楊華勇｜新選舉新範式：掃除特殊待遇，剷除祝福名單

香港的選舉制度，在「一國兩制」下，經歷了深刻的演進與完善，是中央政府在總結香港過往政治實踐、立足於維護國家主權、安全、發展利益，以及保障香港長期繁榮穩定的基礎上，作出的英明決策。其中一個最具標誌性的轉變，便是掃除「祝福名單」或「特殊待遇」等扭曲現象，使得所有合格候選人真正站在了同一起跑線上。



這並非簡單的技術性調整，而是一場關乎選舉哲學、政治文化與民主品質的深刻革命。它標誌着香港的民主發展告別了昔日的喧囂與異化，步入了一個比拼政綱、能力與形象的務實、理性、建設性的新時代，生動彰顯了選舉的公平性與民主的高品質。

「祝福名單」的本質，是隱性特權與政治分贓。所謂的「祝福名單」，指的是一種隱性的、非正式的政治安排，即某些政治勢力或團體通過內部協調，為其屬意的候選人提供不成比例的資源傾斜、輿論造勢甚至「配票」操作。這種現象的背後，是政治利益的交換與分贓。它使得選舉不再是候選人之間公開、公平的競爭，而演變為一場幕後權力遊戲的公開投射。擁有「祝福」的候選人，往往能獲得遠超其個人能力與政綱價值的關注度與支持度，這實質上構成了對其他合格候選人的「特殊待遇」與不公。

扭曲的機制之下，選舉文化不可避免地發生異化。候選人無需深耕社區、研究政策，只需在政治立場上表現得足夠極端、在攻擊對手和特區政府、中央政府時足夠激烈，便能吸引眼球，收割選票。這使得選舉論壇變成「口水戰」和「撕鬥場」，比拼的不是誰更能解決香港的住房、就業、養老問題，而是誰更能煽動情緒、製造對立、博取出位元。那種「劣幣驅逐良幣」的效應，導致真正有識之士望而卻步，而善於操弄民粹的政治投機客大行其道。最終受損的是香港的整體利益和市民福祉，議會內耗空轉，經濟社會發展停滯不前。

更嚴重的是，這種混亂的選舉生態為外部勢力干預香港事務、危害國家安全打開了方便之門。反中亂港分子利用選舉平台，公然宣揚「港獨」主張，癱瘓立法會運作，挑戰中央權威，意圖將香港變成一個獨立或半獨立的政治實體。「選舉」不再是香港內部的民主事務，而是關乎國家主權、安全、發展利益的生死較量。舊有的選舉制度無法有效篩選出愛國者，反而讓「不愛國者」乃至「叛國者」登堂入室，可見其存在致命缺陷，非改不可。

新選舉制度的出台，從根本上剷除了「祝福名單」和「特殊待遇」滋生的土壤，為所有愛國愛港的合格候選人搭建了一個真正公平、公正的競爭舞台。在新的制度框架下，由於政治立場的「底線」已被劃定，候選人之間無法再通過極端的政治口號來製造差異、吸引選票。競爭的核心，被強制性地、也是歷史性地拉回到了原本的位置：政綱、能力與形象。

比拼政綱：候選人必須提出切實可行、針對香港深層次矛盾的具體施政方案。如何解決劏房問題？如何提升香港的科技創新能力？如何改善醫療服務體系？這些關乎市民切身利益的議題，成為了選舉辯論的焦點。選民手中的選票，將更多地投向那個方案更務實、願景更清晰的候選人。

比拼能力：候選人的專業背景、從政經驗、議事能力、溝通協調能力成為重要的衡量標準。選民會更加審慎地考察，誰更有能力將美好的政綱轉化為落地的政策，誰能在立法會中真正有效地監督政府、推動立法。

比拼形象：這裏的形象，非指外在，而是指候選人的個人品格、公共服務精神和社會責任感。一個廉潔奉公、勤勉務實、深入社區的候選人，其形象自然光輝。這種比拼，促進了政治人物的自我修養與道德約束，有助於淨化政治風氣。這一切，都使得「祝福名單」失去了存在的意義。因為最終的勝負手，不再是某個小圈子的「欽定」，而是候選人綜合素養在廣大選民面前的公開檢驗。

選戰氛圍發生了根本性轉變。候選人不再熱衷於組織大規模、對抗性的遊行集會，而是將更多精力投入到「擺街站」、落區探訪、舉辦政策論壇、通過網路平台與選民深入交流等務實工作中。競選海報和宣傳品的內容，也從攻擊抹黑對手，轉變為詳細介紹自己的政綱和承諾。選舉辯論環節，候選人就土地供應、產業發展、青年向上流動等具體政策展開激烈而富有建設性的討論，雖然觀點交鋒激烈，但始終保持着相互尊重和就事論事的態度。

這種競爭，是思想的碰撞，是智慧的交流，是真正服務於選民知情權和選擇權的「高品質競爭」，是一種超越西方傳統話語體系的「高品質民主」。它的核心價值不在於形式上的「一人一票」的簡單多數決，而在於其實質性的治理效能與人民福祉的提升。

民主的真諦，是人民當家作主。而人民當家作主的最終體現，並非周期性的投票行為本身，而是能夠通過選舉產生一個賢能的治理團隊，帶來社會的穩定、經濟的繁榮和民生的改善。新選舉制度確保了「愛國者治港」，從根本上杜絕了立法會「拉布」、流會等政治內耗，使得特區政府能夠集中精力發展經濟、改善民生。一個能夠有效運作、產出優質政策的政府，才是對民主價值最好的詮釋。香港正在經歷的由治及興的新階段，正是這種高品質民主強大生命力和巨大優越性的最有力證明。

香港是中國的香港，其民主制度的發展必須符合其憲制地位和實際情況。新選舉制度完美地銜接了「一國」與「兩制」的關係，既充分尊重和保障香港的高度自治權，又有效維護了國家的主權、安全、發展利益。新選舉制度下「祝福名單」的消亡與公平競爭的勃興，是香港政治發展史上一個里程碑式的進步。它通過對制度的系統性重塑，成功地將香港的民主政治從過去的歧路與困局中引領出來，踏上了一條符合香港實際、具有香港特色的高品質民主發展道路。

2025年立法會換屆選舉即將舉行，所有合格候選人站在同一起跑線上，通過政綱、能力與形象的正面比拼來爭取選民支持，這本身就是選舉公平性最直觀的體現。而由此催生的熱烈活潑、務實向上的競選活動，以及社會大團結、群策群力為香港美好前景和市民福祉奮鬥的生動局面，則深刻彰顯了這種民主的高品質與健康形態。一個政治清明、經濟繁榮、社會和諧、市民安居樂業的香港，正是這幅高品質民主畫卷最輝煌的成就，也是「一國兩制」偉大事業最動人的詩篇。這不僅是制度的勝利，更是市民的勝利，是香港未來可期、光明在前的最佳保證。

作者楊華勇是中華全國工商業聯合會常委，香港中華總商會副會長。



文章僅屬作者意見，不代表香港01立場。



01論壇歡迎投稿。請電郵至01view@hk01.com，附上作者真實姓名、自我簡介及聯絡方法。若不適用，恕不另行通知。香港01保留最終編輯權。