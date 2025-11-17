黃冠麟｜紀念趙雨樂教授：高市早苗「社牛」之路——處處皆安倍

驚悉恩師趙雨樂駕鶴西去，悲痛萬分。筆者不肖，當年沒上幾天課，但教授不以我為鄙，課間課後與我多聊。近年教授在國際關係觀察中亮相較多，猜想如教授尚在，必會獲詢日本首相高市早苗近日涉台言論及預測中日關係走向。以茲紀念，本文為筆者結合10月22日教授對高市早苗登日揆位的訪問觀點分析的系列文章之一。



趙雨樂生前預言應驗

專攻東洋史學、早年獲授京都大學博士的趙雨樂教授於10月22日接受電視台專訪，分析高市早苗作為日本首位女性首相所面對的困局，如何避免成為「短命首相」，與及其外交方向包括對華方針。趙教授分析，自民黨已「認命」必須與其他政黨聯合執政，要確保有足夠票數通過重大政策，高市早苗為此放棄長期合作的公明黨聯盟，改為與維新會結盟，是純粹理性、出於票數的計算。就個人而言，儘管高市早苗並不具備強大的政治能量，但她有幾個對外的介面：破天荒的女性執政者（女性支持）、喜歡Rock的貼地形象（年輕人支持）、經濟與國家安全的參政經歷（傳統右派支持）。

參考日本媒體進行的民調數據——《讀賣新聞》於10月23日公佈一次民意調查顯示，高市內閣的支持率已達71%，在歷屆新內閣成立時的支持率中排行第5高。兩周內，高市早苗在國際外交場合盡顯「社牛」角色，歷經了東盟峰會、美國總統川普訪日、APEC峰會及與國家主席習近平會晤。全球都莞爾高市早苗把椅子「滑過去」跟印尼總統普拉博沃（Prabowo Subianto）交談，又主動摟住智利總統博里奇（Gabriel Boric）肩膀，對美國總統特朗普更是讓其在尺度邊緣既摟又抱。筆者不禁想起電視劇《The Crown》中，英女王伊莉莎白二世主動邀請迦納領導人恩克魯瑪（Kwame Nkrumah）共舞的一幕。

在這一連串操作之後，《讀賣新聞》與日本新聞網（JNN）於11月1至2日進行的民調顯示，高市早苗內閣支持率再一次上升至82%，僅落後給2001年前首相小泉純一郎內閣的88%，創下歷任首相第二高紀錄。仔細分析數據，依年齡層來看，回答「支持高市內閣」的人中，60歲以上為63%；40至59歲也達75%；18至39歲族群高達80%，完全逆轉了石破茂內閣末期，對自民黨最為冷感的「現役世代」支持率僅剩一成多的慘況。結合《產經新聞》10月27日的民調，按性別和年齡細分，高市在18至29歲女性族群當中更是取得 91.7%的支持率。這說明了高市在年輕一族與女性族群中如魚得水。

政治與戀愛一樣，熱戀期總是美好的。在這一段「蜜月期」高市內閣需要將各個層面的支持度作進一步鞏固，才能夠在夢醒之後，面對細水長流的生活與現實中，延長消磨時間。按上述趙教授「三個介面」的思路，高市早苗應該要找出一個突破點，收攏她真正屬於她與自民黨後繼者安身立命的根基——最忠實的「傳統右派」支持者。受訪時，趙教授鐵口直斷：「現在而言，一定是跟回（已故日本首相）安倍晉三（偏向鷹派立場）的政策。先跟着，再看看有哪些新的動力。」

一起尋找「安倍在哪裏」

從《Where's Wally？》繪本中找出男主角威利，令人治癒。筆者嘗試與看倌一起，走進高市早苗的視角，看看她的師傅都在哪裏。

安倍的一生和體育密切相關，包括他的政治生涯。大學時，安倍晉三曾經是射箭校隊成員，成績很一般，但其後他執政時自命經濟政策為「三枝箭」，可見一斑。大體上，美日乃至台灣地區之間，棒球可以說是共同語言。當2006年安倍首次拜相後為中日關係破冰；作為平衡，回國後他第一時間表達對美國的重視，在東京巨蛋的美日明星棒球賽上親自為比賽開球。2013年5月6日，安倍晉三身穿「96號」球衣，為日本職業棒球聯賽開球。當時他主張修改《日本憲法》第96條。當媒體問及安倍的球員號碼是否在表明對於修憲的態度，他回答「我是第96任日本首相」。

