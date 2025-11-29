馮廣榮｜《金童》︰打不死的香港精神，低谷之中仍有夢想

在現實的洪流裏，夢想常被視為不切實際的幻想。然而，沒有夢想的人生，就像沒有方向的船，漂泊卻無法抵岸。夢想雖然看似遙遠，但它是推動人類前行的燃料，是在黑暗中仍能照亮前路的微光。



電影《金童》講述拳手張力的故事。他曾是拳壇天才，卻因意外入獄十年。出獄後，他要面對的不只是社會的冷眼，還有與從未謀面的兒子方圓建立關係的挑戰。在經濟困境與親情糾葛中，他選擇重返拳壇，挑戰過去的陰影，展開人生的「第二回合」。

主角戲裡戲外的平行奮鬥

夢想雖沉重，但它是支撐靈魂的重量。翻查資料，發現主演張繼聰的現實經歷與角色幾乎重疊。電影早在2019年完成拍攝，卻因資金問題延遲六年才上映。他為角色增肥40磅再操肌，經歷嚴苛訓練，甚至自資六位數完成後期製作。這段「六年血淚史」正好呼應電影主題：堅持到底，永不言敗。

令人動容的是，他坦言：「我就係咁痴線，無怨無悔。」夢想或許不是理性的選擇，反而是一種堅持執着。當旁人質疑，他仍選擇相信自己，這份「痴線」正是夢想的本質。這種執着，讓人看到夢想的真實面貌：它不是輕盈的幻想，而是沉重的承擔；它不是一時的激情，而是長年的堅持。

張繼聰的奮鬥，讓觀眾感受到戲裡戲外的平行線。角色張力在擂台上為夢想拼搏，演員張繼聰在現實中為作品付出。這種重疊，讓《金童》不僅是一部電影，更是一段生命的見證。

隱喻香港人打不死的精神

《金童》不僅是一部拳擊片，更是香港精神的縮影。2019年後，香港經濟因社會事件與疫情雙重打擊而陷入衰退，市民在生活壓力下仍努力尋找出路，這種「打不死」的精神正好與電影呼應。拳擊場成為香港的隱喻：即使被擊倒，也要再次站起來。

疫情期間，香港的旅遊業、零售業、餐飲業大受影響，許多人面臨生活困境。可是，正如拳手在擂台上不斷站起來，香港人也在低谷中尋找新方向。有人轉型創業，有人學習新技能，有人重新規劃人生。這些選擇，正是「打不死」的精神的體現。

這種精神不是盲目的樂觀，而是一種深沉的韌性。它承認困境的存在，卻拒絕被困境定義。《金童》提醒我們，人生的價值不在於是否跌倒，而在於跌倒後能否重生。疫情後的香港，生活充滿不確定性，但人們也學會了在逆境中尋找新方向。夢想不是一條直線，而是一場曲折的旅程。每一次跌倒，都是為了下一次更堅定的站立。人生不怕輸，只怕不敢再戰。

跌倒後仍有站起來的理由

很多人會問：夢想值得嗎？疫情後的香港，夢想似乎更遙遠。但夢想的價值，從來不能用金錢衡量。它是一種存在的方式，讓人活得有方向、有意義。即使最終未能成功，追夢的過程本身就是人生的厚度。張繼聰的「無怨無悔」，正是夢想的最佳註解。人生就像拳擊比賽，沒有永遠的勝者，只有不斷站起來的勇者。

夢想的力量，在於它能讓人超越現實的限制。它讓人即使在困境中，仍能找到前進的理由。夢想的價值，不在於結果，而在於過程；不在於勝利，而在於堅持。正如拳擊場上的比賽，勝負或許只是一瞬間，但堅持的精神卻能延續一生。夢想的力量，讓人即使在低谷中，仍能燃燒希望。夢想不是保證勝利的承諾，而是跌倒後仍願意站起來的理由。它讓我們在人生的擂台上，即使滿身傷痕，仍能昂首迎戰。今天的香港，正需要這種精神：不怕跌倒，只怕不敢再戰。

《金童》不僅是一部電影，更是一面稜鏡，映照出香港人的堅毅與執着。它提醒我們：夢想雖沉重，但它值得背負；人生有時艱難，但它值得奮鬥。正如《金童》的主題：「邊個理由夠厚，就可以企到最後。」

作者馮廣榮是東華學院人文學院高級講師，美國死亡教育及輔導學會認可死亡學院士。



