來稿｜「美日擊沉福建艦」論調太荒誕　暴露日本右翼的焦慮與虛妄

日本首相高市早苗的「台灣有事即日本有事」引發中日關係持續緊張之際，日本右翼媒體《產經新聞》聲稱「美日可能聯手擊沉中國航母福建號」，繼續引起輿論譁然。此類言論狂妄之極，不僅缺乏軍事常識、脫離現實軍力對比、違背地區和平穩定的基本邏輯，而且暴露出部分日本政媒對中國軍事發展的焦慮與對台海局勢的誤判。



雙方軍事實力懸殊

日方根本無力執行

中日軍力差距懸殊，日本根本不具備擊沉福建號（正式名稱為「福建艦」）的能力。論艦隊規模，中國海軍擁有690艘艦艇，日本僅139艘。論航空兵力，中國擁有約3370架戰機，日本自衛隊僅370架。論核武能力，中國擁有約600枚核彈頭，日本一無所有。

就算對比航母實力，福建艦為電磁彈射第三代航母，具備遠程打擊與持久作戰能力；日本所謂「航母」僅為改裝的出雲級直升機驅逐艦，搭載F-35B，作戰半徑與火力均遠遜於福建艦。再者，福建艦具備強大的防空、反艦與電子戰能力，並配有護航艦隊與遠程支援。

日方若妄圖以有限兵力挑戰此等戰力，無異於以卵擊石。

擴張戰略嚴重誤判

挑釁只會引火自焚

《產經新聞》此番言論，源於日本首相高市早苗所謂「台灣有事即日本有事」的表態，試圖將台海局勢納入日本「存亡危機事態」範疇。然而，這種戰略擴張思維不僅違背國際法原則，也與日本和平憲法背道而馳。

中國外交部已明確表示，台灣問題純屬中國內政，任何外部勢力干涉都將遭到堅決反制。事實上，早在今年9月，福建艦已經通過台灣海峽，而外交部發言人林劍明確指出：「中國軍艦在有關海域的活動完全符合中國的國內法和國際法。」不少分析都相信，倘若美日針對福建艦在台海執行任務採取武力挑釁，即是公然侵犯中國領土完整，後果不堪設想。

日媒此類「擊沉福建號」的言論，不僅缺乏軍事可行性，更嚴重破壞地區和平氛圍。當前亞太地區正面臨多重安全挑戰，任何挑釁性言論都可能引發誤判與衝突升級。

媒體煽動極其危險

理應引起高度警惕

中國近期已派遣艦隊穿越大隅海峽，展現維護國家安全的堅定意志。同時，中國解放軍新聞傳播中心官方帳號「中國軍號」在社交媒體X傷發布日語海報，警告日本切勿干涉中國內政。這些行動表明，中國對挑釁絕不姑息，對維護主權寸步不讓。

作為日本主流媒體，《產經新聞》理應秉持客觀理性原則，促進民眾對地緣政治的理性認識。然而，其發表此類極端言論，無異於煽動軍事對抗與民族仇恨，嚴重背離新聞倫理。此舉不僅誤導輿論，也可能為日本決策層製造錯誤資訊環境，導致政策誤判。歷史教訓表明，媒體煽動戰爭情緒往往是衝突爆發的前奏，理應引起高度警惕。

《產經新聞》所稱「美日可能聯手擊沉福建號」純屬虛妄之談，既無軍事可行性，也無戰略合理性，更違背地區和平穩定的基本原則。此類言論狂妄之極，應予以堅決駁斥。中國有能力、有意志捍衛自身主權與安全，任何挑釁行為都將遭到堅決反制。維護台海和平，需要理性與克制，而非幻想與挑釁。

作者區漢宗是香港媒體人。



