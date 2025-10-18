黃冰芬｜選賢任能再出發　同心治港創未來

10月16日，特區政府舉辦了一場題為「行政立法同心治港創未來」研討會。在立法會換屆選舉提名期開始前一周的關鍵時刻舉辦研討會，此舉別具意義。



筆者認為，研討會傳遞出三個明確信號：一是系統總結了第七屆立法會取得的積極成果；二是清晰展示了在「愛國者治港」原則下，行政立法關係實現由「對抗內耗」到「務實協作」的歷史性轉變；三是對第八屆立法會議員提出期許，為香港邁向由治及興指明方向。這些訊息既是對新一屆立法會議員的寄語，也為市民選賢任能提供了參考准則。

四年來，香港治理生態發生根本性轉變，行政立法關係是最顯著變化之一。正如10月17日港澳辦發表的「港澳平」署名文章所指，第七屆立法會任期內審議通過法案近130條，較上一屆同期超出60%；審批涉及土地房屋、增強香港競爭力等項目260多個，款項總額近7,000億元。這些數字背後，是關乎市民切身利益的各項政策措施得以順利推進。

轉變始於「愛國者治港」原則的全面落實。這絕非意味着做「舉手機器」，而是要求治港者以高度負責的態度，秉持專業精神，務實解決問題。夏寶龍主任明確指出：「立法會議員是管治團隊的重要組成部分，不是局外人。」現屆特區政府首創的「前廳交流會」正是一個示範。立法會議員在監督過程中從單純「找問題」轉向共同「想辦法」，這種轉變正是特區治理生態進步的縮影。

臨近立法會選舉，這次研討會為新一屆議員確立了明確標準。未來的立法會議員，不僅要堅定愛國愛港，更要具備專業素養、務實精神和服務意識。他們應當超越簡單政治口號，提出切實可行的政策建議；立足香港長遠利益，推動社會和諧；密切聯繫市民，有效傳達民意。

對參選新人而言，研討會提供了一份清晰的「任職說明書」：香港需要的是建設者，是問題解決者，是團結的力量。有志服務香港的人士，應當以此為標準自我審視，明確使命擔當。

對市民而言，研討會也提供了重要投票參考。在選擇立法會議員時，應當關注候選人是否具有專業背景和實務能力，是否提出具建設性的政綱，是否展現出合作解決問題的意願。值得支持的候選人，應是能夠推動香港向前發展的務實建設者。

新選制下第二次立法會選舉，將成為檢驗本港政治人才培養成效的契機。我們期待看到更多不同專業背景的新面孔，為立法會注入新活力。正如「港澳平」文章指出，新選舉制度具有廣泛代表性、政治包容性、均衡參與性、公平競爭性，讓選舉回歸選賢舉能的本質。社會也應以開放的心態看待這種新陳代謝，關注「誰將進來」以及他們能為香港帶來什麼，而非過度聚焦於「誰將離開」。

因此這次立法會換屆選舉，巿民應更清楚在選擇心儀候選人背後，不僅是對香港整體利益和高度負責的精神，更是在香港由治及興歷史進程中留下深刻印記。為了開創香港更美好的未來，讓我們全城行動「投」起來！

作者黃冰芬是港區全國人大代表，全國港澳研究會會員，香港再出發大聯盟總主任。



