潘學智｜讓「跨界實現」成為良政善治新範式

上周發表《讓「鋪橋搭路」成為香港改革代名詞》一文，引起不少讀者和朋友的關注，尤其好奇我對「跨界實現」的論述。這可以分為兩個層次作闡述。



從宏觀角度而言，香港已進入「由治及興」的階段，融入國家發展大局是大勢所趨、粵港澳大灣區和北部都會區的建設亦如火如荼。因此，我們的社會需要更多在內地有切實「跑項目」經驗的領袖，全速促成更多與內地夥伴的合作空間，貫徹「發揮香港所長、貢獻國家所需」的精神。這是從地理意義上的「跨界」，來實現更豐富的發展機會。

而從微觀角度而言，香港是一個多元且複雜的社會，不同成長背景、不同世代人士的聲音百花齊放，適逢這段日子以來，不少立法會議員宣佈不角逐連任，當中一部分是以年齡為理由，引起社會各界對於「議會年輕化」的想法。作為新生代的一員，我希望點出，香港不只是屬於年長者的香港，亦不只是屬於年輕人的香港。我們必須做到跨世代，乃至於跨專業、跨領域的合作，讓大家一同合力想象和實踐我們心中的願景，才能夠成就兼容並蓄的家園，而不是走向民粹色彩的極端。這是從社會結構上的「跨界」，來實現大家都有成就感、有獲得感的未來。

地理跨界與內地共邁高質量發展

先談談地理意義上的「跨界」。過去數年，社會各界都積極提倡「融入國家發展大局」，較常見的思路是鼓勵香港企業和資金到內地投資，卻較難發揮出「1+1大於2」的效能。真正有意義、有價值的融入國家發展大局，理應是將香港現有的資源進行再思考，探索如何配合和成就相應的內地資源，從而建構全新的高質量產業鏈。

舉例言之，上海的生物醫藥業界發展蓬勃，而香港作為「亞洲最大生物醫藥融資中心」，理應能夠實現滬港跨界合作的新飛躍。不過，目前的困難是藥品監管制度存在系統性差異，不少藥品進入香港市場時需要再次註冊審批甚至重新進行試驗。故此，我建議將上海納入「藥械通」範圍，並針對藥品監管差異持續探索實現「一品一檢」的直接互認機制，即產品在一地通過認證後，另一地亦承認其臨床研究數據及藥品品質，縮短審周期和繁瑣流程，來發揮香港的龐大融資市場優勢支持上海生物醫藥發展。

另一個例子是教育產業。《2025年施政報告》再次強調香港要建設「國際教育樞紐建設」，但如何令我們的教育產業「走出去」，一直是難以攻克的痛點。我在考察成都時，觀摩了四川成都七中打造「異地同堂」體系，讓貧困山區學童得以與城市同學同時上課、同時測考、同時反饋，成功將城市優質教育資源跨越地理阻隔，即時輸送至多所偏遠學校，至今超過100萬名山區學生因此受惠，更有144名遠端學子考入清華、北大等名校。

香港可參考成都模式，推出「香港雲課堂」旗艦項目，精選本地特色課程並透過直播向內地夥伴傳遞，更能夠與內地早已成熟的「異地同堂」體系合作，將香港的教育資源投放到他們的已有網絡中，既能夠促進內地教育水平進一步提升，亦推動國際教育樞紐建設。

社會跨界不分世代界別實現未來

而社會結構上的「跨界」，是要鞏固各界持份者對香港未來的信心和使命感。正如國家提出「全過程人民民主」的重大理念，民眾要在選舉以外的決策、管理、監督等不同環節都有獲得感和參與感，才能夠激發各界對於美好生活的想象和實現。無論是新加坡的社區對話，還是在南韓等地多番實踐的參與式預算，其核心要義都是萬變不離其宗，香港亦曾經有參與式預算的成功案例。

早前，民思政策研究所就與香港中文大學滬港發展聯合研究所合作，共同主辦「鋪橋搭路．跨界實現」研討會，讓來自不同世代、不同專業背景的過百位參加者分成小組，提出了涵蓋治理革新、樂齡生活、教育創新、產業升級、文化創意等領域的30多項提案。

在過程中，參與的朋友們不但可以提出自己對於理想社會的「想象」，更專門設立交流環節，讓他們得以共同思索如何把倡議「實現」出來，透過活動聯繫多個界別之間的往來、建構他們的共識框架、凝聚下一步行動的具體規劃，目標是有效地推動香港的進步與承傳創新。比如說，有長者朋友與社企負責人交流，認為軟餐的普及化是長者面臨的一大痛點，於是社企負責人就邀請長者朋友擔任新產品的「試食專員」，務求令產品更能夠符合長者的口味。

香港過去數年的發展成果令人滿意與否，隨着大家有五花八門的濾鏡，可能會總結出不同的答案。但我相信我們都會有清晰的共識，就是認為香港仍未能有效破除「議而不決、決而不行」的桎梏。社會上有很多想法，但缺乏了「實現」，最終只是空中樓閣。作為學者，整理提案、編制報告、提倡政策，固然是我們的責任，但更重要的是要明白，這一切的努力都是為了「實現」。要令不同想法都能夠得到重視，有被回應的機會甚至看到建議成真的過程。這種持之以恆的成就感和效能感，就是良政善治得以可持續發展的關鍵。

與此同時，我們也不能夠只依賴政府作為「實現」者，而是要擅於聯繫不同業界和各個領域的資源，結合商、產、民、學等多方面的資源，携手推動社會發展。良政善治的下一章，在我看來就是令所有香港市民都能夠擁有主人翁意識，在我們力所能及的範圍當中，跨越地域、世代與專業的界限，全力以赴地實現更理想的生活、更理想的社會。唯有敢於突破、跨界協作，香港才能在全球變局中寫下屬於自己的下一章。

作者潘學智是香港中文大學滬港發展聯合研究所助理所長，民思政策研究所研究總監。



文章僅屬作者意見，不代表香港01立場。



01論壇歡迎投稿。請電郵至01view@hk01.com，附上作者真實姓名、自我簡介及聯絡方法。若不適用，恕不另行通知。香港01保留最終編輯權。