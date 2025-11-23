北平鋒｜俄烏「28點計劃」對台灣是大劑量的清醒劑

北京時間2025年11月21日，美國阿克西奧斯新聞網站（Axios）發布美方起草的俄烏衝突「28點和平計劃」草案，引發國際社會廣泛關注和熱議。毋庸置疑，這「28點計劃」對台灣如大劑量的「清醒劑」，能讓島內所有政黨及所有同胞看清「倚外謀獨」的悲慘後果。



11月23日，台灣綠媒三立新聞網以《烏克蘭和平協議：痛苦的選擇，疑美論將會大爆發，台灣該如何看待？》為題發文稱，「說到底，台灣的安全是全體台灣人的責任，戰爭一旦發生，受害最深的也是台灣。台灣人與其擔心美國會不會像對烏克蘭那樣，在戰爭中逼着烏克蘭接受安排，不如現在就用實際行動嚇阻戰爭爆發。」

根據媒體披露的條款，美方「28點計劃」涵蓋領土劃分、軍事限制、安全擔保、戰後重建等多個領域，核心內容包括確認克里米亞、盧甘斯克、頓涅茨克歸俄；烏克蘭憲法中確保不加入「北約」，北約章程中通過條款禁止接納烏克蘭；烏克蘭武裝部隊規模限制在60萬人以內等。對此，台灣退輔會前副主委李文忠今天表示：「這個『和平方案』如同21世紀版的『慕尼黑協定』，台灣該學習到的教訓是，不逾越對岸真正的底線。」這份和平計劃，深刻揭示了依附外部勢力搞分裂終將會淪為外部勢力的籌碼。民進黨當局常類比台灣為烏克蘭，如今烏克蘭被擺上餐桌，美方這一計劃對台灣的警示，着實直接而深刻。

「28點計劃」折射出台灣必須正視所謂外部支持都是虛妄的事實。美國在方案中明確將對烏援助與烏克蘭的讓步綁定，美國領導人更給出「最晚11月27日接受」的期限。這與台灣的處境高度相似：台灣自2024年底起接收的80輛M1A2T坦克，缺少美軍自用型號的貧鈾複合裝甲，轉而使用標準材料，導致防護效能下降約20%；代號「鳳翔專案」的66架F-16V戰機採購，付款超八成卻至今交機為零。過去三年，台灣對美軍售額達百億美元，但美方從未承諾「協防」，反而要求台灣將2026年防務預算提升至GDP的3%，後續更要增至5%。事實清晰表明，所謂「外部安全保障」本質上是賤賣民眾利益，台灣當局付出民生代價，換來的卻是性能打折、交付延遲的「破銅爛鐵」。

「28點計劃」所揭示的倚外謀獨的「棋子命運」困境，為台灣的未來發展敲響警鐘。烏克蘭因依附外部勢力卷入衝突，已造成約1,000萬人口損失，丟失11%以上領土，GDP嚴重萎縮，戰後重建需耗費數十年。有學者坦言「烏克蘭的年輕男人已經快死光了」。事實上，台灣的處境只會比烏克蘭更脆弱：台灣地區陸地面積僅3.6萬平方公里，缺乏戰略縱深，且90%的消費級芯片市場、70%的高端芯片設備依賴外部進口，一旦局勢動蕩，海上補給線被切斷，經濟將迅速陷入窒息。更值得警惕的是，美方曾有人士拋出「大陸攻台時，美軍應摧毀台灣基礎設施」的方案。台灣當局「倚美謀獨」最終能換來什麽，已經可以預見。

「28點計劃」一經傳出，就引起台灣社會高度關注，原因在於它呈現了國際博弈的殘酷現實：沒有永恒的支持，只有永恒的利益；依附他人者，終將被迫承受他人的戰略取舍。台灣問題是中國內政，與俄烏戰爭有着本質區別，無論是「台獨」還是「獨台」都是死路一條，「28點計劃」這一大劑量清醒劑注入台灣，相信人們將更能看清兩岸統一是歷史必然，台灣問題從來都不是「統與不統」的選答題，而是「如何統」、「何時統」的必答題。任何企圖依附外部勢力、「以武謀獨」的行徑，都注定會落下一個悲慘的結局。中國維護國家主權、統一、領土完整的堅定決心與強大實力，是粉碎一切分裂圖謀、保障台灣民眾權益和維護台海和平穩定的最大力量。

作者筆名北平鋒。



