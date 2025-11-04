筆凱．傑語｜提升教育質素的兩個國際研究啓示

作者：郭凱傑



近年特區政府積極推動教育國際化與數字轉型：當中包括推動數字教育、培養人工智能技能、建設北都大學城，發展成國際教育樞紐等。不過說到底，要吸引海外人才或培養本地生力軍，前提是香港的教育質素要夠高。在這樣的背景下，拓展國際網絡及合作，借鑒經驗就變得十分重要。最近，一丹獎基金會在香港公布第九屆得獎名單，塞內加爾的馬馬道（Mamadou Amadou Ly）和美國西北大學教授維蘭斯基（Uri Wilensky）分別拿下教育發展獎和教育研究獎。細看他們的故事，說不定能給香港用科技提升教育質素、照顧學生學習差異帶來一些靈感。



馬馬道是「研究與教育發展協會」（ARED）執行總監，以多語教學計劃「學習共贏」在資源有限的條件下，協助有學習困難的學生快速提升基礎讀寫能力。老師先用學生熟悉的本土語言講解基礎，等學生打好底子後，再逐步引入官方語言，同時用互動遊戲和參與式活動取代傳統的填鴨式教學。結果，一年內支援了超過58萬名學生，他們的閱讀能力平均提升超過一倍，計劃後來還被當地教育部採納，甚至擴散到鄰國。

隨着香港推動教育樞紐發展，未來來港的非華語學生肯定會增多；其實，儘管不算新移民，香港已經有多達60多萬少數族裔人口，他們的孩子在語言學習上常常遇到障礙，社會上也一直有不少聲音要求政府加強支援。香港可借鑒其經驗，提升為非華語、新來港及轉用英語授課的學生所提供的基礎語言支援。學校可以用學科常用的詞彙和日常生活情境（如搭地鐵、看醫生）當教材，從聽說讀寫一步步建信心；用學生母語或簡單英文解釋，再銜接到中文課本。在公開試評核層面，教育局可以研究提供「中文作為第二語言」的選項（參照海外「英語作為第二語言」的模式），既保障公平，亦回應實際需要，增強香港對多元生源的吸引力。

另一位得獎者維蘭斯基則研究「個體為本模型」，並開發開源工具 NetLogo。NetLogo 讓學生自己動手搭建簡單模型，只需設定幾個規則，便可在「小小世界」中觀察個體互動如何累積成整體結果，例如人流與排隊、疾病傳播、交通燈時序以至城市規劃等。把抽象概念變成你眼前看得見的變化，就能訓練學生拆解問題、觀察變化、解釋原因的能力。現在，這工具已經用在各種學科，甚至公共部門的決策。

利用科技提升教育素質，以及突破課室界限、讓學校及社會深度融合，同樣是現今學校教與學發展的重點之一。我們可以借這個想法，讓學生用數據模型來玩轉社會議題，比如模擬港鐵人流、升降機排隊或社區設施使用率。學生透過類似的工具，調整一系列參數，即時觀察曲線或圖像變化，然後學會解釋「為什麼會這樣」；進而從小問題入手培養解難能力，為社區或者政府提供建議，如優化巴士路綫等。老師則可用生成式AI幫忙生成圖表解說、延伸問題與課節總結等，既省時又能照顧學生的能力差異，還能讓學習突破校園空間的限制。學界可以攜手合作建立共享資源庫，提供本地化的迷你模型與教學指引，降低學校的開發成本，令更多學生可受惠。

要提升學習效果、照顧不同學生需求，就得善用科技，讓一切變得簡單易上手。對香港而言，借鑒經驗的下一步是制度化與日常化，讓不同學校都能受惠。當課堂變得更有趣、有效，香港教育樞紐的定位也會更具說服力，長遠吸引更多人才來港。

