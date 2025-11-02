醫善同行｜及早接觸致敏源　減低嬰兒過敏機會

作者：何學工醫生



美國最新研究指出，若嬰兒在約四個月大時開始接觸花生食品，日後出現花生過敏的風險可大幅減少，估計已讓約四萬名兒童免於受過敏困擾。這項研究印證了近年醫學界的趨勢——早期接觸致敏食物，反而有助預防過敏。在香港，醫學界對此議題早有關注。我們在臨床上觀察到，適度提早讓嬰兒嘗試多樣食物，對免疫系統的發展確有正面影響。



防敏觀念由「延遲」到「及早」

以往不少家長都被建議等孩子大一點才嘗試高致敏食物，例如花生、雞蛋、蝦或魚。如今，這個觀念已經改變。外國的大型研究顯示，嬰兒在四至十一個月大期間，進食花生食品，日後出現過敏的機會明顯下降，令早介入成為國際趨勢。

這項改變源自英國倫敦國王學院於2015年發表的LEAP研究（Learning Early About Peanut），研究證實早期引入花生食品可令過敏風險降低超過八成，其預防效果更能持續至青少年期。

根據美國費城兒童醫院最新研究，自2015年美國首次建議高風險嬰兒於四個月大起接觸花生食品後，美國0至3歲兒童的花生過敏比率下降超過27%；2017年當局進一步將建議擴展至所有嬰幼兒後，跌幅更超過40%。研究估算，這項公共衞生措施令約四萬名原本可能出現花生過敏的兒童成功免於發病。

四至六個月大是防敏黃金時段

為何花生過敏在西方國家特別普遍？有研究認為與飲食習慣相關。以色列嬰兒從小就會吃含花生成份的小食，當地小孩患花生過敏的比例亦遠低於英國。這顯示基因不是決定因素，生活方式才是關鍵。香港的情況亦類似——外籍或在外地出生的華裔兒童，花生過敏比例普遍較本地的高，推測與早期飲食接觸模式有關。

免疫學的關鍵在於「學習期」。四至六個月大時，嬰兒的免疫系統仍屬「混沌期」，尚未明確區分哪些蛋白質屬於「敵人」。這正是一個黃金時段——若在這階段經口腔接觸致敏原，身體多數會視之為「安全訊號」，從而培養出免疫耐受性。

相反，若延至太遲才接觸，孩子若已患濕疹或皮膚炎，致敏原可能經皮膚滲入體內，令免疫系統誤以為是入侵物，反而增加過敏機會。因此，我們會鼓勵家長讓孩子從口腔開始接觸花生——口腔接觸能教會免疫系統和平共處，皮膚接觸卻可能激發防禦反應。

一般嬰兒從極少量花生醬開始

對一般風險的嬰兒，可先以極少量花生醬開始——約十六分之一茶匙，塗於唇內觀察15分鐘；若無異樣，可持續進食相同劑量數天，再逐步加至八分之一、四分之一茶匙，並納入恆常飲食當中。若出現面紅、唇腫、呼吸不順等反應，應立即求醫或前往急症室。

筆者不建議家長只憑「皮膚點測」代替「口服嘗試」，這並不能準確預測過敏風險。除非孩子屬高危組別（如家族有嚴重過敏史、有濕疹或曾出現食物過敏），一般情況下毋須事前測試。

中國家庭亦可靈活運用日常飲食，例如在煮粥或煲湯時加入花生、栗子、腰果等食材，都是自然且安全的「早期引入」方式。

控制環境致敏源是重要一環

值得一提的是，在香港的臨床觀察中，海鮮過敏亦十分常見，但往往在較大的孩子或成年人中才出現。而塵蟎又與海鮮過敏有一定交叉關聯——因兩者蛋白質結構相似，因此部份人若自小已有塵蟎過敏，長大後更容易對蝦或蟹等甲殼類海鮮產生反應。這提醒我們，控制環境致敏源同樣是預防食物過敏的重要一環。

香港目前仍沿用世界衞生組織的「六個月加固」建議，但並未要求延遲高致敏食物。對於一般風險的嬰兒，其實可以根據發展情況，在四至六個月間循序漸進地嘗試少量新食物，讓免疫系統提早建立耐受反應。

過去我們的防敏策略是「避免致敏原」，現在我們更重視「訓練免疫系統」。及早、循序、安全地引入多樣食物，讓孩子的免疫系統習慣各種蛋白質訊號，反而能減少日後出現食物過敏的機會。

作者何學工是「醫善同行」醫學顧問，兒童免疫、過敏及傳染病科專科醫生。



