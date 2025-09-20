我的九龍城﹒施政報告｜社會的期待已從「寫得好」轉向「做得到」

來稿作者：吳奮金



行政長官李家超於周三（9月17日）發表了任內第四份施政報告，主題為「深化改革、心繫民生、發揮優勢、同創未來」。我認為這是一份務實進取、回應民生、視野宏遠的施政綱領。它不僅全面回應了社會各界的迫切訴求，更為香港的長遠繁榮穩定繪製了清晰的路線圖。

突出亮點與深刻感想

1、「拼經濟」與「惠民生」的有機統一 ，報告最核心的指導思想，是牢牢抓住「發展」這個解決一切問題的關鍵。施政報告深刻地闡明了經濟活力是改善民生的物質基礎。無論是鞏固金融中心地位、發展北部都會區作為新引擎，還是推動創科產業，其最終目的都是為了創造更多優質就業、擴大稅基，從而讓政府有更豐厚的資源去解決住房、養老、醫療等深層次矛盾。這種思路展現了政府的務實與遠見，擺脫了福利主義的短視，致力於創造可持續的繁榮。

2、民生政策精準務實，直擊痛點，充滿溫度。報告的民生章節篇幅最多，且每一項措施都極具針對性。住房階梯更豐富：調升「白表」比例、新增「白居二」配額、縮短轉讓限制年期，這些都是直接回應中產及年輕一代「上車難」的精準舉措，讓置業階梯更加暢通。

長者照顧體系更完善：面對高齡化社會，報告沒有迴避挑戰。設立專責工作組、增加服務券數目、推出「樓換樓計劃」及赴粵養老資助，展現了「以長者為本」 的多維度關懷，既尊重其留港安老的意願，也提供跨境養老的新選擇，體現了政策的靈活性與人性化。

鼓勵生育組合拳：從稅務減免到增加託兒服務名額，再到輔助生育支援，政策形成了「願生、敢生、能養」的支援鏈條，雖然成效有待驗證，但這無疑是直接面對人口結構挑戰的積極一步。

3、「部門首長責任制」的提出，是政府自我革新的關鍵一招。它旨在從制度上根除「權責不清、議而不決」的官僚作風，強化問責文化，確保政策得以高效落實。成立「AI效能提升組」則顯示政府擁抱科技、提升公共服務效能的決心。這些內部改革是對市民期盼「執行力」的最直接回應，是將藍圖變為現實的體制保障。

4、北部都會區從規劃走向實戰，是香港未來的新答案 。將北部都會區獨立成章，意味著該項目已從概念規劃全面進入實質建設階段。成立由特首親自領導的委員會、計劃訂立專屬法例「拆牆鬆綁」，都顯示了破格思維和超常規的執行力度。北部都會區不再只是一個房地產項目，而是整合了產業發展、大學城、跨境融合的綜合性新引擎，其成功將重新定義香港的經濟地理格局，為長遠發展注入澎湃動力。

總體而言，2025年施政報告傳遞出一個強烈信號：本屆政府既懷有引領香港對接國家戰略、參與全球競爭的宏大野心，也未曾忘記普羅市民的民生憂愁。它是一份 「知行合一」 的報告。「知」在於對香港當前困境與未來機遇的清醒認知；「行」在於提出了一系列具備可操作性的具體路徑。

這份報告的出色，不僅在於內容的全面與深入，更在於其背後所展現的 「以結果為目標」 的施政新風。現在，社會的期待已從「寫得好」轉向「做得到」。最大的考驗在於後續的執行力、跨部門的協作效能以及能否在落實過程中持續聆聽和優化。我相信，只要政府能堅定不移地落實報告中的各項措施，香港必能進一步鞏固由治及興的良好態勢，克服挑戰，為市民帶來更實實在在的獲得感和幸福感。

作者吳奮金是九龍城區議員。



