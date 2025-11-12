我的九龍城｜從九龍城到全運會——火炬手的旅程，軟實力的傳承

作者：利哲宏博士



能獲選成為第十五屆全國運動會的火炬手，是我人生中最榮幸亦最難忘的時刻之一。作為一直服務九龍城區社群的人，這份榮譽對我意義深遠——不僅是對我個人歷程的認可，亦印證了本地區多元化的背景及其在塑造香港在全國範圍內的形象方面所發揮的作用。



本次火炬傳遞有兩個細節令我印象特別深刻。第一，我被編排為第15位火炬手，正好與第十五屆全運會互相呼應。第二，火炬接力於具有重大象徵意義的金紫荊廣場進行——那裏每天舉行升旗儀式。能在這個標誌性地點手持火炬奔跑，我倍感自豪——不僅是作為參與者的自豪，更是代表香港包容、多元精神的光榮。作為一名非華裔人士，我在接力中的出現，本身就是一個有力的宣示：香港的國際都會特質，尤其在九龍城更是熠熠生輝——這裏有不同種族背景的社群比鄰而居、共同學習、彼此貢獻。

九龍城一向是傳統與多元的交匯之地——從土瓜灣的傳統舊街區，到紅磡人來人往的市集，再到何文田多元共融的社區。作為本區的長期居民與教育工作者，我親眼見證了少數族裔、新來港人士與本地家庭如何攜手建立我們共同的社區。因此我的火炬接力，並非僅僅是一個儀式性的角色——更是向九龍城那份團結與共融精神的致敬。

其後，我有幸前往廣州出席開幕式，場面之震撼，讓我至今回味無窮。全場氣氛熱烈，充滿期待與自豪感。演出編排一絲不苟，盡展中華文化之博大，亦突顯我多年來逐步熟悉的嶺南（廣東）傳統。音樂、視覺效果、節奏分明的隊形與動作——整體堪稱文化敘事的典範。我記得坐在場內，身旁萬千觀眾，一股由衷的情感把我與全場的能量緊密連結。

最令我動容的，是每一位參與者的同心與付出。由主辦單位、表演者到運動員與義工，人人秉持著共同追求卓越的信念，彼此協作、各展所長。這提醒我，國家的力量不僅體現在經濟或軍事上，更見於文化表達、包容精神與共享價值的「軟實力」。

這段旅程，深化了我對國家實力的理解。全運會不僅是體育盛事——更是一場團結、文化底蘊與民族自豪的盛典。近年來，中國在提升國際形象上不斷精進，而這類大型活動正扮演關鍵角色。它們讓世界看見更全面、更具人情味的中國，而非僅止於標題與刻板印象。

作為與九龍城青少年與家庭密切合作的人，我深知這類經歷能夠如何激勵年輕一代，令他們更投入社區與國家。我的參與不只是個人的重要經歷，亦再次肯定了現代中國包容和前瞻的精神。也提醒人們，像九龍城這樣的地區是國家結構中至關重要的一部分。

總結而言，這次經歷遠不止於象徵。它是關於團結、文化自豪與國家認同的深刻一課。我很感恩能夠參與其中，並延續這份訊息：中國的力量，不僅在於成就，更在於凝聚人心、匯聚共識、共赴進步與和諧的願景——而這份願景，正在從九龍城這樣的社區中開始綻放。

作者利哲宏博士是九龍城區議員，中學副校長。



