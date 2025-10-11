楊華勇｜國際排名亮眼　高校更須清醒　平衡全球排名與全人教育

泰晤士高等教育最新發佈的2026年世界大學排名顯示，香港高校表現十分亮眼。香港大學上升至全球第33位，中文大學攀升至第41位，科技大學躍升八位至第58位，城市大學、理工大學也分別上升至第75和83位，繼續穩居世界百強之列。



更令人欣喜的是，香港浸會大學、教育大學和嶺南大學也均有進步或新上榜，使得香港成為全球唯一所有上榜院校排名「全線上升」，且擁有最多世界百強大學的城市。

泰晤士高等教育的排名顯示，世界正加速形成一個有別於以往西方主導的新學術、創造和變革核心，在這個背景下，香港高校的表現尤為引人注目。五所大學躋身全球百強，香港浸會大學由第251-300組別升至第201-250組別，香港教育大學和嶺南大學則首次登上該排名榜。這一結果充分體現了香港高等教育體系的國際競爭力。

香港特區政府教育局發言人指出，這一排名成績「充分肯定香港專上教育界別精益求精、奮發圖強的成果，並見證特區政府在建設香港成為國際專上教育樞紐上取得顯著進展。」

香港高校的卓越表現並非偶然，而是長期積累的結果。從國際視角看，香港擁有四所全球最國際化大學前十名的高校，還有六個學科打入全球前十。這種成績在亞洲乃至世界範圍內都不多見。

然而，在慶祝香港高校排名上升的同時，也需要清醒認識到全球大學排名體系的局限性。這些排名已演變為衡量學術實力、學生家長擇校的「黃金尺規」，但其數位量化的評價體系卻存在諸多缺陷。

泰晤士高等教育的評估框架主要包含教學環境、研究影響、國際視野及產業合作四大範疇。其中，研究論文數量、引用影響力及學術聲譽等指標佔據了相當大的比重。這種偏重確實反映了大學在尖端學術領域的貢獻，但對本科生教學品質，特別是課堂外的全人教育，難以給出全面客觀的反映。

全球大學排名的考量因素並不全面，過分聚焦於狹隘的資料與聲望等級，忽視了大學在教學、研究與公共服務方面的貢獻。引文索引偏重科學與工程學、英美英文期刊，對社會科學、人文科學以及非英語學術界的成果關注不足。

在追逐排名卓越的同時，香港高校實際上也在持續關注着全人教育的實踐。全人教育是香港中文大學學士課程的重要一環，兼融中國人文理想和西方博雅教育，均衡而全面地向學生傳授知識，從而達至全人教育。中大十分重視學生的全人發展，並把資源重點投放在學生的多方面教育上，旨在以正規課程輔以非形式教學，提升學生及畢業生的素質。

香港中文大學學生事務處宣導的「WE.CARE」學生全人發展模式，通過多元化的非形式體驗式學習活動，培養學生在智慧與知性、企業家精神與領袖才能、社區國家與國際投入、生活藝術與美學、抗逆力與德育、以及活力與身心健康等多方面的素養。

香港大學專業進修學院對全人教育的理解同樣深刻。他們認為全人教育能啟發學生熱愛生命、尊重他人及嚮往學習，以高階思維方法去思考人生價值和生存意義，在成長過程和體驗生活中培養出尊重、關懷和接納別人等正確觀念。

特區政府對香港高等教育的未來發展有着清晰的規劃和強有力的政策支持。2025年《施政報告》中宣佈將進一步放寬自資收生限制、招攬更多國際教研人才和學生、加強產學研人才交流，以及建設北都大學城等。這些措施旨在增強香港的發展動能，也為國家建設作出積極貢獻。

「留學香港專班」 的成立，是特區政府推動香港成為國際專上教育樞紐的重要舉措。教育局將與大學教育資助委員會、創科局、香港人才服務辦公室、專上院校、海外經貿辦、駐內地辦事處等加強推廣香港高等教育。特區政府還將推出「Hong Kong: Your World-class Campus」大型宣傳計劃，推廣香港優厚學術、科研和國際化合作資源。

特區政府在教育方面的經常開支撥款龐大，2025至26財政年度達1,029億元，佔總經常開支17.5%，是整體開支中最重要的部分之一。同時，政府提升非本地學生限額一倍至40%後，修讀教資會資助課程的非本地學生人數按年錄得雙位數升幅，學生來自超過100個國家及地區。

面對排名的亮眼成績，香港高等教育需要保持清醒頭腦，避免陷入「指標崇拜」的陷阱。瑞士蘇黎世大學已不再為泰晤士高等教育世界大學排名提供資料，因為該排名未能全面反映大學在教學與研究方面的廣泛活動。蘇黎世大學媒體專員庫爾特·博登穆勒表示：「排名往往側重於可衡量產出，這可能會導致意想不到的結果，如導致大學專注於增加出版物數量而忽視品質。」

香港高等教育需要在全球排名與全人教育之間找到平衡點。這意味着在保持科研卓越的同時，更加關注教學品質、學生體驗和全面發展。這種平衡不僅符合教育的根本目的，也能為香港吸引更多元化的國際人才。對於來自東南亞和「一帶一路」沿線國家的學生，他們選擇留學目的地時不僅考慮大學的排名，更關注學習體驗、文化適應性和職業前景。

「北都大學城」的規劃與建設將為香港高等教育提供新的發展空間。據《施政報告》透露，政府已成立「大學城籌畫及建設組」，研究把香港優勢學術領域與產業深度結合發展的路徑。未來，這個大學城可能成為香港高等教育突破地理限制、實現更大發展的關鍵。

教育的根本任務是「立德樹人」，在全球排名與全人教育的平衡中，香港高校需要不忘初心，方能真正建成立足香港、面向世界的一流高等教育體系。

作者楊華勇是中華全國工商業聯合會常委，香港中華總商會副會長。



