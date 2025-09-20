來稿﹒施政報告｜直面房屋困局，兼顧多齡需求

來稿作者：温志倫



香港房屋問題長期困擾社會，樓價高企、公屋輪候時間長、跨代居住矛盾突出等問題亟待解決。2025年施政報告對此提出其中兩項關鍵政策：一是將新出售居屋及綠置居單位的轉讓限制年期由15年降至10年；二是推出「長者業主樓換樓先導計劃」，容許60歲以上並持有單位滿10年的業主，免補地價在第二市場出售單位後換購面積較小或較偏遠的住宅。

這兩項政策既回應了香港房屋供應短缺的現實，也兼顧了不同年齡層的居住需求，體現了科學規劃與人性化設計的結合。在人口老化加劇、青年置業困難的背景下，相關政策不僅有助於加快公屋資源流轉，更能促進跨代居住資源整合，為香港樓市穩定發展注入新動力。

減轉讓限期，具多重效益

將新出售居屋及綠置居單位的轉讓限制年期從15年縮短至10年，此舉具有多重效益。過往15年的限制期雖能防止短期炒賣，但也導致大量單位長期處於凍結狀態，阻礙公屋資源的有效流轉。縮短年限後，業主可更早出售單位，讓輪候冊上的家庭更快獲得住房機會，能顯著提升公屋循環效率。

此外，此政策為年輕家庭創造了向上流動的機會。許多居屋業主在10年後可能因家庭結構變化，如子女成年自行居住或新生兒長大而需要換樓，較短的轉讓期讓他們能更靈活地升級至私人市場，釋放單位予新一代買家。

此舉亦有助穩定樓市，避免居屋市場因長期凍結而與私樓價格脫節，促進公私營房屋市場的平衡發展。整體而言，政策既能滿足不同群體的置業需求，亦能強化社會流動性，符合香港長遠房屋策略。

免補地價換房，釋單位惠青年

「長者業主樓換樓先導計劃」是一項極具創意的政策，尤其適合高齡化社會的香港。許多長者居住於面積較大的單位，但隨年齡增長，可能面臨空間過剩、管理困難等問題。此計劃允許60歲以上且持單位滿10年的業主免補地價換購較小或較偏遠的單位，既能減輕長者的生活負擔，也能釋放市區單位予年輕家庭。如長者從市區三房居屋遷至新界兩房單位後，騰出的市區單位可流入市場，助力同區青年置業，不僅能有效縮短青年跨區通勤時間，緩解交通壓力，還能為上班族減輕交通成本。

此外，政府可在偏遠地區的銀髮社區可配套醫療、康樂設施等資源，提升長者生活品質，而市區則因年輕家庭流入而增強活力，形成多贏局面。此政策不僅解決居住問題，更促進跨代共融，是資源再分配的典範。

增配套銀髮設施，打造宜居社區

為進一步配合「長者業主樓換樓先導計劃」，政府可將換樓政策與銀髮社區發展結合。例如，在新界等長者遷入較集中的屋邨，重點增設無障礙設施、長者醫療中心及社交活動空間，打造適合退休生活的環境。正所謂「上屋搬下屋，唔見一籮穀。」建議當局可在屋邨設立大型獨立住戶郵箱，方便長者收信及存放物品，作為額外物品存放空間，緩解搬遷後的收納壓力。

此外，可透過跨區合作，若將市區長者遷至屯門、北區等新發展區，既能降低長者生活成本，也能帶動當地經濟，平衡區域發展。這種綜合規劃不僅能提升政策成效，更能體現香港「以人為本」的施政理念。

作者温志倫是灣仔中西區工商業聯合會副會長兼教育委員會主席、香港教育工作者聯會理事。文章僅屬作者個人意見，不代表香港01立場。



「01論壇」歡迎投稿，來函請電郵01view@hk01.com。來稿請附上作者真實姓名及聯絡方法。若不適用，恕不另行通知。