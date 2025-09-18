來稿｜從速修訂法規　試推低空經濟

來稿作者：袁尚文、戴智康



剛發表《施政報告2025》的亮點之一，是政府將會制訂「發展低空經濟規劃行動綱領」，全面推進和建立具競爭力的低空經濟生態圈。當局希望透過制度創新和各項先進技術實踐和突破，令香港成為低空創新應用的核心樞紐。



低空經濟泛指在垂直高度1,000米以下空域進行的各類經濟活動，涵蓋無人機配送、空中觀光、電動垂直起降飛行器（eVTOL）載人運輸、應急救援、測繪、農業噴灑等。它融合了航空技術、人工智能、物聯網、通訊網絡等多項先進科技，成為「新質生產力」的重要組成部分。有研究報告指出，香港發展低空經濟為未來30年產業的增加價值達到約3,500億港元，有助提升本地和大灣區經貿和供應鏈的綜合實力。

低空經濟對供應鏈的影響可從不同方面發展。它能提升物流效率，無人機可實現「最後一公里」配送，減少人力成本與交通擁堵影響。強化應急能力，在災害或突發事件中，低空飛行器能迅速運送物資與進行搜救。促進數據收集與監控，透過空中測繪與監察，可即時掌握供應鏈節點狀況，提升透明度。創造新型服務模式，如空中快遞、空中旅遊、空中維修等，拓展供應鏈的服務範疇。

「政策技術基建人才」缺一不可

當然，要有效推動低空經濟並促進供應鏈競爭優勢，需要從政策、技術、基建與人才等多方面入手。首先，政府需要制定清晰的政策與法規框架，修訂現行航空法規，放寬「超視距飛行」限制，允許無人機在更廣泛場景中運作。建立低空空域分級制度，劃定商業、公共與試驗用途的空域。推動跨境低空飛行協議，簡化清關與通關流程，促進區域物流整合。

而且，業界需要建設智能化低空基礎設施；設立起降場、充電站、通訊基站與空中航道網絡。建立低空交通管理系統，實現飛行器即時監控與調度。推動5G/6G網絡覆蓋，支援高頻率數據傳輸與定位。

鼓勵技術創新與產業鏈協同，是成功推動低空經濟生態圈成功關鍵之一。支持本地初創企業研發eVTOL、無人機導航系統、空中物流平台等。建立「智能微工廠」概念，推動小批量高增值飛行器製造。鼓勵大學與科研機構參與低空技術研發，促進技術成果轉化。

促進未來發展，培育專業人才與推廣應用場景是長遠政策。設立低空經濟人才培訓課程，涵蓋飛行操作、維修、數據分析等。推動政府部門示範應用，如消防、測量、建築保養等。鼓勵企業在物流、旅遊、工農業等領域試點低空技術。

加快修訂法規從速試點推行

筆者認為，香港作為國際金融與供應鏈物流樞紐，具備發展低空經濟的獨特優勢。首先，地理位置優越，毗鄰深圳，便於與內地低空經濟發展對接。科研基礎雄厚和自由港制度，有利於飛行器零部件進出口與維修保養。高密度城市場景，適合發展空中觀光、無人機匯演等文旅應用。

縱使有不少技術上的挑戰，如空域管理複雜，高樓林立限制飛行路徑。現時法規尚未完善，需加快修訂與試點推行。我們也要提升公眾接受度與安全意識。

但我們要肯定的是低空經濟已是未來經濟發展源動力之一，它不只是科技創新，更是供應鏈重塑的關鍵力量。香港若能把握機遇，制訂前瞻性行動綱領，可達致可持續競爭優勢，邁向智慧城市與新質生產力的重要一環。只要規劃得宜、執行有力，香港完全有能力在這場新興經濟產業中飛得更高、更遠！

作者袁尚文博士是香港理工大學專業及持續教育學院高級講師及組合課程統籌；作者戴智康先生是香港理工大學國際航運及物流管理理學碩士。



文章僅屬作者意見，不代表香港01立場。



「01論壇」歡迎投稿，來函請電郵01view@hk01.com。來稿請附上作者真實姓名及聯絡方法。若不適用，恕不另行通知。香港01保留文章最終編輯權。