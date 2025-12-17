園遊．杏林｜公營醫療收費改革元旦實施　加快引入癌症罕見病新藥

園遊．杏林｜崔俊明總藥劑師

醫管局將於2026年元旦起實施公營醫療收費改革，公立醫院收費將會調整。是次改革並非單純個別項目的收費調整，而是滲透整個公營醫療資助架構的改革，有如「大洗牌」。筆者明白，對於普羅大眾而言，當中細節確實需時理解；及至明年元旦正式生效後，相信大家仍需要一段時間適應。



元旦起調整收費

專科藥每四周20元

先以較多人使用的家庭醫學門診及專科門診服務為例。下月1日起，家庭醫學門診藥費將由現時免費，改為每種處方藥物每4星期5元；而專科門診每種處方藥物則由目前每16星期15元，改為每4星期20元。必須強調一點，兩類門診每次最多可配發24星期藥物；而以每4星期為收費單位來計算藥費，並非要病人每4星期返回藥劑部配一次藥，病人毋須擔心。

雖然明年起藥費有所調整，但公立醫院同時推出每年一萬元醫療收費上限，毋須經濟審查，希望進一步加強保障病人，對患有長期病患或突然患上重症的市民提供更完善支援。

加強藥「勿」浪費知識

平衡公營醫療藥物開支

我們希望透過是次收費調整加強病人用藥知識。為免藥物浪費，如果病人家中有剩餘藥物，我們十分鼓勵病人覆診時，能主動及早向醫生提出減少處方相關藥物的數量。醫患保持良好溝通，絕對有助減少藥物囤積與浪費，以及平衡病人用藥需要、安全和有效性。

醫管局每年藥費開支持續增加，加上新藥物及療法價格高昂，2024至25年度藥物總開支已達127.5億元，平衡公營醫療藥物開支至關重要。調整藥費後，政府資助率仍屬高水平，期望可以扭轉「小病高資助、大病需大量自費」的結構失衡、資源錯配現象，希望引入「能者共付」原則，讓有經濟能力的病人共同分擔費用。

積極擴闊藥物名冊

增癌症及罕病藥物資助

平衡藥物開支，調整藥費後的額外收入，全數將用於擴展病人服務，期望提高對癌症及罕見病等貴價藥的資助，加快引入新藥，同時積極擴闊藥物名冊，為病人提供更多選擇。筆者預計每年評估新藥數目將由以往約90種增至約120種，確保病人能及時受惠於最新的治療方案。我們亦會加快「1+」入藥機制，並會成立「引進創新藥物及醫療器械辦公室」，希望主動出擊聯絡新療法的藥廠，加快新藥來港註冊。

以一種治療轉移性大腸癌的標靶藥呋喹替尼（Fruquintinib）為例子，醫管局在2024至25年度納入此藥至醫管局藥物名冊，逾600病人受惠。過去病人若使其他用同類藥物，每月藥費約為2萬元，日後藥費只需每4星期20元，大大減輕病人藥費負擔。

筆者再次強調，政府資助並沒有減少，並會將多收的費用全數精準地運用於病人身上。公營醫療收費改革的目的，就是希望透過精準資源分配和完善保障機制，確保病人獲得適切照顧，不會因經濟問題而影響治療。

作者崔俊明是醫院管理局總藥劑師。



「園遊．杏林」欄目由醫管局醫護人員撰寫。



文章僅屬作者意見，不代表香港01立場。



01論壇歡迎投稿。請電郵至01view@hk01.com，附上作者真實姓名、自我簡介及聯絡方法。若不適用，恕不另行通知。香港01保留最終編輯權。


