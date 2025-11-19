黃冠麟｜高市早苗想做女版「豐臣秀吉」？——紀念趙雨樂教授之二

驚悉恩師趙雨樂駕鶴西去，悲痛萬分。筆者不肖，當年沒上幾天課，但教授不以我為鄙，課間課後與我多聊。近年教授在國際關係觀察中亮相較多，猜想如教授尚在，必會獲詢日本首相高市早苗近日涉台言論及預測中日關係走向。以茲紀念，本文為筆者結合10月22日教授對高市早苗登日揆位的訪問觀點分析的系列文章之二。



趙雨樂教授預言應驗

高市審時度勢擺姿態

高市早苗在執政蜜月期，憑藉「主角光環」在外交表態上頻頻出手，尤其對華政策「時硬時軟」，企圖爭取不同族群認同。被稱為「女版安倍」的高市，向來是保守右翼代表人物，對華立場屬鷹派。過去擔任閣僚或黨內高層期間，她幾乎每年皆於8月15日「終戰紀念日」及靖國神社春秋大祭時前往參拜。然而，10月4日當選自民黨總裁後，她在記者會上改口表示：「將根據時機與情況，適時、適當地判斷以何種方式悼念英靈、祈願和平。」隨後於10月中旬的秋季大祭中，（也即在APEC峰會舉行之前），她僅獻上「玉串料」（祭祀費），未親自參拜，顯然意在避免引發外交風波。

趙雨樂教授生前已敏銳察覺此一矛盾：「較早前大家都預期，以她這樣的鷹派人物，理應會前往靖國神社參拜，但她（當選後）卻表示要顧及中國與鄰國感受而不出席。」這番審時度勢的態度，正是高市政治性格的寫照。然而，此舉是否可視為對華友好？絕非如此。從政黨立場與內閣人事布局觀之，高市任命小泉進次郎出任防衛大臣、茂木敏充重任外相，均顯示將會延續對華強硬政策，同時釋出團結黨內、兼顧世代的信息。

10月31日，高市在與中國國家主席習近平會見中表示「中國是日本的重要鄰國」，願與中方「保持高層交往，密切各層級交流」，並重申日本堅持1972年《中日聯合聲明》立場。然而，不到十日後，她在眾議院預算委員會上卻展現強硬姿態，談及台海局勢時提出「生死存亡危機」之判斷標準，更具體描述「中國以軍艦發動海上封鎖」時日本可能行使集體自衛權的情形。此言論明顯偏離中日關係基本原則，立即引來中方強烈抨擊。

即便在日本國內，高市的鷹派言論亦引發在野黨反彈。立憲民主黨眾議員大串博志於11月10日在國會質詢高市，指出歷屆內閣對此類議題發言謹慎，要求她撤回言論，但高市堅稱無意撤回。據《赤旗報》11月15日報道，日本共產黨參議員山添拓亦於記者會上批評，高市言論加劇日中緊張與互不信任，應予撤回。然而，高市目前仍處於執政蜜月期，預料其對華強硬策略須待中方施壓至一定程度、觸及其痛處，方可能調整。這正印證趙教授生前所預測：「（高市）審時度勢，待至某個『適當階段』，再華麗轉身。」

令人聯想「豐臣秀吉」

刺「中」只為制霸日本

個人審美觀各異，但觀近日媒體發布高市照片，其貌不揚，聯想起以「為信長公報仇」為名收攏織田舊部、最終統一天下的豐臣秀吉。如前文《紀念趙雨樂教授之一：高市早苗的「社牛」之路》所述，高市亦以「安倍繼承者」之姿，整合國內政治資源。觀察當前日本國會，自民黨雖為最大黨，但在野黨於參眾兩院的總席次均多於自民黨與維新黨組成的執政聯盟。筆者認為，高市不惜「背刺」中國這個「重要鄰國」，更大程度是為聚攏民心，鋪路實現自民黨「制霸全日本」之目標（至少達成眾議院單獨過半，無需聯合執政）。

