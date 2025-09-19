鄭泳舜｜房屋階梯流轉政策方向明確　成效漸見

新一份施政報告於周三（17日）發表，當中民生政策涵蓋九大範疇，而房屋政策無疑是最大焦點。特首在報告中提出增加公營房屋供應、豐富市民置業階梯等多項舉措，對於推動房屋「上樓階梯」流動，方向明確，措施亦具針對性。



筆者一直關注房屋流轉問題。現時不少基層市民由劏房逐步上流至過渡性房屋或簡約公屋，待公屋供應充裕後可直接遷入公屋；而有一定積蓄的公屋住戶則可透過綠置居或居屋進一步改善居住環境，最終甚至進入私人市場。雖然公屋租置計劃仍待研究，但施政報告提出多項新措施，包括增加居屋綠表配額、加推「白居二」、以及長者居屋換樓計劃等，目標是促進公屋流轉，令資源更有效分配，讓最有需要的市民受惠。

今年報告在推動房屋階梯流動方面內容全面，脈絡清晰。政府預計未來五年公營房屋供應將達18.9萬個單位，目標是把輪候時間降至約4.5年。配合即將表決的《簡樸房條例草案》，若能通過，當局將於明年三月起有序取締劣質劏房，確保現居住在劏房居民的最基本生活質素。同時，期望部分具公屋資格的劏房戶能盡早遷入公屋或簡約公屋，未合資格者則可入住過渡性或合規的簡樸房屋。此外，政府亦積極推動舊屋邨重建，如馬頭圍邨、西環邨，以及未來的模範邨，進一步增加供應。

在置業階梯方面，施政報告亦有新猷。雖然公屋租置計劃尚在研究，但相關措施力度明顯加大，包括將居屋綠表配額提升至五成，與白表看齊，並增加「白居二」供應，增加的1000個名額中，特別預留一半名額予40歲以下青年。此外，將綠置居及居屋的轉售年期下調至十年，推出長者居屋業主換樓及免補價租賃居屋計劃等，均有助推動房屋階梯正常流動。

事實上，房屋局近年積極檢視和完善政策，落實多項新舉措，顯示出這個部門不僅有心服務市民，更有魄力面對長期以來的房屋難題。筆者認為，這些措施方向正確。只有讓有能力的公屋住戶上流置業，方能釋放更多公屋單位。面對目前輪候冊上逾20萬公屋申請，房署近年亦加強打擊濫用公屋，於過去數年共收回約9,000個單位，以供輪候者申請，還有近5萬個過渡性及簡約公屋單位落成，政府在增加公營房屋供應方面確有成效。

當然，在打擊濫用公屋的政策上，除了要依據法規，亦必須兼顧人情，做到以人為本。畢竟，每一個個案背後都可能有不同的原因和困難，政府在執行政策時，應該繼續本着公正持平的原則，深入了解住戶實際情況，適時提供協助，避免一刀切處理。這樣既能體現政策的嚴謹與公平，又能顧及市民的實際需要和合理期望。筆者相信，只要政府秉持公開、公正、公平的態度，情理兼備地處理每一宗個案，市民大眾自會理解和支持，讓公共資源真正流向最有需要的人。

筆者期望政府能一如既往，繼續在政策推行上落實「以民為本」，為基層及有需要市民創造更美好的居住環境，推動房屋政策穩步向前邁進。

作者鄭泳舜是立法會（九龍西）議員。文章僅屬作者個人意見，不代表香港01立場。



