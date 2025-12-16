宏福苑火災．來稿｜參考英國日本新加坡　建構樓宇安全新體系

來稿作者：區漢宗



大埔宏福苑五級大火，是香港近代最嚴重的住宅火災之一，也是香港消防史上最慘烈的事件之一，而背後潛藏的是制度失效、監管鬆懈與公共安全文化的深層危機。火災提醒我們，安全並非僅靠消防員的英勇，而是需要制度設計、監管執行與社會責任的共同支撐。若政府僅止於事後追責，而未能推動結構性改革，悲劇或將重演。真正的悼念，不在於哀傷的言辭，而在於以制度革新守護市民生命，不會再有人無辜犧牲。



特首李家超宣佈成立「獨立委員會」，並以「徹查真相、追責到底」八字作為承諾，這既是政治語言，也是社會期待的投射。火災的慘烈，已不僅是技術失誤或管理疏忽，而是公共安全制度的全面檢驗。獨立委員會若要真正回應民意，必須具備透明程式、公開報告與問責機制，避免流於形式。社會所渴望的，不只是事件真相的還原，更是制度漏洞的揭示與改革的落實。這八字能否兌現，將決定政府在危機中能否重建公信力。

宏福苑大火的致命性，在於外牆棚架竟以易燃網及發泡膠材料密封。這種做法不僅違反基本安全常識，更是監管失效的鐵證。這場火災從初起至全面失控，僅用了不到30分鐘，而這30分鐘內暴露的問題，卻是香港樓宇維修安全監管體系多年積弊的縮影。

要改革香港的樓宇維修安全制度，有必要參考其他地區的經驗。

新加坡：預防性監管與強制修葺令

新加坡的樓宇安全制度以「預防性監管」為特點。所有樓宇必須定期進行強制性檢查，檢查頻率根據樓齡和建築類型而定。檢查必須由註冊檢驗師進行，結果直接提交給建築管理局。對於發現的問題，當局有權立即發出修葺令，並可墊支費用後向業主追討。這種「檢查—整改」的閉環管理，大大降低了安全隱患。

英國：責任體系與強制保險

英國的《消防安全令》明確規定「負責人」制度，每棟建築必須指定一名消防安全負責人，承擔日常安全管理責任。同時，法律要求所有公共建築和多人居住的住宅必須購買充足的消防安全保險。這種制度既強化個人責任，又通過市場機制加強協力監督。

日本：社區參與與防災文化

日本在經歷多次大地震和火災後，發展出獨特的「社區防災體系」。法律要求每個社區成立自願消防隊，定期進行防災演習。建築物必須公示逃生路線和防災設備位置，居民也從小接受系統的防災教育。這種全民參與的防災文化，大大提高了社會整體的應災能力。

改革路徑：構建香港樓宇安全新體系

基於宏福苑大火的教訓和國際經驗，香港樓宇安全監管體系需要從以下幾個方面進行根本性改革：政府應考慮制定綜合性的《建築物安全條例》，整合現行分散的法律要求，明確各相關方的責任。新條例應特別關注：對高風險建築材料（如易燃外牆材料）實施嚴格管制；明確業主立案法團的權責，並提供專業支援；建立樓宇安全「負責人」制度，每幢樓宇指定專人負責安全事務；引入強制性協力廠商保險，通過市場機制加強監督。

特首李家超特首宣佈成立的獨立委員會，其成敗將直接影響公眾對政府的信任。委員會致力於全面調查——不僅調查火災直接原因，更應深入探討制度性和系統性問題，包括建築規範、審批程式、監管機制、執法效能、應急響應等各個環節。調查過程應盡可能公開，在不影響司法程式的前提下，向公眾披露調查進展。中期報告的發布，有助於回應社會關切，也有利於收集公眾意見。調查報告應明確指出各個環節的責任歸屬，包括可能的行政失當、專業失職和制度缺陷。對涉及刑事責任的線索，應立即轉交執法機構。委員會不應在提交報告後就解散，特首可考慮賦予委員會一定的監督權，定期評估改革進展。

超越問責：社會團結與制度重建

宏福苑大火奪走的百餘條生命，是香港社會無法承受的損失。在追求問責的同時，我們也需要思考如何防止悲劇重演。這不僅是政府的責任，也需要全社會的參與。這場大火燒毀的不只是鋼筋混凝土，更是公眾對城市安全系統的信心。重建這份信心，需要的不只是技術性修補，更是深層次的制度變革和價值重塑。香港作為國際大都市，有能力也有責任建立世界一流的城市安全體系，這既是對逝者的告慰，也是對生者的承諾。

每一場災難都是一面鏡子，映照出社會的脆弱與堅韌。宏福苑大火的教訓慘痛而深刻，它告訴我們，安全的城市不會從天而降，而是需要精心設計的制度、嚴格執行的監管、負責任的專業精神，以及全社會的共同守護。

獨立委員會的成立是重要的第一步，真正的考驗在於我們能否從這場悲劇中學習，能否打破既得利益的藩籬，能否建立以人為本的安全文化。這需要政治勇氣、專業智慧和社會共識。160條生命的逝去，不應只是統計數字，而應成為變革的動力。讓我們重新審視香港的城市安全體系，建立真正能夠保護每個市民生命財產安全的制度。唯有如此，那些在火海中逝去的生命，才不會白白犧牲；唯有如此，香港才能真正成為安全、宜居的家園。

