楊華勇｜粵港澳共辦全運會　香港體育角色的歷史性轉型

2025年11月9日晚，第十五屆全國運動會在廣東奧林匹克體育中心隆重開幕。中共中央總書記、國家主席、中央軍委主席習近平親臨現場並宣佈運動會正式開幕。這是國家最高領導人延續歷屆傳統出席全運會開幕式的重要時刻，亦是國家對體育事業、民族團結與區域融合的高度肯定。



習近平出席全運會開幕式

宣示體育強國與民族團結

全運會作為中國國內水準最高、規模最大的綜合性運動會，自1959年創辦以來，歷屆開幕式均由國家領導人主持，體現其不僅是體育盛事，更是政治象徵與國家意志的體現。毛澤東同志曾題詞「發展體育運動，增強人民體質」，確立了體育在國家發展中的戰略地位。習近平總書記此次出席，不僅延續了這一傳統，更在新時代背景下賦予全運會新的使命，不僅是對體育事業的高度重視，更是對區域融合、民族團結與國家認同的深度推動。這一歷史性時刻，將為中國體育發展與國家治理現代化注入新的活力與信心。

香港特區行政長官李家超率領特區政府代表團赴廣州出席開幕式，不僅體現了特區政府對全運會的高度重視，更彰顯了香港在國家體育事務中的積極角色與制度融合的進一步深化。

粵港澳三地聯合承辦盛事

實踐制度融合與區域協同

第十五屆全國運動會暨殘疾人運動會與特殊奧林匹克運動會首次由廣東、香港、澳門三地聯合承辦，這一創舉不僅是體育賽事的制度創新，更是「一國兩制」框架下制度融合與區域協同的深度實踐。三地攜手舉辦國家級綜合運動會，標誌着粵港澳大灣區在行政協作、基礎設施、文化認同等方面邁向更高層次的融合。

「一國兩制」的核心在於制度差異下的共存與協同。粵港澳三地分屬不同法律制度與行政架構，能夠共同承辦全運會，意味着在通關、場館標準、賽事管理、醫療保障等方面建立了高度兼容的協作機制。例如，跨境馬拉松與港珠澳大橋公路賽事實現「不踩剎車」的無感通關，體現了三地在技術與制度層面的深度融合。

這種制度協同不僅提升了辦賽效率，也為未來粵港澳在教育、醫療、交通等領域的合作提供了範式。全運會作為國家級盛事，其制度融合的成功實踐，為「一國兩制」的深化提供了具體案例。

分工明確「多中心」運作

深化文化認同與社會動員

粵港澳大灣區作為國家戰略重點，強調「硬聯通」與「軟聯通」的雙向推進。本屆全運會的場館分布於廣州、深圳、香港、澳門等19個城市，涵蓋34個大項、419個小項，充分發揮了區域資源的互補優勢。香港承辦男子22歲以下組籃球、場地自行車、擊劍、高爾夫球等八個項目，並設有群眾賽事，標誌着其從「參與者」轉型為「主辦者」。澳門承辦武術、健美操等項目，廣東則負責大部分核心賽事。三地分工明確，協同高效，展現了大灣區「多中心、網絡化」的運作模式。這種區域協同不僅提升了賽事品質，也促進了城市間的互動與認同，為大灣區建設注入了文化與制度的雙重動能。

開幕式以「同心圓」為創意核心，融合粵港澳三地的文化符號與集體記憶，透過科技手段呈現醒獅、英歌、港樂、廣繡等嶺南文化元素，並融入維港、大三巴、小蠻腰等地標，詮釋「三地同心、圓夢未來」的主題。這種文化展演不僅是視覺盛宴，更是情感共鳴。香港市民在熟悉的文化語境中參與國家盛事，增強了對國家認同的情感連結。澳門與廣東的市民亦透過賽事與文化互動，加深了對彼此的理解與尊重。此外，三地政府積極動員社會力量，舉辦迎接全運會活動、設立直播專區、推動學校參與，形成全民參與的社會氛圍。這種社會動員不僅提升了體育熱情，也促進了公民參與與社會凝聚力。

創新體育事務治理模式

鋪墊未來跨境公共事務

全運會的粵港澳聯合辦賽，是體育事務治理模式的創新。三地在場館建設、賽事管理、技術支援、志願者培訓等方面建立了協同機制，體現了治理現代化的趨勢。香港能夠承辦奧運項目，意味着其體育設施與管理能力已達國家級標準。澳門則在武術等傳統項目上展現文化優勢。廣東作為主體承辦地，統籌協調能力亦獲高度肯定。這種治理模式的創新，不僅提升了體育事務的專業化與制度化，也為未來跨境公共事務治理提供了可借鑒的經驗。

本屆全運會的粵港澳聯合承辦，是「一國兩制」制度融合的具體實踐，也是大灣區區域協同的象徵性突破。透過體育盛事，三地不僅實現了制度兼容與資源共享，更在文化認同與社會動員上邁出關鍵一步。這一歷史性時刻，將為中國體育發展與國家治理現代化注入新的活力與信心。

