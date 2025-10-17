來稿｜立會換屆選舉　私德不成問題？

來稿：浩式



立法會換屆選舉提名期將於下周五（10月24日）展開，政圈早已暗流湧動。有報道指指一名曾經深陷桃色醜聞的現任立法會議員，原本無緣爭取連任，但獲所屬政黨力撐得以「敗部復活」。筆者與身邊朋友甚感疑惑：原來議員私德，根本不是問題。



2023年10月，曾有傳媒報道一名已婚的立法會議員「L君」與工作夥伴「I小姐」關係過從甚密，同時與一名非黨友的女議員（姑且稱為「A小姐」）存在感情瓜葛，其後更有「絕不姑息」的權威人士作出「溫馨提示」。事件弔詭之處在於，政圈內幾乎無人對此感到驚訝，彷彿L君「一腳踏多船」的複雜情史已是圈內公開的秘密。

但風波沒有持續太久。主流輿論似乎形成一種默契：只要L君和A小姐的愛國立場堅定，議會工作沒有大錯，其私人感情生活的瑕疵，似乎無傷大雅，不值得窮追猛打。這種論調，將「公職表現」與「個人私德」切割，認為前者才是衡量治港者的唯一標尺。

時隔兩年，該名被指私德有虧的男議員，竟然可獲所屬政黨「力保」，有望競逐連任；而另一名和他糾纏不清的女議員，同樣成功過關。圈內無不感到驚訝。筆者身邊朋友都問：愛國者治港之下，私德是否不重要？

為其開脫者，理由不外乎幾點：其一，L君政治忠誠度高，是可靠的「自己人」；其二，他在議會是穩固的「鐵票」，具有政治利用價值；其三，風波已過，選民善忘，毋需因陳年舊事犧牲一名「人才」。

然而，這些看似務實的政治算計，實則暴露了一種對「愛國者治港」原則極其膚淺甚至扭曲的理解。他們以為，「愛國」是一塊可以遮掩所有污跡的巨大錦袍，只要披上它，個人的道德瑕疵、品格缺失，都可以被原諒、被遺忘，甚至被合理化。

這是中央願意看到的局面嗎？國家主席習近平曾經深刻警示：「那些帝國的崩潰、王朝的覆滅、執政黨的下台，無不與其當政者不立德、不修德、不踐德有關。」由此可見，「德」對於管治者的根本重要性；而「私德」作為涵養「公德」的源頭活水，若然敗壞，公德又何以立足？一個無法在個人生活中克制私慾、信守承諾的從政者，市民憑什麼相信他能在面對公權力的巨大誘惑時，能夠堅守原則、廉潔奉公？

「愛國者治港」原則的確立，絕不僅僅是政治光譜的劃分，更是深刻的治理範式轉移，旨在建立一支「德才兼備、有管治才幹」的團隊。中央港澳辦主任夏寶龍曾要求治港者「認清新形勢新任務新要求，加強自我管理、自我監督、自我完善」。這番話的潛台詞清晰不過：「愛國」是成為治港者的「必要條件」，但遠非「充分條件」；「愛國」只是「入場券」，而非「畢業證書」。手持入場券的治港者，必須接受包括品德在內的全方位檢驗。

然而，L君所屬政黨的「力保」行為，公然向社會傳遞了一個極其負面的信號：為了維護黨派的議席數量與政治利益，個人的道德標準可以被降低，甚至被犧牲。這種短視的「山頭主義」，恐怕與中央期望的「破除利益固化藩籬」背道而馳。它將一場本應是選賢與能、彰顯新時代氣象的選舉，拉低至舊時代的利益交換與權術操作的層次。

更令人憂慮的是，這種操作會引發何種連鎖效應？它會否讓其他治港者產生一種錯覺，認為只要政治表態過關，私生活便可隨意放縱？它會否讓有志服務社會的真正賢能之士，因不齒與此類人為伍而卻步？它又會否讓廣大市民加深對「愛國者」陣營的負面觀感，認為所謂的「德才兼備」，不過是空喊的口號，最終還是「圈子政治」與「利益至上」？

香港經歷了多年的政治紛擾，社會亟待建立新的信任基礎。它不可能僅僅建立在政治口號之上，而必須通過每一位治港者的言行舉止，日積月累地構築而成。允許一個有着明確道德污點的政治人物「起死回生」，無疑是在這份脆弱的信任基礎上，鑿開了一道裂痕。

為政者，當以身作則，接受比普通人更高的道德標準要求。如今L君的「復活」，不只是他個人與其政黨的政治前途問題，更是關乎整個治港團隊形象與「愛國者治港」原則成敗的嚴肅議題。如果連如此清晰的道德界線都可以變得模糊，甚至為政治利益而讓路，那麼，當局將如何向香港市民證明，新選舉制度下的議會，真正迎來了激濁揚清的新篇章？

作者筆名浩式，是一名普通香港市民。



文章僅屬作者意見，不代表香港01立場。



01論壇歡迎投稿。請電郵至01view@hk01.com，附上作者真實姓名、自我簡介及聯絡方法。若不適用，恕不另行通知。香港01保留最終編輯權。