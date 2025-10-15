楊莉珊｜立法會換屆：新局面、新角色、新使命

香港立法會即將迎來又一次換屆選舉。隨着提名期臨近，多位現任議員宣佈不再尋求連任，其中不乏服務香港多年的資深政界人士。這一輪議員更替，特別是13位決定退任的議員中有7人年過70，標誌着立法會正經歷一場代際更迭與結構轉型。



立法會議員的新老交替是政治生態健康發展的自然現象。這次有多位年過七十的資深議員選擇退任，反映了香港政治人才梯隊正在逐步形成。這些老一代議員大多經歷了香港回歸前後的歷史轉折，見證了「一國兩制」從構想變為現實的過程，他們的政治經驗與智慧是香港寶貴的財富。與此同時，我們也看到相對年輕的議員開始承擔更多責任，這種代際更迭有助於立法會保持活力，更好地回應社會發展的新需求。

議會職能轉型

符合長遠利益

立法會的職能轉型同樣值得關注。根據《基本法》規定，立法會的職權包括制定法律、審核財政預算、對政府工作提出質詢等。然而，在過去一段時間，立法會內部的政治對抗有時影響了這些職能的正常發揮。隨着《香港國安法》的實施與選舉制度的完善，立法會的運作環境已發生顯著變化。新一屆立法會有望從過去的政治爭論場，轉變為聚焦經濟發展與民生改善的治理平台。這種轉型並非削弱立法會的監督職能，而是使其監督更加富有建設性，更有利於香港長遠利益。

立法會角色的這種轉變，與全球政治發展的大趨勢相契合。在複雜多變的國際環境中，立法機構需要既保持對行政部門的適當制衡，又能形成政策合力，共同應對各種挑戰。香港作為高度開放的國際都市，面臨的經濟社會問題日益複雜，需要立法會與政府之間建立更加協同的關係，以提升治理效能。

歷史經驗表明，健康的政制需要平衡各種力量。香港作為國際化大都市，其立法會應當既有國家情懷，又有國際視野；既堅持原則，又包容多樣。新一屆立法會能否實現這種平衡，將直接影響其公信力與效能。立法會需要配合政府施政，同時也要有效監察政府——這一命題觸及香港政治核心。配合不等於盲從，監督不等於對抗。健康的政治生態應當建立在配合與監督的辯證統一基礎上。

配合監督統一

改善政府施政

從政治學角度看，立法機關對行政機關的監督是現代政制的基本特徵。這種監督既包括程式性審查，也包括實質性建議；既關注政策制定，也關注政策執行。香港立法會的監督職能，不僅體現在對政府提案的審議修改上，更體現在對政府工作的質詢與調查中。有效的監督能夠幫助政府發現政策盲點，完善決策過程，提升執行效果，最終增強政府公信力。

新一屆立法會面臨的挑戰是如何在配合與監督之間找到平衡點。過度強調配合可能導致監督缺位，削弱制衡機制；過度強調監督則可能陷入為反對而反對的困境，影響政府效能。理想的狀態是建立基於互信的建設性關係：立法會既尊重政府的行政權，又通過專業、理性的方式履行監督職責；政府既堅持政策主導權，又虛心聽取立法會意見，及時調整政策方向。

「百年未有之大變局」不僅是描述國家發展環境的宏觀判斷，也是香港必須直面的現實。全球化進程深刻調整，科技革命加速推進，國際力量對比發生變化，這些都對香港的發展模式提出了新要求。香港需要放下昔日榮光的包袱，以全新視野認識自身在全球與國家發展中的定位。

熟悉國家戰略

敢為香港擔當

從全球維度看，香港一直是連接中國與世界的橋樑。在新的國際環境下，這一橋樑作用不僅沒有削弱，反而更加重要。從國家維度看，香港是「國內國際雙循環」的重要節點。立法會應當推動香港更好地融入國家發展大局，特別是在規則銜接、機制對接方面發揮積極作用。這要求議員不僅了解香港本地情況，也要熟悉國家發展戰略與政策方向。從香港自身看，經濟發展與民生改善仍是重中之重。住房問題、貧富差距、青年向上流動等長期困擾香港的社會矛盾，需要立法會與政府通力合作，尋求根本解決之道。新一屆立法會應當推動政府加大民生投入，優化公共服務，讓發展成果更公平地惠及所有市民。

立法會議員應當具備專業知識與議政能力固然重要，但更重要的是對國家與香港的擔當精神。他們應當既瞭解「國之大者」，又心繫「港之要事」；既有原則立場，又有溝通智慧；既堅持真理，又包容異見。香港需要的是建設者而非破壞者，是實幹家而非空談客。

參選與否，是個人的抉擇；推動香港向前，是共同的擔當。無論最終誰人當選，都應當以香港整體利益為重，以國家發展為念，以民眾福祉為依歸。唯有這樣，立法會才能真正成為香港良政善治的推動者，而非阻礙者；成為問題的解決者，而非製造者。這是時代的呼喚，也是市民的期待。

作者楊莉珊是全國政協委員，中國香港（地區）商會會長。



文章僅屬作者意見，不代表香港01立場。



01論壇歡迎投稿。請電郵至01view@hk01.com，附上作者真實姓名、自我簡介及聯絡方法。若不適用，恕不另行通知。香港01保留最終編輯權。