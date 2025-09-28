醫善同行｜長時間玩手機　眼壓升高青光眼風險急增

來稿作者：黃澤銘醫生



長時間玩手機除了有機會造成眼乾、眼睛疲勞不適，更可導致眼壓升高。近年已有研究顯示，眼壓升高幅度與使用手機時間成正比，年齡越大影響越高，並會增加急性青光眼風險。大眾「機不離手」，因為手機包辦我們的工作、娛樂甚至生活。機器都有壞的一日，更何況眼睛是我們身體的一部分，更應該有足夠休息，才可長時間正常運作。



作者黃澤銘醫生是醫善同行醫學顧問、眼科專科醫生。

眼壓是指眼睛液體房水產生的壓力，當房水的排水系統失去平衡，有機會導致過多液體積存在眼球內，令眼壓升高。一般而言，眼壓低於21mmHg屬正常，高於此數值就屬眼壓高。

急性青光眼，則是指突發性的眼壓飊升，例如30mmHg至40mmHg，甚至可高達60mmHg。遠視患者會因為眼睛前房較窄，影響房水排出，當瞳孔放大時，容易造成眼壓升高，誘發急性青光眼。

輕微眼壓高未必有明顯病徵，但當眼壓短時間內大幅升高，並伴隨劇烈眼痛、頭痛、視力模糊、噁心、嘔吐、看燈光時會有彩虹圈，甚至眼腫及眼紅，通常是急性青光眼的典型症狀。頭痛屬於常見警號，原因可能是睫狀體拉扯太緊導致。前房天生較窄的人，服用傷風感冒藥後，會因為血管收縮令瞳孔放大，眼壓上升。另外，嚴重或過熟的白內障有機會壓逼虹膜，影響前房排水，亦增加風險。

近年越來越多研究關注使用手機與眼壓高低的關係。國際科學期刊《自然》一篇研究，分析在30厘米的觀看距離下，連續30分鐘使用手機的眼壓變化。結果發現，眼壓在觀看5分鐘、10分鐘及30分鐘的眼壓值有明顯變化，時間越長眼壓越高。雖然升幅不大，但升高速度顯著，估計因為近距離觀看細小螢幕的文字時，會增加眼睛調節負擔，造成眼壓升高；同時不排除夜晚使用手機，打亂了眼壓的畫夜規律變化。研究亦發現48歲或以上測試對象，眼壓值會較年輕群組升得更高，估計與年長者眼睛有較厚的晶狀體及較小的前房深度有關。

無論有否上述症狀，我們都應每年定期檢查眼睛，因為前期的眼壓高未必能即時察覺，最好求醫檢查。最常用的檢查方式是吹氣測試，以眼壓計向患者眼睛噴出氣流來測量眼壓。眼科醫生亦可採用接觸式方法量度眼壓，利用眼壓計輕輕觸碰眼角膜來測量壓力。

醫生一般會處方降眼壓的眼藥水治療，若患者是因為房角狹窄而致眼壓容易升高，可利用虹膜雷射穿孔術改善問題，以雷射方式在虹膜周邊開孔，恢復房水正常排出功能。如患者同時患有白內障，亦可選擇接受白內障手術，一併解決兩個問題。

雖然眼壓高有很多成因，包括遺傳因素、藥物影響或慢性疾病等，但我們可以做的預防措施就是養成良好的用眼習慣，避免長時間使用手機，尤其在昏暗環境下。即使無法避免要長時間用手機或電腦，亦應讓雙眼有間歇休息，謹記「20-20-20」護眼法則，每使用電子產品20分鐘後，休息20秒，並將視線望向20呎以外的遠方景物。進行定期的帶氧運動及保持均衡飲食，戒煙酒，均有助保護視力。

