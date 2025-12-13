來稿｜新加坡為極速推動FIT成立？——小國主動出擊，貢獻全球治理

來稿作者：陳文坪



新加坡在全球治理上推動自由貿易、協助建立規則、制定法律框架、成立監管機構等方面都具有前瞻性；在達成成果方面更是展現出協商魄力與領導力。



誠如過去多年來二十國集團（G20）領導人峰會，新國雖不是成員國，其總理都得到舉辦國受邀出席與會，今年也不例外。11月22日，新加坡總理黃循財在南非約翰內斯堡出席G20峰會上發言時，就呼籲G20應發揮關鍵領導角色，建立新全球經濟框架。他強調，新加坡已準備好與G20所有成員合作，為建立新的全球經濟框架作出貢獻。

近年來，世界秩序和國際規則遭受多方面破壞，主要表現為全球性挑戰的加劇和國際體系的弱化，如世界貿易組織（WTO）、聯合國憲章、氣候變化等；而以規則為基礎的貿易體系更是受到地緣政治的擾亂，如國際法、貿易壁壘、單邊主義橫行、多邊主義衰退。加之俄烏戰事、中東以哈衝突、中美貿易戰等等的不時疊加，更讓全球經濟受到沖擊。

在這樣的背景下，今年9月由新加坡、紐西蘭、瑞士和阿聯酋共同牽頭，其他成員包括馬來西亞、文萊、智利、哥斯達黎加、冰島、列支敦士登、摩洛哥、挪威、巴拿馬、盧旺達、烏拉圭及南美洲國家巴拉圭16個國家一起成立「未來投資與貿易夥伴關係」（Future of Investment and Trade，簡稱FIT）；於11月18日在新加坡舉行首屆部長級會議，並簽署一項關於提升供應鏈韌性的宣言。共同維護自由貿易與確保供應鏈不被人為操縱，維護以規則為基礎的原則。

而澳大利亞、加拿大、印度尼西亞、秘魯、菲律賓和泰國則以觀察員國身份，參加了這次在獅城召開的部長級會議，WTO總幹事伊維拉博士（Ngozi Okonjo-Iweala）以線上方式參加會議。

供應鏈韌性宣言指出，各成員國承諾加強合作，以應對全球供應鏈中斷所帶來的風險；維持開放、多元、具競爭力和韌性；避免採取限制貿易的措施，包括出口限制、關稅及非關稅壁壘，並推動國際貿易政策合作。

這是國際社會志同道合國家的貿易夥伴攜手合作成功的例子。目的是通過更迅速與協調的方式應對重大供應鏈風險與潛在中斷，並將在數碼化、貿易規則與科技領域加強協作，共同把握不斷變化的全球經濟所帶來的新機遇。

美國總統特朗普「二進宮」後，不但撕裂許多既有的國際規則，也對各國推出所謂的「對等關稅」。這種強權、霸道的行事方式，讓國際社會都深感無奈；而對等關稅都讓各國對自由貿易產生衝擊，也給經濟增長蒙上陰影。

在面對不確定的未來，小國不能坐以待斃，更不能等待奇跡的發生。而是必須主動「出擊」，加強合作，一起維護現有的規則、體系，積極參與推動建立全球經濟新框架，在修補國際規則中作出貢獻，才能從中取得利益最大化。

9月16日，FIT在WTO總幹事伊維拉博士的見證下，於線上舉行的部長級會議上正式建立。經過不到兩個月的籌備，新加坡就召集20多國的部長舉行首屆會議，並達成會議宣言，體現出積極推動與行事效率的領導風格。

新加坡雖是小國，但人才濟濟。如曾任聯合國副秘書長的諾琳海澤博士（Noeleen Heyzer）、曾任聯合國安全理事會主席的馬凱碩（Kishore Mahbubani），曾任聯合國政府間氣候變化專門委員會的聯合主席的周祥龍、曾任聯合國土地行政與執行管理專家組的聯合主席的邱福順、曾任聯合國國家管轄範圍以外區域海洋生物多樣性政府間會議主席的陳惠菁、現任聯合國世界知識產權組織總幹事的鄧鴻森等等。

小國對大國構不成威脅，反而容易獲得信任，在全球治理發揮影響力。與此同時，小國對全球治理的付出與承擔，符合自身的利益。其實，維護全球治理，就是維護保障小國利益的多邊主義以及以規則為基礎的遊戲規則，並在一定程度上遏制大國為所欲為的行為。

獨立60年以來，新加坡累積國際社會所需的智力資源，有能力為全球治理的設計與實踐，作出自己的貢獻。FIT的成立，離不開新國的積極推動、全力推進、協助推展，才能在短短時間裏達成並展開合作，開辟新的篇章。

作者陳文坪是新加坡時事評論人，關注新加坡、馬來西亞、中港台等地的政治時事和經濟民生。