美國總統和日本首相之間以高爾夫球進行親密互動稱得上是傳統，安倍晉三給奧巴馬和特朗普都送過球杆，特朗普則曾回贈安倍球衫。2017年11月特朗普訪問日本，安倍晉三帶特朗普去打了場高爾夫，當中更出現了一幕名場面：全地球都見到安倍在一個沙坑失足翻了個筋斗。後來他去參加APEC首腦會議被特朗普取笑，形容他「不僅一個好的高爾夫球選手，也是一個好的體操選手」，同場他又被各國領導人戲謔為「身姿柔軟」，而安倍則回應一句「外交工作靠的就是柔韌性」。

10月28日，高市早苗與特朗普會晤於東京美日峰會，作為見面禮，高市準備的見面禮是安倍晉三生前使用過的高爾夫球桿。會談正逢美國職棒大聯盟MLB的世界大賽，高市在會議甫一開場就說「不好意思會談開始晚了。我剛才在總統的房間看棒球」，藉此釋出兩國元首的外交互動非常親密的信息。

除了運動話題，高市早苗在會談中將特朗普描述為「新黃金時代的合作夥伴」，並讚揚他在中東和平進程中所扮演的角色，宣布日本將提名特朗普角逐諾貝爾和平獎。對於有正常思維的人，都會覺得這是天方夜譚。無獨有偶，其實安倍晉三也曾提名特朗普角逐「諾貝爾和平獎」。訪問日本期間，特朗普亦特地安排時間與安倍遺孀會面，並獲安倍昭惠贈送「傳遞和平訊息」的畫作。

連安倍昭惠也配合高市早苗協同作戰，出演「黃袍加身」戲碼。還需要找出「安倍在哪裏」嗎？根本就是「處處皆安倍」。

緣何冒險學舌「台灣有事」？

自去年九月自民黨總裁選舉期間提出的政綱，至當選首相後的政策表述可見，高市早苗在外交安保領域主要奉行「回歸安倍晉三路線」的方針。作為自民黨教父級人物，安倍晉三四度出任首相後，已成為黨內各派系的共同盟主。安倍執政期間為達成修憲目標，以讓自衛隊在法律層面能與美軍合作為由，對美國展現出高度配合姿態。其意圖通過美日同盟主導東亞秩序，因而積極呼應美國的亞太戰略，此舉也成功換取美國支持日本通過《和平安全法制》，擴大集體自衛權並放寬自衛隊派遣限制。

在安倍長期執政的影響下，日本的外交思維與發展戰略呈現出對美持續開放、對中關係陰晴不定的特點。關於「台灣有事」這一爭議命題，安倍以「前首相」、「自民黨總裁」身份，於2021年通過視頻參與台灣智庫會議時宣稱「台灣有事即日本有事，亦是日美同盟之事」，明確表示若北京對台動武，日美同盟絕不會坐視不管，隔空要求中方勿誤判形勢。

今年10月31日，高市早苗與國家主席習近平會見，表態就台灣問題上日本將堅持1972年《中日聯合聲明》中的立場。正當眾人奇怪學舌安倍的高市早苗如何維持對華強硬的姿態時，果不期然，11月7日高市於國會答詢中表明「台灣有事」可能構成日本的「存亡危機事態」，並暗示在日本現行的「安全保障法制」下，或可判斷行使集體自衛權。此等言論自然是直踩紅線，也必然會料到中方以「戰狼外交」的方式進行反制。

那麼，為何高市在明知會得罪中方的情況下，仍選擇這樣表達？根據趙教授的「三個介面」思路，高市大概是試圖透過外交聚焦國內民意，在解決經濟問題前，優先穩固傳統右派的支持，以提升與其他黨派談判的能力。然而，得罪中方的風險是否值得，無疑是一場政治豪賭。（未完待續）

作者黃冠麟是公共行政博士生，文化工作者，學研社成員。



文章僅屬作者意見，不代表香港01立場。



01論壇歡迎投稿。請電郵至01view@hk01.com，附上作者真實姓名、自我簡介及聯絡方法。若不適用，恕不另行通知。香港01保留最終編輯權。