楊莉珊｜施政報告革新求變聚民心　同舟共濟創未來

行政長官李家超9月17日發表了題為「深化改革心繫民生發揮優勢同創未來」的施政報告。這份以綠色為封面的報告，不僅象徵著香港可持續發展的蓬勃生機，更承載著七百多萬市民對美好生活的殷切期盼。報告全面涵蓋短、中、長期政策，聚焦經濟與民生兩大主軸，既體現了特首一貫的施政理念，展現出創新思維與務實作風，為香港未來的發展描繪了清晰而宏偉的藍圖。



報告突出「改革」這一核心主題

當前，世界百年未有之大變局加速演進，全球政治經濟格局深刻調整，科技進步日新月異，國際競爭日趨激烈。香港作為高度開放的國際都市，既面臨前所未有的挑戰，也迎來轉型升級的重大機遇。這份施政報告的及時出臺，充分體現了特區政府對形勢變化的敏銳洞察和前瞻佈局。

報告突出「改革」這一核心主題，顯示出政府清醒認識到唯有與時俱進、勇於變革，才能破除制約發展的障礙，釋放香港社會的巨大潛能。從提早發表報告到創新運用AI技術進行宣傳，從過去三個月廣泛諮詢到收集逾萬份意見，處處彰顯政府「時不我待」的緊迫感和「開放包容」的施政態度，值得充分肯定。

創新驅動發展，鞏固提升優勢

施政報告在經濟領域的規劃可謂高瞻遠矚。香港作為國際金融、貿易和航運中心，正面臨區域競爭加劇和傳統優勢弱化的壓力。報告明確提出要「發揮優勢」，這意味著政府清醒認識到香港的核心競爭力所在，並決心進一步鞏固和提升這些優勢。

在金融領域，報告提出了一系列深化市場改革、擴大對外開放的舉措。在創新科技方面，報告用不少篇幅聚焦AI發展，這表明政府準確把握了全球科技革命的大趨勢。人工智慧正在重塑全球經濟格局和競爭版圖，香港擁有雄厚的研究基礎、國際化的人才環境和健全的智慧財產權保護體系，完全有能力在AI領域搶佔先機。

值得一提的是，報告還特別關注中小企業的發展。中小企業是香港經濟的中堅力量，提供了大量就業機會。受全球經濟放緩和本地經營成本上升的雙重壓力，許多中小企業面臨生存困境。報告提出了一系列扶持措施，包括優化信貸保證計畫、拓寬市場准入、提供數位化轉型支援等，這些政策將幫助中小企業渡過難關，實現轉型升級。

民生改善，心繫百姓福祉

施政報告將心繫民生放在突出位置，充分體現了以人民為中心的發展思想。住房、醫療、扶貧等領域的政策創新，為市民提供了基本保障，奠定了改善民生的基礎。住房問題是香港社會最深層次的矛盾之一。報告提出了多項短中長期措施增加住房供應，包括加快土地開發、簡化審批程式、推動過渡性房屋建設等。

醫療是另一民生重點。香港人口老齡化加劇，醫療需求持續增長，公營醫療系統長期超負荷運轉。報告提出要擴大醫療容量，加強基層醫療服務，推動智慧醫療發展，這些措施將有助於提升醫療服務品質和服務效率。但醫療改革還需要更系統的規劃，包括優化資源配置、促進公私營合作、完善醫療人才培養機制等。

扶貧助弱彰顯社會溫度。報告提出優化社會保障制度，加強對長者、殘疾人士、低收入家庭等弱勢群體的支援。這些措施不僅有助於緩解貧富差距，促進社會公平，也能夠提振消費，促進經濟增長。一個關愛互助的社會環境是香港長期繁榮穩定的重要基礎。

深化改革突破，提升施政效能

深化改革不僅是報告的主題，更是特區政府的施政方法論。香港作為國家的特別行政區，需要不斷推進治理體系和治理能力現代化，才能有效應對各種風險挑戰。

報告展現出政府銳意推進行政改革的決心。通過重組政府架構、優化工作流程、加強部門協作，提升施政效率；通過擴大公眾參與、加強政策解讀、透明施政過程，增強政府公信力；通過引入科技手段、創新服務delivery模式，改善市民體驗。這些治理創新不僅能夠提升特區政府的管治效能，也能夠增強市民對政府的信任和支持。

法治是香港核心價值之一，也是良好治理的基礎。報告強調要維護法治精神，完善法律制度，加強法律服務，這有利於鞏固香港的國際競爭力。同時，報告也關注到區域合作的重要性，提出要深化與粵港澳大灣區其他城市的合作，這有助於香港融入國家發展大局，開拓更廣闊的發展空間。

凝聚社會共識，彙聚發展合力

特首李家超表示：「只要我們團結一致、自強不息、抓緊機遇、改革求變，香港一定可以開創更美好的未來。」這番話不僅展現了特區政府銳意改革的決心，更是向全社會發出的動員令。揭示了一個關鍵認知：香港的未來發展不能單靠政府之力，而需社會各界共同參與、齊心協力。 自強不息是香港精神的核心。從昔日小漁村到國際大都市，香港的發展史就是一部自強不息的奮鬥史。面對新的挑戰和機遇，香港需要繼續發揚這種精神，不畏艱難，勇於創新，在變局中開新局。

抓緊機遇是香港成功的重要經驗。國家「十四五」規劃賦予香港新的定位和功能，粵港澳大灣區建設為香港提供巨大發展空間，「一帶一路」倡議為香港帶來廣闊合作前景。香港需要準確把握這些國家戰略帶來的機遇，主動融入國家發展大局，實現自身更大發展。

開放包容的態度有利於凝聚社會共識，彙聚民智民心

施政報告起草過程中廣泛諮詢公眾，收集逾萬份意見。施政報告發表後，行政長官及其團隊還將前往不同機構解說，這種主動溝通的做法值得讚賞。

特首李家超的施政報告是一份立足當前、著眼長遠的發展藍圖，是一份銳意進取、務實為民的莊嚴承諾。當然，任何宏偉藍圖都需要扎實有效的實施才能變為現實。施政報告提出的各項政策和措施，需要制定詳細實施方案，明確時間表和路線圖，建立有效的監督評估機制，確保政策落地見效。同時，香港社會發展面臨的內外環境複雜多變，政府需要保持政策靈活性，根據實際情況及時調整優化政策措施。

展望未來，香港正處於轉型發展的關鍵時期，前路既充滿挑戰，也蘊含無限機遇。相信在中央政府的堅強領導下，特區政府與社會各界和廣大市民團結一心，自強不息，一定能夠克服各種困難，實現施政報告描繪的美好願景，開創香港更加繁榮穩定的明天。正如特首李家超所強調的，只要團結一致、改革求變，香港一定能夠再創輝煌，在國家發展大局中發揮獨特優勢，為實現中華民族偉大復興作出新的更大貢獻！

作者楊莉珊是全國政協委員、中國香港（地區）商會會長。文章僅屬作者意見，不代表香港01立場。



