來稿｜亞洲最佳退休養老制度——新加坡公積金的A級成功之道

來稿作者：陳文坪



新加坡自1955年開始，就逐漸推行中央公積金（Central Provident Fund，簡稱CPF）。它是新加坡的強制性社會保障儲蓄計劃。換句話說，它是人民在退休後的「養老金」或「退休金」。其金額多寡，視自己一生工作的收入、年限而定。這一制度至今已推行70年，並不斷加以優化。可以說是個好制度，符合人民的利益，也能為大部分人民的退休生活提供有效保障。



美國咨詢公司美世（Mercer）、特許金融分析師協會（CFA Institute）和澳大利亞蒙納士大學（Monash University）商學院研究院，於10月15日發表常年報告，公布2025年「全球養老金指數排行榜」。新加坡CPF制度連續17年獲評為「亞洲最佳退休養老制度」，並首次獲得最高的A評級，在52個國家和地區中排名第4名。

新加坡在這個評估中，取得總分80.8分的好成績，首次獲得A評級（80分以上），是亞洲唯一獲得A評級的國家，得分僅次於荷蘭（85.4分）、冰島（84分）和丹麥（82.3分），卻高於名列第5至10名的以色列（80.3分）、瑞典（78.2）、澳洲（77.6）、芬蘭、智利（76.6）挪威（76.0），並且比位列第15名的香港（70.6）高出許多。

其中，在「是否值得信賴」（Integrity）的評估中，CPF制度更是獲得90.4分的高分，位列全球第二，僅次於芬蘭。香港也獲得89.2分，名列全球第三，緊跟新國之後。

從以上的評估結果可以看出，新國的CPF可以媲美歐洲國家的荷蘭、冰島、丹麥的養老金制度。在亞洲，已成為他國學習、參考、取經、仿效的一項政策。

何謂「強制性」？就是通過立法形式，讓它成為一項法律，使之人人必須遵守，企業也必須按法律辦事。因此，CPF就是按僱員在企業所領取的月工資，包括加班費、津貼，在發薪之前，僱主必須依法扣除僱員的CPF繳交率；然後，僱主也必須為僱員再支付所規定的額度，在發薪當月一同將這兩部分存入政府公積金局（CPF Board），該局收到僱主的款項後，會將數額存入僱員的戶口。

新加坡目前法定退休年齡是63歲，而在退休年齡到達後如雙方同意可繼續受僱至68歲。從2026年7月1日，法定退休年齡將延至64歲；重新僱傭年齡上限則調至69歲。而新國CPF繳付款項的比例是根據年齡而定的，對所有僱員（只限公民或永久居民）都是統一標準。年齡在55歲以下的員工CPF繳交率為工資總收入的37%，當中僱員佔20%、僱主支付17%；55至60歲員工的CPF繳交率則為工資總收入的32.5%，當中員工為17%、企業主為15.5%；60至65歲降至為工資收入的23.5%，工人為11.5%、老板須支付12%。

所有繳交CPF的僱員，個人戶口分有普通、特別、醫療或退休賬戶。每月的繳交金額比例分別會匯入前三者中的賬戶，直到僱員55歲，就會設立退休戶口，將賬戶里的全部或部分金額轉入退休賬戶，根據該年份所規定的最低金額而定。

以2025年為例，對於年滿55歲且希望在退休後每月獲得基本生活保障的會員來說，基本存款額為10.65萬新元（折合約63.62萬港元）。轉入退休賬戶的款項可多不可少，這關係到65歲後個人可領取的每月退休金數額。

根據新加坡統計局2025年2月發布的《2024年住戶收入主要趨勢》報告，受僱居民住戶月收入中位數為11,297新元（67,483萬港元），個人人均就業月收入中位數則為3,615新元（21,594港元）。

以個人收入中位數為例，一個人從25年至55歲的30年裏，工資總收入為130.14萬新元（777.39萬港元）；個人須繳納的CPF數額（20%）為26萬新元（155萬港元），僱主則須為僱員繳付（17%）22.2萬新元（133萬港元），兩者加起來有48.2萬新元（288萬港元）。即便一個人工作20年，CPF也有40.1萬新元（240萬港元）；加上CPF年回報率不低於2.5%至4%的利率，單利息收入就是一筆可觀數目。

回顧過去，CPF旨在通過強制性儲蓄為國民提供養老、醫療、住房等綜合保障。這制度最初聚焦人民的退休保障，隨時代演變如「居者有其屋」的政策推行，人民可以動用CPF來購買房屋，也可供子女支付在本國的教育費，還也可用CPF的醫療賬戶來支付醫院的「特別」賬單。CPF甚至可用來購買政府允許的售股、不同基金項目的投資，以獲取更高的收益。

僱員的CPF資金由政府主導投資，主要用於國家基礎設施建設，為國人購買公共房屋提供貸款。從「大我」的視角來看，僱員繳納CPF是在建設自己的家園，是在促進經濟繁榮發展，是在推動國家向上進步。

CPF雖是個好制度，但新國在推行這一制度時並非一帆風順。前總理李顯龍曾指出，當局計劃把公積金提取年齡從55歲提高到60歲的建議，當年引起人民的強烈反彈。政府最終尋得其他方案，推出「最低存款」（現為退休存款），確保會員年滿55歲時保留一定存款，日後有充足的退休儲蓄。2009年，政府推出「公積金終身入息計劃」（CPF Life），讓國人在晚年（65歲）時能終身領取退休入息。而為了鼓勵人們繼續工作，政府也提高退休年齡和重新僱傭年齡，但決定不會延後發放（退休）入息。

新國正是在制度設定時與時俱進，持續完善CPF制度，讓制度透明化、前瞻性，讓人民清楚了解制度帶來的好處。

CPF有法律制度為後盾，即便是過去遇上經濟衰退、金融危機、沙斯病毒、新冠疫情大流行等，有一部分人籲請政府允許人民提取部分CPF。但政府不屈服於壓力，堅持不讓人民提取CPF來作為應急之用，而是通過其它方式協助人民減輕生活費負擔。

CPF雖不是最好，但能獲得A評級，並連續17年獲評為亞洲最佳退休養老制度——這一點，就值得他國進一步學習、多加考察。在獅城，在沒有其它制度/政策能取代之前，CPF制度還是得到人民的認可與支持的！

CPF最大優勢是：一個人年輕時工作數年後，有能力購買公共住屋；人到中年時，有能力為子女提供高等教育費用；在進入退休年齡後，為自己儲備了退休養老基本的保障。

作者陳文坪是新加坡時事評論人，關注新加坡、馬來西亞、中港台等地的政治時事和經濟民生。



文章僅屬作者意見，不代表香港01立場。



01論壇歡迎投稿。請電郵至01view@hk01.com，附上作者真實姓名、自我簡介及聯絡方法。若不適用，恕不另行通知。香港01保留最終編輯權。