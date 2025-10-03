鄉野漫談｜鄉村「水火」難題待解　北都建設如何破局？

來稿作者：香港城鄉可持續發展促進會（HKURSDA）



面對超強颱風「樺加沙」，特區政府提前預警、嚴陣以待，市民密切配合、從容應對，颱風過境時城市運作井然有序，颱風離境後迅速恢復常態，此次颱風為城市基建管理提供了寶貴經驗。然而，在基建相對薄弱的鄉村地區，如何面对水浸、火警等風險，仍值得深入探討。



加速推動北部都會區（北都）建設已成為社會共識，在推進區內土地及產業發展的同時，也為區內234個認可鄉村帶來了發展契機，如何在北都建設中提升鄉村基建水準，成為北都實現可持續發展的關鍵課題。

目前全港約有240個渠道容易淤塞點，其中超過一半位於新界及離島。渠務署在此次颱風之前曾預測將有11個地點出現嚴重水浸，也主要集中在鄉郊地區。經實地觀察發現，地勢低窪地區常遭水浸侵襲；即便在地勢平整的鄉郊地帶，排水系統的完善程度仍有提升空間。

鄉郊水浸頻發

防洪計劃不足

曾有議員反映，由於道路建設抬高路面，增加了北區新田鄉的水浸風險。此次颱風亦令北區、元朗等地的村屋受水浸影響，農場出現積水情況。根據專家分析，氣候變化導致海平面上升，北都建設需要相應調整土地高度，上世紀九十年代新機場建設時高於水準面5.5米，後來一些新填海區域已達到6米，北都的水準面高度可能需要達到6.5米甚至7米，重要的電力設施亦需建在較高位置，這都對周邊村落的排水設計提出更高要求，需要通過綜合工程設計方案解決。

早年，特區政府曾推行鄉村防洪抽水計劃，在鄉村四周建造防洪堤，村內加建雨水收集系統與蓄洪池，保護低於排洪渠水平的低窪村落。截至2008年，全港共有27個鄉村配備該設施，此後該計劃未有擴展，未能覆蓋更多需要防洪保護的鄉村區域。有官員表示，土地業權複雜性和社區協商需要時間，往往影響這些計劃的推進進度，該計劃的成效亦需要與時俱進檢視。

鄉郊火警挑戰

緊急通道有限

鄉村地區的消防安全亦需要持續關注。根據《建築物（規劃）規例》，香港每幢建築物均需設置緊急車輛通道，保障火警時居民能快速獲得救援。但新界豁免管制屋宇（俗稱「村屋」）的消防安全措施主要依據地政總署2006年修訂頒布的《新界豁免管制屋宇消防安全規定指引》。該指引規定新建村屋如在半徑30米範圍有超過9間村屋，需要設置緊急通道；若因地理環境限制、私人土地業權等因素無法設置緊急車輛通道，可採用公共消防或自動灑水系統等替代方案。

從實際執行情況觀察，村屋緊急通道建設達標率有待提升，新建成的村屋亦較少配備緊急通道。即便建成緊急通道，後續亦可能面臨業權糾紛，通道被其他業主阻塞或佔用的情況。緊急通道相關規定主要屬於土地業權人與建屋者的私人協定，政府主要以行政指引方式進行規管，而這種管理模式在執行層面存在一定局限性。

釐清業權結構

增強協調機制

鄉村基建發展步伐，與土地業權結構及治理協調機制密切相關。鄉村地區大量土地歸私人所有，政府推進排水、消防等公共基建時，往往需要進行土地徵用協商，過程相對複雜。鄉村地區雖有村代表、鄉事委員會、鄉議局，而其主要功能是就鄉村事宜向特區政府提供諮詢，但在實際協調鄉村問題方面的功能有待加強，土地徵用、基建推進等各類事宜的協商機制仍需完善，有時甚至出現擁有路權的村民向其他村民收取過路費的情況，影響鄉村和諧發展。而鄉村基建往往涉及多個政府部門，僅以鋪設緊急通道為例，就涉及地政總署、規劃署、民政事務總署和朕局，各部門有明確權責，但未能形成施政閉環，協同機制同樣有待改善。

受制於業權結構複雜、協調機制不足，鄉村建設推進面臨一定挑戰。在三萬公頃的北都範圍內，涉及多處重大土地開發項目，更需要有效解決土地業權及治理協調問題。古洞北及粉嶺北新發展區是北都第一個進入施工階段的新發展區項目，今年3月，發展局局長曾表示，該發展區至今尚未支付的補償金約169億元，這些個案中約一半涉及土地業權未完全釐清、土地業權文件需要完善，以及審核程序需要時間；另外近一半個案是因為未能聯繫業權人或業權人不在香港。新界土地業權狀況的複雜性可見一斑，需要通過完善治理手段，針對性解決業權釐清、協商機制建立等問題，為區域發展創造更好條件。

完善鄉村建設

縮小城鄉差距

過往香港發展資源較多投向城市區域，鄉村區域基建相對滯後，不僅影響鄉村自身發展，亦對香港整體發展的均衡性構成挑戰。北都建設覆蓋大量鄉村區域，通過完善鄉村基建體系，不僅能夠保障村民的安全和生活品質，縮小城鄉發展差距，更可以優化城鄉協同的空間佈局，為香港整體發展注入新動力，符合可持續發展理念。

鄉村基建問題表面看是設施配置有待完善、管理環節需要加強，深層分析，主要癥結在於兩個方面：一是土地業權結構複雜，導致公共基建推進中土地徵用協商難度較大、效率有待提升；二是治理協調能力需要增強，缺乏針對鄉村問題的專門協調機制，難以統籌解決基建建設、資源分配等關鍵問題。

北部都會區作為香港重要的發展區域，需要從解決鄉郊「水火」問題入手，通過釐清土地業權、完善治理協調機制等方式，改善鄉郊基建水準。以城鄉發展統籌規劃為路徑，在現代化建設與傳統鄉村保育之間尋求平衡，構建更具包容性的空間發展格局。北都的城鄉協調發展實踐，可為香港其他地區的類似發展提供經驗參考。

作者「香港城鄉可持續發展促進會」（HKURSDA），由一眾熱心青年發起，致力推動香港城鄉融合，促進經濟社會、生態環境、歷史文化等領域的均衡可持續發展。



文章僅屬作者意見，不代表香港01立場。



