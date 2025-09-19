紫荊黨｜如何在法治與多元中維護國家安全與社會穩定？

來稿作者：張博涵



香港作為中國的特別行政區，長期以來在政治、經濟、文化等方面擔當重要角色。往大了說，香港的發展不僅對國家整體的穩定與繁榮具有重要意義，更在國際舞台上負有獨特的歷史使命。隨著全球化和現代化不斷推進，香港面對的挑戰日益複雜，尤其在價值觀念的碰撞與社會結構的演變中，如何在變革中維持穩定、堅守核心價值，成為當前亟需深入思考的課題。

其中，法治建設作為維護國家安全和社會穩定的根本保障，具有不可替代的重要作用。回顧香港的發展歷程，無論是經濟成就還是法治建設，均反映出社會根基的穩健。然而，當前社會急遽變化，為這片土地帶來前所未有的挑戰。政治分歧、社會運動及價值觀差異，逐漸形成複雜的矛盾。在此背景下，如何傳承香港的傳統文化、維護法治與秩序並在多元價值中取得平衡，實為當下必須認真面對的問題。

承接這一思考，我們可從近期的政治與法律爭議中進一步觀察香港社會的運作機制。例如岑子杰訴律政司司長一案的發展以及立法會內的不同意見，正好反映三個層面的問題：其一，香港立法會作為香港特別行政區的立法機關，始終依法行使立法權，對政府施政進行有效監督。其二，該案件通過司法途徑解決社會分歧，既保障了市民的基本權利，又維護了社會整體利益，展現了法治社會的優越性。其三，在社會層面上，市民可以把自己的訴求反映給議員，并且社會也正學會以更成熟和理性的態度應對問題。然而，我們仍需深入思考的是：如何透過制度途徑有效解決爭議？如何在保障大部分市民基本權利的同時，將國家安全放在首要位置？這是每一位新時代香港市民都應思考並承擔的責任。

在此過程中，堅持法治根基、明確國家安全底線至關重要。法治是現代社會穩定與秩序的基石。我們應繼續健全與國家安全相關的法律法规，如進一步完善《香港國安法》的實施細則，確保法律條文清晰、執行有力。在審理涉及國家安全案件時，既要保障司法程序的獨立與公正，也要確保判決結果符合國家整體利益與社會穩定大局。同時，應加強公眾對國家安全法律的認識，提升全社會法治意識，使市民理解法律不僅是約束，更是保障權利與自由的基石。

值得肯定的是，香港社會始終有一批堅定的愛國愛港人士在關鍵時刻展現出對香港社會穩定的堅持，以及對國家安全與長遠發展的深刻認識。他們長期倡導「愛國愛港」理念，在多次政治風波中秉持理性與堅定，致力維護國家與香港的根本利益。這種堅定立場與香港國安法的立法精神相契合，共同為香港的繁榮穩定保駕護航。面對外部勢力的干預和內部社會矛盾，這類理性務實的態度為社會提供了重要的政治智慧和信念支撐，體現了「愛國者治港」原則在實踐中的具體落實。

然而，正如香港歷史所顯示，社會變革從來不是一帆風順。全球化浪潮令世界各地的文化與價值觀念激烈碰撞，香港社會的價值觀也趨向多元，這既是現代化的必然現象，也帶來了不少社會分歧。在性別平等、家庭結構多元化等議題上，新興社會理念對傳統觀念和社會結構帶來挑戰。LGBT運動便是其中之一，在西方社會中，這些理念可能會在某種程度上體現社會進步中的多樣性，但同時也使傳統與現代價值之間出現摩擦。

在此情況下，我們亦需關注這些運動背後可能存在的政治動機。雖然某些運動聲稱追求平等與包容，但其實際影響可能遠超社會進步的範疇。部分外部勢力藉推動這類運動，試圖挑起社會分歧，甚至在香港製造裂痕，從而影響國家的整體安全。要嚴格防範這些干預表面上提倡自由與平等，實則往往別有政治目的。

進一步來說，在社會治理層面上，需要更多創新與協作。我們應當建立政府、立法機構、社會各界之間的常態化溝通機制，通過理性對話化解分歧，避免極端對立。同時，要充分發揮社會組織和民間機構的積極作用，形成多元共治的良好局面。香港作為國家的一部分，發展必須堅守國家安全與社會穩定的基本原則，法治與秩序是香港在多元價值中保持和諧的基石。在此前提下，香港人的立場顯得尤其重要，香港應在「一國兩制」的框架下，積極探索如何在保持自身特色的同時，實現經濟與文化的進步。唯有如此，我們才能既堅守傳統根基，又穩步應對未來挑戰。

總體來看，香港的未來，需要在穩定中審慎推進變革與調整。這過程不可能一蹴而就，而必須建基於對社會矛盾的充分理解與妥善處理。我們既要堅守文化根本，也要在全球化中保持開放與包容。如此，方能確保香港在未來的發展中既維持社會穩定，亦在經濟和文化上與世界接軌。

歸根結底，社會穩定是一個系統工程，需要法律、經濟、文化、教育等多方面協同發力。我們應當不斷完善各項制度，提高治理水平，加強社會建設，深化交流合作。只有這樣，才能全面維護國家安全和社會穩定，為香港長遠繁榮穩定提供堅實保障。

總括而言，香港未來的發展，將會是在挑戰與機遇中不斷調整、持續向前的過程。我們應當如許多前輩一樣，在風雨中堅定信念，為兩地的繁榮穩定提供堅實支持。無論是堅守香港核心價值，還是回應現代挑戰，均需要我們不斷反思與適應。唯有如此，方能確保香港在全球舞台上的持續發展，並為下一代建設更繁榮的未來。

