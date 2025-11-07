來稿｜淺談本港經濟轉型的三大關鍵點

來稿作者：蔡裕龍



特首李家超在《2025年施政報告》結語指香港正經歷經濟轉型，強調每次轉型都會讓經濟更強大、收入更多。回顧本港過去三次經濟轉型，由漁村變轉口港，再變成工業之城，然後轉型到以服務業和金融中心主導的國際城市，每次經過新舊交替，有新興行業崛起，也有些被淘汰，亦有些保留下來。筆者認為，今次的轉型有三大關鍵：首先最重要是確立一個正確方向，政府如要主力發展創科便要拿捏好定位，切勿亂石投林；其次是必須將已開始式微的行業逐漸捨棄；同時想方法重振最具優勢的行業，例如旅遊及金融房地產，這樣才能真正令經濟重上軌道。



對上一次本港經濟轉型大約由80年代工廠北移開始，而隨着服務業（即所謂第三產業）的本地生產總值（GDP）不斷上升，香港作為「亞洲四小龍」的地位越見鞏固。1993年，服務業佔本港GDP已逾八成，金融服務、旅遊、貿易及物流、專業服務及其他工商業支援服務這四大行業，漸漸成為本港經濟支柱。為推動多元化發展，政府在金融海嘯後提出六項優勢產業，某程度上是為經濟轉型鋪路，包括文化創意產業、創新科技產業、教育產業、醫療產業、檢測和認證產業、環保產業，可惜至今這些產業根本看不到有甚麼優勢可言。

一般來說，經濟轉型是指產業結構發生明顯變化，並對社會經濟發展產生重大影響，其中有一些產業成功崛起，成為經濟發展新引擎。可是上述六項優勢產業中最令人寄予厚望的創科產業，十多年來也未能擔大旗。2023年「製造及新型工業產業」的增加價值為768億元，只佔GDP的2.6%。這除了與佔據大量資源的科技園公司、數碼港兩大公營機構辦事不力外，也與政府想法太多，未能適當地集中發展真正有前景的創科行業有關。

以新能源車輛為例，近年政府撥出不少資源發展氫能車輛，但本港地方少且人口密集，而綠氫成本高昂，安全性成疑的氫能車輛根本沒甚作為，如果當局能夠集中資源全力推動已累積良好基礎的電動車發展，可能這方面衍生的經濟效益會對本港有更有幫助。所以，當局現時最關鍵的是盡快檢討創科發展的資源分配，強化「官產學研」的結合，同時拿捏好本港的定位﹐避免與深圳的角色重疊，這樣才能在短時間內扶助創科產業相關GDP快速增長。

同一時間，政府亦應該總結多年來經驗，檢視哪些類型的產業實在不再適合大力發展。筆者認為，暫時最明顯要「輕放」的就是航運物流業及環保業。這兩個產業需要大量土地，本港實在沒有足夠本錢去發展。例如當局早前提議在屯門龍鼓灘一帶發展所謂「智綠產業港」，定位的核心產業為綠色/新能源、循環經濟和現代物流業/內河碼頭等；坊間反應冷淡，劣評不少，這就說明此類產業絕非本港的未來經濟動力所在。看看一個簡單數據，本港港口貨櫃吞吐量已連續七年下跌，單是葵青貨櫃碼頭過去十年的跌幅就高達33.5%，而香港吞吐量現已跌出世界十大，被上海、寧波、青島及深圳等內地城市拋離，政府真的還要死守「國際航運中心」這個舊牌匾嗎？

相反，本港一些長期有優勢的產業，在經濟轉型期間出現動盪，政府就應全力鞏固，將其穩定下來。各種服務業當中，旅遊、房地產、金融服務業40多年來一直是本港命脈，縱使近年樓價向下橫行、股市浮浮沉沉，旅客量亦未能回復疫情前水平，但本港有大量這方面的人才，也有很多相關從業員，因此當局現時最需要要做的，就是推出更多針對性的措施，定出新方向以扶助這些行業。

旅遊業方面，「盛事經濟」近年有不少佳作，但仍然側重中環灣仔等傳統旅遊區，當局如可發展到區區有盛事，盡量將大型活動安排於其他地區舉行，開拓更多熱門旅遊點，這樣便可分散人流，也令旅客有更大新鮮感。至於金融及房地產業，政府可以重新規劃甲級寫字樓的分布，以「貴精不貴多」為原則，並在土地用途改劃上，容許更大彈性，如適度再放寬工廈的用途等等。本港商界一向深明靈活變通之道，只要政府重拾以往市場主導的方針，以應對瞬息萬變的局勢，絕對有望重塑國際金融中心的金漆招牌。

經濟正確地成功轉型，才會迎來經濟更強大，所以必須審慎地弄清楚轉型方向，否則只會蹉跎歲月，浪費整個社會人力物力。毫無疑問，發展香港成為國際創科中心是經濟轉型的關鍵之一，但政府也要明白，發展創科同時也要將有優勢的產業升級，融合最新科技與時並進，推出適當政策輔助並大力發展，這才是令香港經濟復甦，邁向新里程的正確之道。

作者蔡裕龍從事資訊科技行業多年，現職金融公司資訊科技經理。



