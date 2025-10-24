創科快送｜改善採購豈止「守龍門」？應以「評分制」提升行業水平

作者：李志鵬



政府早前在飲用水、租用車輛等採購程序中，先後批出合約予表現引起疑慮的公司，引發公眾對採購制度的關注。近日財經事務及庫務局局長許正宇公佈一系列由「檢討政府採購機制專責小組」提出的先行措施，包括由政府物流服務署發放內部指引訂明盡職審查要求等，從而堵塞政府採購程序的漏洞；同時，審計署報告亦就招標程序提出多項改善建議。筆者認為，在加強採購制度盡職審查之餘，政府亦應多考慮透過招標制度的評分制，提升業界在環保、創新和安全等層面的標準及表現。



在盡職審查上，筆者樂見政府專責小組提出達致「表裏兼顧、標本兼治」的方案。事實上，政府要求中標商和部門配合做好詳細的盡職審查亦早有前例：例如有熟悉工務工程招標項目人士透露，政府工務工程招標時會要求部門做好財務盡職審查，確保中標公司擁有穩定現金流和財力支持日常運作，亦會要求投標者就其技術能力和經驗提供證明。筆者認為盡職審查是做好「守龍門」的責任，確保對方沒有財務問題、破產紀錄或涉及違規違法的指控，並有足夠能力和財力履行合約，相信能避免同類事情再次發生。

另一方面，負責審批是次樽裝水採購的當局認為沒有必要採取評分制，引發不少爭議，凸顯了評分制對整體招標制度而言，實有其可取之處。社會上有提出建議，包括多用評分制引導產業加強環境、社會和治理(ESG)、持續更新招標規格等等。筆者認為此類建言均甚具建設性。事實上，政府採購項目金額甚大，為了爭取合約，企業有誘因發展符合其評分標準的技術和專業知識。

舉例而言，政府要求所有新建政府建築物必須達到綠建環評（BEAM Plus）金級或以上的認證，同時提供各種誘因，現時這些綠色建築標準也在私人市場中普及，逐漸成為「行規」。長遠而言，在採購招標時加強可持續發展的要求，例如要求中標商監察記錄排放數據，並要求在極端天氣情況下提供標準作業流程，可以鼓勵業界關注綠色轉型，從而裝備企業應對氣候變化帶來的不穩定性。

創新方面，政府一直實行支持創新的採購政策，包括在評分制下，若干的分數須用於評審與應用科技、環保及社會關愛等相關的創新建議。由政府牽頭推動業界善用創新科技，有助業界進行成果轉化落地，讓科技成為公眾「看得見，摸得著」的存在。與此同時，在運輸行業等適用的採購項目的評分增設安全要求，例如要求企業設安全主任跟進保險索償、意外處理、危機意識培訓等，將能提高中標承辦商行事的安全意識，以免企業心存僥倖壓低標價，發生意外時卻推卸責任。加強要求合規，在提升安全意識、減低意外率之餘，長遠更能減低保險對於風險評估的溢價，從而減低保險自付額。

筆者相信，假若政府在招標的評分制框架下，將上述要求納入評分考量，長遠而言定可為業界起帶頭作用，扭轉價低者得迷思。

從「飲用水事件」可以看到，就算採購的項目規格「簡單明確」，都應多考慮產品質量和供應商的資格，積極盡職審查投標者的能力，避免因價低者得的思維降低了公共服務的質素。政府採購作為一門「大生意」，投標者當中難免出現存心欺騙政府的人，若政府嚴謹進行盡職審查，同時多透過評分制框架為業界起帶頭作用，將可在防範濫用採購制度的商家的同時，亦符合政府在採購上「達致最佳經濟效益」的政策目標。業界也樂意與政府攜手提升服務質素，這樣一來，政府既能夠提升採購的成本效益，引導企業邁向可持續的方向，社會亦能獲得高質量的公共服務，達致多方共贏。

作者李志鵬是Lalamove企業事務總監。



