宏福苑大火．來稿｜別讓模糊的建築消防安全守則再生悲劇

來稿作者：譚永昌



大埔宏福苑五級火災奪去至少160條人命（截至12月10日）。這是香港自1948年以來最嚴重的建築火災，令每個香港人連日難以釋懷。百年一遇的悲劇後，我們始終需要整理好心情，重新面對這個害死160人的多重制度。



悲劇發生後，輿論焦點曾經一度集中在：竹棚還是金屬？覆蓋網是易燃還是阻燃？是否有不當交易？警方與廉署正全力調查火災成因與責任歸屬，這些問題當然重要，筆者無意猜度，留給專業調查與司法程序。而我首要追問的是制度設計缺口，香港建築維修的消防安全標準，是否足夠清晰、足夠嚴謹、足夠具約束力？

失效的消防安全守則

宏昌閣外牆棚架起火後，火舌在竹棚間垂直竄升，不到十分鐘就吞噬整棟大廈，遠超一般建築火災。

香港現行標準主要依據屋宇署《建築物消防安全守則》與勞工處《竹棚架工作安全守則》，規定棚架覆蓋物「應具阻燃性」。但什麼是「阻燃」？「應具」是建議還是強制？哪些材料需要符合阻燃要求？守則並沒有給出明確答案。

香港歷史上，重大火災屢次成為消防安全標準升級的轉捩點。1918年跑馬地馬棚大火超過600人死亡，災後政府禁止在人群密集場所使用竹棚搭建臨時看台。1948年石塘咀永安貨倉大火176人死亡，災後政府制定更嚴格的易燃物品儲存法規，加強建築物防火設計要求。兩次歷史悲劇均推動制度改革，宏福苑悲哀的人命代價，也必須能推動香港的一次消防安全標準覺醒。

致命的灰色地帶

據筆者判斷，香港建築工程的消防安全標準，存在三個主要灰色地帶。

首先，什麼是「阻燃」？ 香港指引對「阻燃」標準十分模糊，規定棚架覆蓋物「應具阻燃性」，但沒有明確技術標準。對比各國防火標準：英國（BS 5867-2）、美國（NFPA 701）、中國（GB 5725）都對阻燃織物設有明確的續燃與滴落時間限值；歐盟（EN 13501-1）將建材反應於火分為A1（不燃）至F（極易燃）七級，並明確每級的測試方法。

香港守則的「應具阻燃性」相當於哪一級？有沒有具體測試方法？目前沒有明確定義。宏福苑火災中，火勢在極短時間內迅速垂直蔓延，這顯然與國際標準對阻燃的要求相去甚遠。更諷刺的是，即使材料合規，也可能不安全，因為香港的「合規」標準本身就是一個模糊的灰色地帶。

第二，「應具」是建議還是強制？ 守則用語「應具」（should）在法律上屬建議性而非強制性（must）。雖然違反守則可在民事訴訟中作為疏忽證據，甚至在某些情況下透過《建築物條例》等主體法例間接產生法律後果，但這種軟性約束在實際操作中，往往在成本壓力下被業界視為一種選擇而非「必須」，未能形成有效阻嚇。

看看英國，2017年倫敦Grenfell Tower大火72人死亡後，英國政府於2018年果斷修訂建築規例，明確禁止在18米以上建築物外牆使用可燃材料，要求必須達到Euroclass A2-s1, d0或以上（幾乎不燃）標準，並透過法定執法機制確保合規。相比之下，香港現時的「應具阻燃性」仍停留在建議性用語，為承建商在成本壓力下留下了灰色操作空間。

第三，哪些材料需要阻燃？ 香港守則規定「棚架覆蓋物應具阻燃性」，但建築維修涉及多種材料：棚網、封窗材料、保溫材料、外牆覆層等。守則對這些材料的阻燃要求並不全面或明確。更嚴重的是，如果守則沒有明確規範某種材料，承建商使用易燃材料也可能「合規」，因為根本沒有規定。這是監管真空。

請即消除模糊標準

請立即啟動全面檢討工作，包括檢討《建築物消防安全守則》等所有建築工程消防守則，重點檢視所有使用「應具」、「宜採用」、「建議」等建議性用語的條文，評估哪些涉及關鍵消防安全應升級為「必須」「強制」，優先處理棚架覆蓋物、封窗材料、外牆覆層等高風險項目。可由屋宇署與消防處聯合成立專責小組，諮詢業界與學術界。

除此之外，亦應明確技術標準，消除灰色地帶。 將模糊的「應具阻燃性」升級為明確技術標準：棚架覆蓋物必須符合EN 13501-1的B級（有限可燃）或以上，或等效標準（如BS 5867-2 Type B、NFPA 701）；封窗材料必須符合B級或以上；外牆覆層參考英國標準，禁用Euroclass D級以下材料。承建商必須提供第三方認可實驗室（如香港標準及檢定中心）出具的檢測報告。

同時建立「工程消防禁用材料」清單，定期更新，明確列出禁止或限制使用的易燃材料，定時檢討，根據國際標準變化、本地經驗、科技進步更新清單。清單公開上網，讓所有持份者如居民、承建商、顧問公司都能查閱。

讓悲劇成為轉捩點

有些教訓，很可惜被判處了要從錯誤中領悟，今次的代價真的好大好大。160條人命，無數個家庭的破碎，這些數字，是我們全部人無法迴避的責任。每次看到新聞畫面中家屬的哭喊和申訴，我都在想，這場災難根本可以避免。

而作出急切、對應性高的政策回應，對重建社會信任有好處。有人可以說這是亡羊補牢，但至少與民同在，至少顯示有想作出應變的態度。但我當然希望不只是一個姿勢，而是真正的制度改革。

這是我們欠逝去的人一個交代，也是欠未來的大家一個承諾。

作者譚永昌是香港中文大學城市研究系學生。



文章僅屬作者意見，不代表香港01立場。



01論壇歡迎投稿。請電郵至01view@hk01.com，附上作者真實姓名、自我簡介及聯絡方法。若不適用，恕不另行通知。香港01保留最終編輯權。