日本眾議院現有465席，議員任期原則四年，但設有中途解散制度，首相可行使「七條解散」權力，提請天皇解散眾議院。自日本現行憲法實施以來，僅第66代首相三木武夫（1976年）與第100代首相岸田文雄（2021年）於議員任滿後解散眾議院，其餘皆為中途解散。戰後日本政治中，首相解散國會已形成政治慣例，動機包括重整政局、強化領導地位、削弱黨內反對勢力，或藉改選增加席次以降低不信任案風險等。

11月16日，日媒《週刊文春》與政治公關系統研究所所長久保田正志發表「緊急選舉」預測，指出若高市解散眾議院並於明年1月提前改選，自民黨很可能以壓倒性優勢贏得過半席次（233席以上）。結合今年7月參議院選舉結果，自民黨在參院未達半數，繼去年眾院選舉失利後再度受挫，形成兩院皆不過半的局面。親和力高於討喜程度的高市，若善用近期的超人氣，確實有可能為自民黨重建「一強獨尊」之局。

若解散國會重啟大選

自民黨奪半指日可待

回想10月21日，高市於官邸首場記者會中表示不會解散國會提前大選，並宣示新政府為「果斷進步內閣」。然而，筆者認為高市與自民黨正在盤點幾個重要窗口，主要關乎國內民生經濟與通膨問題，一旦有所進展，便可能立即啟動大選，以儘早收割民意。

以曾經熱議的「令和米騷動」為例，去年米價高漲引發民怨。高市內閣的防衛大臣、時任農林水產大臣小泉進次郎於2025年5月臨危受命，打破日本農協壟斷白米流通之局面，米價隨之回落。日本今年亦從美、韓等地大量進口稻米，其中美國米佔進口總量一半以上。較早前的美日峰會中，高市更向特朗普介紹以「美國大米」與「美國牛肉」烹製的午餐，令後者龍心大悅。既抑米價，又解米荒，更創外交亮點，高市可謂一石三鳥。

另一參考為10月27日「日經225指數」首度突破50,000點心理關口，分析指出此受惠於高市上任後國民對經濟成長的樂觀情緒，疊加中美摩擦緩和，提振投資信心。

筆者不禁要問：這些利多疊加，距離高市解散國會、重啟大選之日，還會遠嗎？

意圖明顯痛點亦明顯

中國反制只有一目的

高市早苗與習近平主席會晤時，展現積極協調中日、美日雙邊關係的態度，此舉早經預判。關鍵在於，習近平在會見中表示當前中日關係「機遇與挑戰並存」，期望日本新內閣樹立正確對華認知，珍惜兩國老一輩政治家和各界人士為發展中日關係傾注之心血，堅持和平、友好、合作之大方向；高市則回應，中國是日本的重要鄰國，兩國對地區與世界和平繁榮負有責任，日方願與中方保持高層交往，密切各層級交流，加強溝通、增進理解、促進合作，穩步推進戰略互惠關係，構建建設性、穩定的中日關係。

言猶在耳，一周之隔，高市便效法安倍提出「台灣有事」之偽命題，在國內政治場域起舞，無異於刻意「打臉中方」。筆者認為，理性上雖可理解高市的政治算計，但於中方而言，國家尊嚴與民族感情豈容輕侮？中方隨即以組合拳強硬反制，外交辭令之嚴厲前所未見。這些跡象表明，中方對高市早苗之反制已從政治表態、口頭宣示到實質動作同步展開，且不惜將事態擴大、性質升級，目的只有一個：讓高市掂量清楚，往後借題發揮之前，請認清對手是誰，在追逐國內「流量」之前，務必更深思熟慮。

畢竟，9月3日「反法西斯戰爭勝利80周年大會」於北京天安門廣場隆重舉行，中國已透過盛大閱兵向世界宣示：「中華民族偉大復興勢不可擋，人類和平與發展的崇高事業必將勝利。」

作者黃冠麟是公共行政博士生，文化工作者，學研社成員。



