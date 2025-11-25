來稿｜日本挑釁中國後的外交伎倆：逃避責任、假意對話、倒打一耙

來稿作者：龍子明



11月21日，中國常駐聯合國代表傅聰致函聯合國秘書長古特雷斯，就日本首相高市早苗涉華錯誤言行闡明中國政府立場。日方官員卻聲稱中國表態「沒有根據」，這種罔顧事實的做法是對國際關係基本準則的挑戰。我們必須明確指出，日本政府若一意孤行，必將承擔一切後果。



日本錯誤言行的實質是對中國內政的粗暴干涉。日本首相高市早苗發表涉台錯誤言論，公然違背一個中國原則和中日四個政治文件精神。台灣自古以來就是中國領土不可分割的一部分，這一點在《開羅宣言》、《波茨坦公告》等國際法律文件中得到明確確認。日本在二戰戰敗投降後，早已在法律上和事實上承認台灣回歸中國。

日本政府在台灣問題上的錯誤立場有其深刻的歷史淵源。近年來，日本國內右翼勢力不斷抬頭，一些政客企圖通過打「台灣牌」來達到其國內政治目的。這種危險傾向不僅威脅地區和平穩定，更將日本自身推向危險境地。

日本政府在處理此事過程中表現出三種典型的外交伎倆：第一種是「拒絕認錯」，以模糊表述企圖逃避責任；第二種是「假意對話」，表面上作出外交姿態，實則營造假像；第三種是「倒打一耙」，要求中方「保持克制」，給中國的正當反制貼上負面標籤。這種做法完全不符合一個負責任國家應有的態度。

中國政府在台灣問題上的立場是一貫的、明確的。我們堅持一個中國原則，反對任何形式的「台獨」分裂活動。這一立場得到國際社會普遍認同，全世界有181個國家在「一個中國」原則基礎上與中國建立外交關係。

面對當前局面，日本政府應該：立即撤回錯誤言論，向中國人民作出誠懇道歉；恪守中日四個政治文件作出的承諾；正確認識和對待歷史問題。日本在台灣問題上有着不光彩的歷史記錄，1895年至1945年間對台灣進行殖民統治，給台灣人民帶來深重災難。

中日作為重要鄰國，兩國關係的健康穩定發展對地區和世界都具有重要意義。中國始終堅持和平發展道路，中國的發展為日本提供了重要機遇。雙方應當加強各層級交往，深化務實合作，推動中日關係沿着正確軌道健康發展。

台灣問題不僅事關中國核心利益，也事關國際公平正義。國際社會應當共同維護聯合國憲章的宗旨和原則，堅持相互尊重主權和領土完整等國際關係基本準則。任何企圖破壞一個中國原則的行為都不得人心，任何挑戰中國主權和領土完整的圖謀都不會得逞。

作者龍子明是香港青年交流促進聯會創會主席兼永遠會長。



文章僅屬作者意見，不代表香港01立場。



01論壇歡迎投稿。請電郵至01view@hk01.com，附上作者真實姓名、自我簡介及聯絡方法。若不適用，恕不另行通知。香港01保留最終編輯權。