨物亦可沿相反路線，經香港機場和空港中心進入大灣區以及內地市場。

空港中心的運作模式嚴格執行香港海關與香港民航處的監管要求，安檢過程由機管局監管，並由香港機場保安有限公司負責，確保貨物符合香港國際機場的航空安全指標。根據機管局的資料，當項目運作成熟時，預計可大大降低物流成本五成、縮短處理時間三分之一，進一步提升大灣區的國際通達性。

目前從空港中心處理的貨物包括電商貨物、高端科技產品及另類吸煙產品。相關貨品主要來自大灣區不同城市，經由空港中心運往香港國際機場再轉運到世界各地，包括美國、歐洲、中東及東南亞等。截至2025年6月，進出口貨值合共超過300億人民幣。去年年底永久空港中心已經正式動工，在首階段設施落成後，預計年處理能力將達100萬噸。未來發展大有可為。

最近另一個靈活的措施是，香港機場與海關攜手推動的跨境物流新發展，是「香港—珠海空陸鮮活產品專屬快線」，項目於4月成功完成試運，首兩批冰鮮水產，分別從澳洲和緬甸空運到香港，經港珠澳大橋直達珠海，全程少於3小時。現時香港和拱北兩地海關及相關部門，正商討簡化通關與檢疫流程，即時經港珠澳大橋運送鮮活貨品至大灣區，打通冷鏈「最後一公里」，經香港中轉往大灣區消費市場。

希望以上幾點建議，能有助香港空運同業思考前路，攜手向前，鞏固國際空運樞紐地位之餘，並推動香港經濟。

作者林宣武是香港付貨人委員會主席。文章標題為編輯所擬，原題為「精英雲集 香港首辦環球航空盛事」。文章僅屬作者意見，不代表香港01立場。



