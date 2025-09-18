來稿｜施政報告將改革作為核心主題　革故鼎新迎變局

來稿作者：楊華勇



特首李家超發表的第四份施政報告，如同一份精心繪製的航海圖，為這艘經歷風雨的巨輪指引前行的方向。報告中蘊含的緊迫感與創新思維，不僅是對當下挑戰的回應，更是對香港未來命運的戰略抉擇。在歷史視野中，這份施政報告是香港在「一國兩制」框架下探索發展路徑的重要文獻。香港的特殊性在於其既是中國的一部分，又保持獨特的制度和文化特色；既受益於國家的強力支持，又面臨國際環境的複雜變化。

2025年施政報告中的多項關鍵政策，例如成立「北都發展委員會」、設立「AI效能提升組」、建立「部門首長責任制」等，都契合實際。報告最引人注目的特質是其強烈的時代感，全球經濟正經歷自工業革命以來最深刻的範式轉移，數字技術重構產業生態，氣候變化催生綠色革命，地緣政治重塑供應鏈格局。香港若不能順勢而為，則可能如逆水行舟，不進則退。報告敏銳地捕捉到這一歷史節點的特殊性，將「改革」作為核心主題，顯示出對大勢的準確把握和主動求變的政治勇氣。

香港經濟面臨結構性挑戰已非秘密。房地產市場長期獨大，產業結構相對單一，社會流動性放緩，這些深層次矛盾在全球化高潮期被繁榮所掩蓋，卻在國際格局震盪中顯露無遺。施政報告直指這些痛點，提出了一系列富於前瞻性的產業政策。

這份施政報告是一個起點而非終點，展示了政府的決心和方向，但真正的考驗在於執行和落實。香港社會需要超越分歧，凝聚共識，共同面對轉型的陣痛和成長的煩惱。歷史的機遇之窗已經打開，香港能否抓住機遇，再創輝煌，取決於今天的選擇和行動。

報告對創新科技的重視達到空前高度。從數字經濟到人工智能，從國際醫療創新到綠色科技，這些領域的佈局顯示香港不再滿足於僅僅扮演「超級聯繫人」的角色，而是要在全球科技創新版圖中佔據一席之地。這種定位轉變極具戰略意義——香港擁有世界級的高校資源、自由的資訊環境和成熟的知識產權保護體系，這些都是培育創新生態的沃土。然而，挑戰在於如何將實驗室裡的創新轉化為市場上的競爭力，如何讓科技進步惠及普羅大眾而非僅限於精英階層。

金融服務業的升級同樣值得關注。報告提出強化離岸人民幣業務、發展綠色金融和虛擬資產等舉措，這些都是順應全球經濟變革的明智之舉。特別是人民幣國際化進程中，香港可以發揮不可替代的作用，成為連接中國與世界的金融橋樑。但這一過程需要精細的平衡藝術——既要擁抱金融創新，又要防範系統性風險；既要對接國家戰略，又要保持國際認可度。香港金融業的未來，取決於能否在這些張力中找到最優解。

施政報告的另一亮點是對民生問題的全面關注。住房、醫療、教育、扶貧，這些領域的改革措施顯示政府對社會痛點的敏銳感知。特別是土地房屋政策，長期以來都是香港社會最深層次的矛盾之一。報告提出的加快土地供應、簡化發展程序等舉措，旨在從根本上緩解住房短缺問題。

人口老化挑戰同樣不容忽視。香港正快速走向超高齡社會，醫療系統面臨巨大壓力，勞動力市場需要調整，社會保障體系需要重塑。如何建立一個兼顧財政可持續性和代際公平的老年社會支持體系，將是未來施政的重大考驗。

施政報告中處處體現的創新思維，不僅體現在政策內容上，更體現在治理方式上。從提早發表報告到採用AI技術宣傳，從廣泛諮詢到強調執行力，這些都反映出政府工作風格的轉變。數字治理是現代政府建設的必由之路。AI技術的應用不僅是傳播手段的創新，更預示着政府服務模式的深層次變革。數據驅動的決策、智能化的公共服務、數字基礎設施的升級，這些都是提升治理效能的關鍵。

報告中處處體現出對這種特殊性的把握——既強調融入國家發展大局，又重視保持國際競爭力；既利用內地市場優勢，又維護香港特色。這種平衡藝術是香港成功的關鍵，也是未來面臨的最大挑戰。在全球地緣政治緊張的背景下，香港需要找到自己的定位和價值，既不做單純的橋樑，也不做被動的棋子，而是成為具有獨特貢獻的全球城市。

李家超特首的第四份施政報告繪製了一幅香港轉型發展的藍圖，其戰略眼光和務實態度值得肯定。然而，紙上藍圖終需化為現實成就，政策宣言需要落實為具體行動。香港的轉型之路注定不會平坦，國內外挑戰交織，結構性矛盾深重，利益格局複雜。

在這個充滿不確定性的時代，唯一確定的是變革本身。香港曾經多次在危機中重生，在挑戰中壯大。這份施政報告提供的不僅是政策方案，更是一種信念——相信香港能夠駕馭變革，開創未來。這信念需要轉化為全社會的共同行動，讓香港這個東方之珠在新的時代背景下綻放更加璀璨的光芒。

作者楊華勇是中華全國工商業聯合會常委、香港中華總商會副會長。文章僅屬作者意見，不代表香港01立場。



「01論壇」歡迎投稿，來函請電郵至01view@hk01.com。來稿請附上作者真實姓名及聯絡方法。若不適用，恕不通知。