醫善同行｜野菇毒素耐熱抗酸鹼　切勿以身試毒

作者：蔡振興醫生



又是秋天登山的好時節，每年總會有市民自行採摘野菇進食導致中毒的個案，輕則上吐下瀉，重則可能損害肝腎，甚至危及性命。事實上，部份人仍有自行採摘野菇食用的習慣，甚至誤以為只要徹底煮熟毒蘑菇，就如一般食物一樣可以食用；然而，大多毒蘑菇的毒素是由真菌自然產生，無法透過烹煮、冷藏或任何食物加工方法而消除。



在香港，因誤食毒物（包括毒蘑菇）而入院的病人，普遍會先由急症科接收和處理。急症醫學下有一門成熟的亞專科，是為「臨床毒理學」（Clinical Toxicology），專門處理各類中毒個案。雖然目前並非每間醫院的急症室都有常駐/專職的臨床毒理學醫生，但本港設有「香港中毒控制中心」，會為醫護人員提供24小時的毒物諮詢服務。當急症科醫生在處理此類中毒個案時，可以按其需要，向該中心尋求專業意見。

採摘野菇進食隨時中毒

翻查過往相關數據，超過一半在香港的蘑菇中毒個案，是由市民自行在公園、路邊或山間採摘野菇進食所致，反映自行採摘是引致蘑菇中毒的主要因素之一。近年亦錄得，一些涉及外地勞工的蘑菇中毒個案，估計由於本港野生蘑菇品種與其他地區有所不同，難以分辨，容易將無毒及有毒的菇類混淆，隨時中毒。

筆者記起曾經處理一個令人印象深刻的個案，幾年前有一位從內地來港工作的勞工，因在原居地以採集採摘野生蘑菇為生，來港後在山野看到外觀相似的野菇，便自行採摘及烹煮食用，結果誤食了本地的毒蘑菇，出現嚴重腸胃中毒症狀，需要緊急送院治療。這宗案例說明因應不同的地理環境，部分蘑菇的外型可能看似相同，實質卻天差地別，自行採摘野菇食用的風險極高。

並非所有蘑菇都可供食用。在這裡簡介三種常見的、在香港有記錄的毒蘑菇，它們的外觀可能容易與可食用菇類（例如草菇等等）混淆：

（1）純黃白鬼傘：外觀鮮豔，呈檸檬黃色，常見於路旁花槽。它含有腸胃刺激物，會引致急性嘔吐和腹瀉。

（2）綠褐裸傘：大多生長於木屑或樹樁上，顏色多變。它含有裸蓋菇鹼，會引致強烈幻覺和神經系統症狀。

（3）致命白鵝膏：外觀潔白，與可食用的白色菇類（如草菇）幼時形態相似。但它含有致命的鵝膏毒素（amatoxins），會導致肝腎衰竭，死亡率極高。致命白鵝膏的毒素亦極為耐熱，即使徹底煮熟，毒性依然存在，誤食少量亦足以致命。

催吐喝水反而加劇病情

誤食毒蘑菇的後果可以非常嚴重。蘑菇的毒素因種類而異，毒素各有不同，但誤食後中毒症狀可以主要分為三大類：第一，腸胃炎型，最常見的中毒症狀，包括腹痛、噁心、嘔吐和腹瀉。症狀通常在進食後數小時內就出現；第二，神經中毒型，誤食後會引致幻覺、視覺扭曲、嗜睡、頭痛及瞳孔散大等神經系統症狀；第三，肝腎損害型，初期可能只有腸胃炎症狀，但隨後會進入「假痊癒期」，導致肝臟和腎臟衰竭，若不及時治療，可致死亡。

一旦懷疑誤食毒蘑菇，不少人當下可能會立即自行催吐或喝下大量清水，但上述舉動反而有機會加劇病情或導致其他併發症。正確的自救方法是馬上求醫，動身前往最近的急症室，同時務必帶上剩餘的疑似毒蘑菇樣本（包括未煮和已煮的），對醫生盡快辨識蘑菇種類，對症下藥，制定正確治療方案，可謂至關重要。

