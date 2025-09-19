來稿｜施政報告以深化改革　加快香港由治及興

來稿作者：麥俊豪



過去幾年，李家超行政長官和本屆政府全力拼經濟、謀發展、惠民生，積極穩妥推進各領域改革，不斷取得新成效，短短幾年香港發生了巨大的變化，展現了香港由治及興的光明前景。9月17日發表的新一份《施政報告》，以更加積極有為的改革舉措，擘畫了香港發展的新願景、新藍圖和新希望，具體有幾個特點：

堅定不移推進改革，不斷提升治理效能。面對外部複雜多變的國際形勢和內部不斷積累的深層次矛盾，改革是保持香港長期繁榮穩定、實現由治及興的必由之路。本屆政府鋭意改革，敢於動真碰硬、啃「硬骨頭」，繼續在政府治理、經濟、社會、民生等領域提出一系列更加有力的改革措施。比如針對長期以來政府公務員特別是高級公務員責任不清、出了事無人負責、無人問責的問題，建立「部門首長責任制」，把司局長政治問責和公務員行政問責銜接起來，釐清責任歸屬，建立兩級調查機制，特別是授權公務員敘用委員會獨立開展調查，並可調查任何級別的公務員，這是本次政府治理改革的一大突出亮點。公務員敘用委員會作為獨立於政府的法定機構，長期就公務員晉升、紀律等提供意見，熟悉政府運作並受到社會認可。當出現第二級情況時，由局長提出並經司長同意，或由司長主動指示，即可啟動第二級調查機制，亦可確保調查的順利啟動，減少內部掣肘。委員會作為常設機構能夠隨時開展調查，並可邀請專家或無關聯的政府人員參與調查，這些都將有效確保調查的獨立、公正、高效。政府根據過錯情況進行行政或紀律處理，最嚴重的可以革職。有權就有責，有責要擔當，失責必追究，相信這一套組合拳將顯著強化公務員責任意識，提升政府治理效能。

把有為政府和高效市場結合起來，加快推動香港經濟轉型。現在正是香港經濟轉型的關鍵期，本屆政府勇於擔當，主動識變、應變、求變，為香港發展錨定了方向。一方面出台一系列措施鞏固香港國際金融、貿易、航運等傳統產業，這些是香港的固有優勢必須牢牢守護好；另一方面是加速推進北部都會區建設，加快香港產業轉型升級。其中尤為矚目的是施政報告首次以專章形式全面部署推進北部都會區建設。無論是打造國際教育樞紐，建設北都大學城，還是加快香港國際創科中心建設，發展先進製造、生命健康科技、新能源、AI與數據科學等新興產業，都離不開北都建設。北都既是香港的戰略發展區域，也是香港未來轉型升級的關鍵承載區，是香港的第二個經濟引擎。李家超特首在報告中明確交待交椅洲項目將暫緩，兩者都需要龐大的資源投入，在政府資源有限的情況下北都毫無疑問是香港未來發展的最佳選擇。李家超特首形容自己對北都建設「心急如焚」，事實上本屆政府謀定而後動，從前期精心研究謀劃到出台北都發展規劃，再到此次全面部署推進北都建設，包括成立行政長官親自領導的「北都發展委員會」、下設司長或副司長領導的三個工作組、簡化行政措施「拆牆鬆綁」、制定北都專屬法律等，北都正在加速從藍圖變為現實。香港未來轉型發展的方向越來越明確，路徑越來越清晰，為經濟注入更強動力。

始終心繫民生，盡最大努力增加市民的幸福感、獲得感。本屆政府以實際行動踐行施政為民的理念。李家超特首上任以來多次落區，認真傾聽市民心聲，不斷解決市民急難愁盼問題，施政成果有目共睹。大力興建公屋並推出簡約公屋，平均輪候時間從6.1年縮短至5.1年；決心解決「劏房」問題，推出「簡樸房」制度；3年間家庭收入中位數由2.7萬元躍升至3萬元，增長11%；近期統計數據顯示，第二季度本地居民總收入按年上升5.2%，實質上升3.6%，均高於同期GDP。這次施政報告以民生作為壓軸專章，是篇幅最長的一章，推出了一系列有力舉措解決市民最關心最迫切的民生問題，並設立了59個指定項目指標（佔全部指標約42%）確保落實到位。對於市民最關心的房屋問題，將加大力度幫助基層置業，公屋輪候時間將在2026—2027年下降至4.5年；今年底約1萬個「簡約公屋」落成，另外2萬個將在未來1年半內落成；豐富置業階梯，居屋供應預計比本屆政府上任時的5年期增加50%；審議通過「簡樸房」規管法律，預計明年3月實施。對於近期反映較多的引進勞工政策遭濫用問題亦有及時響應，聚焦指定工種優化補充勞工計劃，加大力度打擊非法勞工，確保本地勞工優先就業。件件體現本屆政府以民生為最終施政目標的理念，努力讓市民過上更好的生活。

充分發揮獨特優勢，在抓住國家發展機遇的同時更好貢獻國家發展。國家的發展是香港最大的機遇。正如報告中所說，香港擁有內聯外通的獨特優勢，過去着重在「引進來」，但隨着全球貿易市場重塑，內地企業轉向積極開拓新興市場，香港未來的機遇將更集中在「走出去」。施政報告緊抓國家發展帶來的龐大機遇，全面融入國家發展大局，對接粵港澳大灣區建設和高質量共建「一帶一路」等國家戰略，以「香港所長」服務「國家所需」。比如設立跨部門「內地企業出海專班」，整合海內外辦事處組成一站式平台，主動服務內地企業利用香港平台「出海」。本屆政府最初從政策上支持內地企業「走出去」，到李家超特首親自帶領內地企業「同船出海」，再到設立跨部門專班服務內地企業「出海」，用越來越精準務實的舉措詮釋如何以「香港所長」貢獻國家發展。

當前香港內外環境發生深刻變化，香港發展面臨不少挑戰，也迎來前所未有的機遇。李家超特首以一份堅定改革、加快發展、心繫民生、貢獻國家的施政藍圖，引領香港社會以堅決有力的步伐，集中精力做好自己的事，香港由治及興正在加速到來！

作者麥俊豪是全國港澳研究會會員。



